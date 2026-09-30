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Η λύση του Κυπριακού θα επιτρέψει στην Κύπρο να αξιοποιήσει πλήρως τη στρατηγική γεωγραφική της θέση, δήλωσαν διπλωμάτες κατά τη διάρκεια συζήτησης στο Cyprus Forum την Τετάρτη.

Μεταξύ των συμμετεχόντων στο πάνελ, ο Ύπατος Αρμοστής της Ινδίας στην Κύπρο, Manish, και ο Επιτετραμμένος της Γερμανίας στην Κύπρο, Μίρκο Κρούππα, εξήγησαν ότι έως ότου επιλυθεί το Κυπριακό, θα πρέπει να αναζητούνται πιο δαπανηρές εναλλακτικές λύσεις και ότι η Κύπρος δεν θα μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως τα οφέλη που δυνητικά προσφέρει η γεωγραφική της θέση.

Ο κ. Manish είπε ότι η στρατηγική και γεωγραφική αξία της Κύπρου θα εξαρτηθεί από το «κατά πόσον μπορεί να διατηρεί τα συστήματά της σε λειτουργία υπό πίεση, να λαμβάνει ενημερωμένες και κυρίαρχες αποφάσεις, να μειώνει τις εξαρτήσεις από μεμονωμένα σημεία και να βασίζεται σε αξιόπιστους εταίρους, χωρίς να εκχωρεί τις δυνατότητές της στη λήψη αποφάσεων».

Αναφερόμενος στη στρατηγική εταιρική σχέση που αναπτύχθηκε τα τελευταία δύο χρόνια μεταξύ Ινδίας και Κύπρου, ο Ύπατος Αρμοστής είπε ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις για την ένταξη της Κύπρου στον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC). «Η Κύπρος ενδιαφέρεται και έχει ορίσει σημείο επαφής στο Υπουργείο Εξωτερικών για το θέμα», είπε. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «για να γίνει επίσημα δεκτή ως ιδρυτικό μέλος, υπάρχει ακόμη δρόμος», σημειώνοντας ότι για να καταστεί η Κύπρος χρήσιμη στα έργα αυτά, θα πρέπει να γίνουν ορισμένα βήματα, μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά τη χρηματοοικονομική, οικονομική ή ψηφιακή συνδεσιμότητα, από άποψη υποδομών.

Ο Ύπατος Αρμοστής επαίνεσε την Κύπρο για το ότι «ξεπερνά το ειδικό της βάρος», σημειώνοντας ότι είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στην ΕΕ. Πρόσθεσε ότι η Κύπρος προσφέρει τη δική της αξία στην Ινδία, καθώς συγκαταλέγεται στους σημαντικούς επενδυτές, με σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις από την Κύπρο προς την Ινδία.

«Ο σημερινός Πρόεδρος κατανοεί ότι πρέπει να διαφοροποιήσει τις συνεργασίες του» και ακολουθεί συνειδητά πολιτικές που στρέφονται προς την Ανατολή, σημείωσε. «Έχουμε χαρτογραφήσει τις συνέργειές μας, έχουμε μια αντιπροσωπεία στον τομέα της ναυτιλίας, θα έχουμε συζήτηση για τη συνδεσιμότητα», είπε, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι «το ιστορικό εδαφικό πρόβλημα είναι εδώ».

«Για την πορεία προς τα εμπρός, πιστεύω ότι μεγαλύτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί από τις εγγυήτριες δυνάμεις και η ΕΕ πρέπει να εμπλακεί περισσότερο για να βρεθεί λύση στο Κυπριακό», είπε, προσθέτοντας ότι η Ινδία βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό της Κύπρου και ότι τη «στηρίζουμε με κάθε δυνατό τρόπο». Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι «δεν γίνονται περισσότερα πράγματα εξαιτίας αυτού του προβλήματος. Ελπίζω να βρεθεί κάποια λύση».

Από την πλευρά του, ο Μίρκο Κρούππα είπε ότι «όποιος θέλει να ελέγχει τη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου πρέπει να συνεργάζεται με αυτό το νησί».

Ερωτηθείς τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη για να διασφαλίσει την Κύπρο σε θέματα ενέργειας, ασφάλειας και αντιμετώπισης κρίσεων, είπε «όχι πολλά», σημειώνοντας ότι όταν κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ συζητήθηκε το άρθρο 42, «κατέστη σαφές ότι δεν υπάρχουν διαδικασίες σε ισχύ» και ότι η εφαρμογή τους θα χρειαστεί τουλάχιστον δύο με τρία χρόνια. «Δεν πιστεύω ότι η Κύπρος έχει τον χρόνο να περιμένει», είπε.

Επιπλέον, αναφερόμενος στην ανάγκη επείγουσας επίλυσης του Κυπριακού, υποστήριξε ότι «όλα τα ενεργειακά έργα στην Κύπρο έχουν σταματήσει λόγω της διαίρεσης του νησιού». Πρόσθεσε ότι, εάν οι Κύπριοι θέλουν κοινή πολιτική ασφάλειας, «ο βορράς και ο νότος θα πρέπει να συμφωνήσουν στην ένταξη στο ΝΑΤΟ, αποδεχόμενοι την τουρκική παρουσία στο νησί» κατά την έκφρασή του.

Τέλος, σημείωσε ότι, για να βρεθεί η Κύπρος στο επίκεντρο και να αξιοποιήσει πλήρως τη στρατηγική της θέση, «θα πρέπει να έρθει κοντά ως κοινωνία, να ξεπεράσει το δράμα και τις βαθιές διαιρέσεις». Σημειώνοντας ότι η ΕΕ και οι εγγυήτριες δυνάμεις έχουν τον δικό τους ρόλο να διαδραματίσουν, τόνισε ότι η αφετηρία «βρίσκεται εντός του νησιού. Η Κύπρος έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει πλεονέκτημα και όλοι το βλέπουν, αλλά είναι θέμα υπολογισμού του κόστους», είπε, σημειώνοντας ότι όσο δεν επιλύεται η κατάσταση ασφάλειας της χώρας, θα επιλέγονται εναλλακτικές λύσεις που κοστίζουν περισσότερο.

(ΚΥΠΕ)