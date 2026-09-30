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Τη μαρτυρία του για την Ιωάννα Γάκα και τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, τους δύο γιατρούς που έχουν προφυλακιστεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, κατέθεσε στον ΑΝΤ1 πρώην συνεργάτης του γιατρού.

Όπως είπε για τον Ηλία Θεοδωρόπουλο «πολλές φορές του άρεσε να φέρνει ασθενείς και εργαζόμενες σε δύσκολη θέση αλλά στο όριο. Το βλέμμα του ήταν αρρωστημένο που καταλαβαίνεις ότι σκέφτεται αδιανόητα πράγματα. Ακόμα και το ότι κοιμόταν στον καναπέ ενώ μπορεί να έμπαινε ασθενής, αυτά δεν είναι φυσιολογικά για έναν γιατρό».

Σύμφωνα με τον ίδιο η Ιωάννα Γάκα «ήταν το αφεντικό της μεταξύ τους σχέσης. Του γιατρού του άρεσαν οι δυναμικές γυναίκες, κάποιοι θα έλεγαν ότι τον είχε ευνουχίσει, τη φοβόταν σε κάποια βαθμό και κάποιες από τις τρέλες που έκανε και μπορεί να διαφωνούσε, δεν το έλεγε».

Κατά τη δική του μαρτυρία «η γιατρός (σ.σ. η Ιωάννα Γάκα) ήταν αυτή που είχε δίψα για χρήμα εξουσία».

Όπως είπε, τέλος, «κάποια στιγμή μπορεί να ψέλλιζε κάποιος ότι μπορεί να γίνει η στραβή με τις παλαβομάρες της γιατρού». Στην τελική ευθεία μπαίνει η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις αρχές να στρέφονται πλέον στα ψηφιακά στοιχεία και στις επικοινωνίες των προσώπων που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Οι επικοινωνίες που εξετάζουν οι αρχές και η φράση που έδωσε νέα διάσταση στην έρευνα

Τα κινητά τηλέφωνα της γιατρού Ιωάννας Γάκα, του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού και άλλων εμπλεκομένων αναμένεται να εξεταστούν, ενώ οι καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου δίνουν νέα στοιχεία για τα όσα συνέβησαν λίγο πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι θεραπείες που ακολουθούσε, η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και τα ερωτήματα γύρω από την κατάσταση της υγείας του τις τελευταίες ημέρες.

Η φράση «Δεν ξέρω τι άλλο έχει πάρει» είναι μία από τις αναφορές που έχουν τραβήξει την προσοχή των αρχών και περιλαμβάνεται στις συνομιλίες που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Η συγκεκριμένη αναφορά αποδίδεται σε συνομιλία της Ιωάννας Γάκα με τον Νάσο Κομιανό, τον υπνοθεραπευτή που είχε έρθει σε επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη πριν από το μοιραίο περιστατικό.

Οι αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν τι γνώριζαν τα πρόσωπα αυτά για την κατάσταση του τραγουδιστή, ποια ήταν η εικόνα που είχαν για την υγεία του και τι είχε προηγηθεί πριν από την κατάρρευσή του στο ιατρείο.

Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζονται οι αναφορές που έγιναν για τη λήψη διουρητικών από τον Γιώργο Μαζωνάκη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ίδιος είχε αναφέρει ότι λάμβανε συγκεκριμένη αγωγή λόγω κατακράτησης υγρών.

Η γιατρός φέρεται να είχε επισημάνει σε συνομιλία της ότι τα διουρητικά μπορούν να επηρεάσουν την αρτηριακή πίεση, ωστόσο το ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι ειδικοί είναι ποια ήταν η συνολική εικόνα της υγείας του και αν υπήρχαν παράγοντες που μπορεί να συνδέονται με το περιστατικό.

Οι τελευταίες στιγμές στο ιατρείο και οι καταθέσεις των εργαζομένων

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα έχουν οι καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Μία από τις νοσηλεύτριες που βρίσκονταν στον χώρο περιέγραψε ότι στην αρχή της διαδικασίας ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν σε καλή κατάσταση και επικοινωνούσε κανονικά, όμως στη συνέχεια η εικόνα του άλλαξε.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις, επικράτησε αναστάτωση στον χώρο, ενώ εργαζόμενοι προσπάθησαν να διαχειριστούν την κατάσταση μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αναφορά της γραμματέως του ιατρείου, η οποία περιέγραψε ότι άκουσε φωνές και κινητικότητα, ενώ στη συνέχεια ενημερώθηκε ότι είχε κληθεί ασθενοφόρο.

