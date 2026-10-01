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Καμία συμμετοχή στη θεραπεία του Γιώργου Μαζωνάκη δεν είχε ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος, σύμφωνα με τους συνηγόρους του, οι οποίοι διευκρινίζουν ότι δεν είχε εξετάσει ποτέ τον τραγουδιστή, δεν του είχε προτείνει θεραπεία και δεν είχε προηγούμενη γνωριμία ή επικοινωνία μαζί του.

Επισημαίνουν τέλος ότι έχει σπουδάσει στο ΕΚΠΑ και ότι ασκεί το επάγγελμα επί 33 χρόνια με λευκό πειθαρχικό μητρώο.

Εν τω μεταξύ, ο συνήγορος της Ιωάννας Γάκα, συζύγου του Θεοδωρόπουλου, υποστηρίζει ότι στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα και θέτει ζήτημα νομιμότητας και της δυνατότητας χρήσης των μηχανημάτων στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

«Ούτε καν γνώρισε τον Μαζωνάκη»

Στην ανακοίνωσή του οι συνήγοροι του Θεοδωρόπουλου, Νίκος και Τέλλος Ν. Αγαπηνός, λένε καταρχάς ότι «μέχρι σήμερα ο εντολέας μας ιατρός αναμένει σιωπηλά με σεβασμό την συλλογή στοιχείων από την Ανάκριση χωρίς μη σκόπιμες τηλεοπτικές συζητήσεις».

Στη συνέχεια αναφέρονται στα περιστατικά την ημέρα του θανάτου του Μαζωνάκη και σημειώνουν ότι «ο ιατρός ενημερώθηκε για το περιστατικό αποκλειστικά και μόνο όταν κλήθηκε περί τις 16.15 να παράσχει ιατρική επείγουσα συνδρομή, έξι με επτά λεπτά περίπου προτού κληθεί το ΕΚΑΒ (16.21) το οποίο κατέφτασε 16.26 και τον βρήκε να προβαίνει σε ΚΑΡΠΑ».

Τονίζουν δε ότι «αυτή είναι η μόνη διασύνδεση του με το διερευνώμενο ιατρικό περιστατικό» και προσθέτουν με έμφαση: «Ως απεδείχθη από τις καταθέσεις όλων των μαρτύρων, και θα αποδειχθεί και από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου, ούτε επικοινώνησε ποτέ με τον εκλιπόντα, ούτε τον εξέτασε, ούτε του πρότεινε οιαδήποτε θεραπεία, ούτε του παρείχε οιαδήποτε υπηρεσία/θεραπεία ούτε καν τον γνώρισε ποτέ».

Στη συνέχεια αναφέρεται ξανά για τα γεγονότα την ημέρα του θανάτου και για το πώς κλήθηκε όταν έχασε τις αισθήσεις του ο τραγουδιστής.

Καταλήγει με μια αναφορά στις σπουδές του: «Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι ο ιατρός είναι 58 ετών, έχει τρία παιδιά και όλα του τα πτυχία ανεξαιρέτως είναι από την Ιατρική Σχολή Αθηνών (ΕΚΠΑ) – και από κανένα άλλο Πανεπιστήμιο – μέχρις Διδακτορικού, ενώ παράλληλα έχει ειδίκευση Παθολογίας και άδεια ασκήσεως επί 33 έτη με λευκό πειθαρχικό μητρώο».

Η ανακοίνωση των συνηγόρων του γιατρού

«Μέχρι σήμερα ο εντολέας μας ιατρός αναμένει σιωπηλά με σεβασμό την συλλογή στοιχείων από την Ανάκριση χωρίς μη σκόπιμες τηλεοπτικές συζητήσεις.

Από τις ανακριτικές πράξεις που έχουν λάβει χώρα έχει αποδειχθεί ότι ο ιατρός ενημερώθηκε για το περιστατικό αποκλειστικά και μόνο όταν κλήθηκε περί τις 16.15 να παράσχει ιατρική επείγουσα συνδρομή, έξι με επτά λεπτά περίπου προτού κληθεί το ΕΚΑΒ (16.21) το οποίο κατέφτασε 16.26 και τον βρήκε να προβαίνει σε ΚΑΡΠΑ.

Αυτή είναι η μόνη διασύνδεση του με το διερευνώμενο ιατρικό περιστατικό. Ως απεδείχθη από τις καταθέσεις όλων των μαρτύρων, και θα αποδειχθεί και από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου, ούτε επικοινώνησε ποτέ με τον εκλιπόντα, ούτε τον εξέτασε, ούτε του πρότεινε οιαδήποτε θεραπεία, ούτε του παρείχε οιαδήποτε υπηρεσία/θεραπεία ούτε καν τον γνώρισε ποτέ.

