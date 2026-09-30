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Την βοήθεια των πολιτών ζητάει η Αστυνομία για τον εντοπισμό δύο προσώπων που καταζητούνται για διάφορα σοβαρά εγκλήματα.

Πρόκειται για τον DAVID MIZOIAN, 25 ετών και τον OVO AMIRKHANIAN, 36 ετών, και οι δύο από τη Γεωργία, του οποίους καταζητούν οι Αρχές για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με τα ακόλουθα αδικήματα:

Συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος. Διαρρήξεις κατοικιών και κλοπές (επτά υποθέσεις). Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τα αδικήματα διαπράχθηκαν μεταξύ 15 Αυγούστου και 12 Σεπτεμβρίου 2026, στην επαρχία Λεμεσού.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού στον αριθμό 25-805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.