Η ίδια φέρεται να ανέφερε ότι από όσα άκουσε εκείνη τη στιγμή σχημάτισε την εντύπωση πως μπορεί να υπήρχε αντίδραση σε μέθη, καθώς άκουσε αναφορές σε «αντίδοτο» και «αδρεναλίνη».

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της περιέγραψε την εικόνα του τραγουδιστή όταν έφτασαν οι διασώστες, αναφέροντας ότι μεταφέρθηκε εκτός του ιατρείου καθιστός, με ωχρό πρόσωπο και ανοιχτά μάτια.

Η πλασμαφαίρεση, το κόστος της θεραπείας και τα ερωτήματα

Ένα από τα βασικά κεφάλαια της έρευνας αφορά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, στην οποία υποβαλλόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Οι αρχές εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο γινόταν η διαδικασία, αν είχε προηγηθεί ο απαραίτητος ιατρικός έλεγχος, αλλά και ποια ήταν η συνολική εικόνα του ασθενούς πριν από τη θεραπεία.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις που έχουν γίνει γνωστές, η συγκεκριμένη θεραπεία είχε κόστος περίπου 3.000 ευρώ ανά συνεδρία, ενώ εξετάζεται αν πριν από τις συνεδρίες είχαν ζητηθεί οι απαραίτητες εξετάσεις ή πλήρες ιατρικό ιστορικό.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο έχει μπει και ο δεύτερος χώρος που συνδεόταν με τους ίδιους γιατρούς, στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ, όπου υπήρχε μηχάνημα υδροθεραπείας.

Σύμφωνα με εργαζόμενη του ιατρείου, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεταβεί στον συγκεκριμένο χώρο μία ημέρα πριν από το περιστατικό.

Η γνωριμία με τον υπνοθεραπευτή και το ραντεβού πριν το περιστατικό

Ο ρόλος του Νάσου Κομιανού έχει μπει επίσης στην έρευνα λόγω των επαφών που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη αλλά και με τη γιατρό Ιωάννα Γάκα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ο υπνοθεραπευτής είχε συζητήσει με τον τραγουδιστή για πιθανές θεραπείες, ενώ είχε υπάρξει επικοινωνία και για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Σε συνομιλίες που εξετάζουν οι αρχές, υπάρχουν αναφορές για την κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη πριν από τον θάνατό του, αλλά και για τις προσπάθειες να γίνει κατανοητό τι είχε συμβεί.

Ο ίδιος ο Νάσος Κομιανός έχει δώσει τη δική του εκδοχή για τις επαφές του με τον τραγουδιστή, ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί το σύνολο των στοιχείων πριν εξαχθούν συμπεράσματα.

Τα επόμενα βήματα της έρευνας

Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο για την πορεία της υπόθεσης, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα από την ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων, αλλά και οι επιστημονικές εξετάσεις που θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση των συνθηκών του θανάτου.

Οι αρχές αναμένεται να εξετάσουν το περιεχόμενο των τηλεφωνικών επικοινωνιών, τα μηνύματα και τα ηλεκτρονικά αρχεία που έχουν συλλεχθεί, ενώ μπορούν να κληθούν και νέα πρόσωπα για καταθέσεις.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία θα έχουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, καθώς αναμένεται να δώσουν στοιχεία για το αν υπήρχαν ουσίες ή άλλοι παράγοντες που πρέπει να διερευνηθούν.

Η υπεράσπιση της Ιωάννας Γάκα έχει δηλώσει ότι αναμένει τη δικογραφία και τα επιστημονικά ευρήματα, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση πρέπει να αξιολογηθεί αποκλειστικά με βάση τα πραγματικά δεδομένα.

Η έρευνα πλέον επικεντρώνεται στις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη και στα στοιχεία που θα προκύψουν από τις επικοινωνίες, τις μαρτυρίες και τις ιατρικές εξετάσεις.

protothema.gr