Άλλωστε, την ώρα άφιξης του εκλιπόντος φεύγει αποδεδειγμένα για φαγητό γεγονός που αποδεικνύει ότι ουδόλως σχετίζεται με το ραντεβού του ή την θεραπεία του καθώς δεν μένει ούτε για να τον δει ούτε καν για να συνομιλήσουν κοινωνικά άλλωστε ούτε τηλεφωνικά δεν έχουν μιλήσει ποτέ ούτε με τον ίδιο ούτε μέσω τρίτου.

Επί μία ώρα περίπου λείπει στο εστιατόριο όντας ανυποψίαστος για οτιδήποτε ανησυχητικό γεγονός που θα επιβεβαιώσει και αυτόπτης ως αιτηθήκαμε. Στην επιστροφή του στο ιατρείο λίγο πριν τις 15.00 ξαπλώνει στον καναπέ του ιατρείου (σε μεγάλη απόσταση από το κρίσιμο εξεταστήριο) γεγονός που αποδεικνύεται επίσης δείγμα έλλειψης γνώσης κατεπείγοντος. Ο ασθενής του καταφτάνει 15.30 και τον ευρίσκει στην κατάσταση που περιγράφεται ανωτέρω και το ιατρείο σε κατάσταση πλήρους ηρεμίας χωρίς τίποτα το «επείγον» να υφίσταται στον χώρο.

Ο ασθενής του καταθέτει ότι μέχρι περίπου 6 λεπτά προ της κλήσης του ΕΚΑΒ (16.21) εξεταζόταν από τον ιατρό, μάλιστα 16.06 λαμβάνει μήνυμα στο κινητό του από άυλη συνταγογράφηση που ενεργεί ο ιατρός για γαστροσκόπηση με βέβαια ημέρα και ώρα.

Περίπου 6 λεπτά προ της κλήσης του ΕΚΑΒ (16.21) και ενώ του συνταγογραφούσε δεύτερη εξέταση καρδιολογικής φύσεως καλείται προς συνδρομή προς το εξεταστήριο της συζύγου του και περί τα 6 λεπτά μετά ο ασθενής ακούει την κλήση του ΕΚΑΒ. Φεύγοντας από το ιατρείο ο ασθενής καταθέτει ότι βλέπει το ΕΚΑΒ να μπαίνει (καταγραφή ώρας άφιξης ΕΚΑΒ 16.26).

Αυτά είναι επιβεβαιωμένα περιστατικά από το σύνολο των πολλών αυτοπτών μαρτύρων και το βιντεοληπτικό υλικό (αναφορικά με την απουσία του στο εστιατόριο). Τέλος, επειδή όλο αυτό το διάστημα έχει σκιαγραφηθεί μία εικόνα εγκληματική για τον ιατρό … οφείλουμε να επισημάνουμε ότι ο ιατρός είναι 58 ετών, έχει τρία παιδιά και όλα του τα πτυχία ανεξαιρέτως είναι από την Ιατρική Σχολή Αθηνών (ΕΚΠΑ) – και από κανένα άλλο Πανεπιστήμιο – μέχρις Διδακτορικού, ενώ παράλληλα έχει ειδίκευση Παθολογίας και άδεια ασκήσεως επί 33 έτη με λευκό πειθαρχικό μητρώο.

Με την ιδιότητα των πληρεξουσίων δικηγόρων

Για τον ιατρό

Αθήνα 29/9/2026

Νίκος Τ. Αγαπηνός Τέλλος Ν. Αγαπηνός»

Συνήγορος Γάκα: «Εμπλέκονται και άλλοι»

Ο νέος συνήγορός της Ιωάννα Γάκα, Νίκος Αλεξανδρής, σε δήλωσή του επισημαίνει ότι στην υπόθεση εμπλέκονται και ζητά να διερευνηθεί ποιος να πίεζε τον Γιώργο Μαζωνάκη να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.

Επιπλέον, άφησε το ζήτημα της νομιμότητας και της δυνατότητας χρήσης των μηχανημάτων στο ιατρείο και τονίζει ότι η 56χρονη διέθετε νόμιμη άδεια ιατρείου.

Εστιάζει στην άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, που ξεκινά από τον Ιούλιο, λέγοντας ότι θα αποκαλυφθεί ποιος πίεζε τον τραγουδιστή για να προχωρήσει στην ιατρική πράξη. Προσθέτει δε ότι θα ζητήσει άρση απορρήτου και για τον υπνοθεραπευτή όπως και για άλλα πρόσωπα.

protothema.gr