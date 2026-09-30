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Το Εθνικό Συμβούλιο ενημέρωσε σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατία για τις εξελίξεις στο Κυπριακό έπειτα από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Εξερχόμενοι από τη σύσκεψη, οι πολιτικοί αρχηγοί παραχώρησαν δηλώσεις στα ΜΜΕ.

Όπως έγραψε το philenews το πρωί, ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν στις επαφές της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου ήταν η επόμενη μέρα στο Κυπριακό, μετά την ολοκλήρωση της θητείας του Αντόνιο Γκουτέρες στην ηγεσία του ΟΗΕ. Παράλληλα, η Λευκωσία φαίνεται να ευνοεί την παραμονή της Ολγκίν και μετά τον Δεκέμβρη.

Αννίτα Δημητρίου: Δεδομένη η υπευθυνότητα του ΔΗΣΥ

Ύψιστο καθήκον όλων είναι λιγότερα λόγια, περισσότερη δουλειά και αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας που μπορεί να μας φέρει πιο κοντά στον επιδιωκόμενο στόχο, δήλωσε την Τετάρτη η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η υπευθυνότητα του ΔΗΣΥ είναι δεδομένη.

Η κ. Δημητρίου μιλούσε μετά από τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο Προεδρικό, κατά την οποία έγινε ενημέρωση για τα αποτελέσματα της παρουσίας του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη.

«Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή για το Κυπριακό, ειδικά ενόψει της λήξης της θητείας του ΓΓ (του ΟΗΕ). Η έγνοια μας αυτή την στιγμή είναι να δούμε πώς δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να οδηγηθούμε σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις», είπε.

«Η πραγματικότητα είναι μετά και την ενημέρωση που είχαμε ότι δεν έχουμε το αποτέλεσμα που θα θέλαμε μετά και την ΓΣ των ΗΕ», ανέφερε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

Παρόλα ταύτα, πρόσθεσε, «οφείλουμε να επιμένουμε στην ουσία στοχεύοντας σε πραγματική πρόοδο μακριά από οποιαδήποτε σκοπιμότητα».

Η κ. Δημητρίου συνέχισε λέγοντας ότι «έχουμε μπροστά μας την επίσκεψη της κ. Ολγκίν τον Οκτώβριο, την επικείμενη συνάντηση του κ. Φίτο με την ΕΕ για την παράλληλη συζήτηση που αφορά τα ευρωτουρκικά, που είναι ένα σημαντικό βήμα και θα πρέπει να αξιοποιηθεί με παράλληλη διπλωματική κινητικότητα».

«Ύψιστο καθήκον όλων μας είναι λιγότερα λόγια, περισσότερη δουλειά και αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας που μπορεί να μας φέρει πιο κοντά στον επιδιωκόμενο στόχο», σημείωσε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

«Η υπευθυνότητα του ΔΗΣΥ, σας διαβεβαιώ, είναι δεδομένη», είπε.

Στέφανος Στεφάνου: Στόχος να διαφυλαχθούν οι συγκλίσεις

Ο στόχος σε αυτή τη συγκυρία που βρίσκεται το Κυπριακό πρέπει να είναι η διαφύλαξη των συγκλίσεων, δήλωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ μετά από τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, σημειώνοντας την επίσκεψη της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν τον Οκτώβρη.

Η δική μας πλευρά, πρόσθεσε, θα πρέπει να προσπαθεί να έχει τον έλεγχο των πρωτοβουλιών αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες γιατί δεν θα πρέπει ν’ αφήσουμε την διαδικασία να σβήσει. «Ακόμα και αν ο ΓΓ των ΗΕ δεν καταφέρει να υλοποιήσει τον στόχο του για να συγκαλέσει μια διευρυμένη συνάντηση, τουλάχιστον ν’ αφήσει στον επόμενο ΓΓ ως κληρονομιά τις συγκλίσεις και το διαπραγματευτικό κεκτημένο το οποίο έχει δημιουργηθεί. Αυτή θα πρέπει να είναι και η δική μας έγνοια μέσα από την πολιτική που ακολουθούμε».

Ο κ. Στεφάνου σημείωσε πως ο ΓΓ του ΟΗΕ «έβαλε πάρα πολλή δουλειά» και χάρη σε δικές του ενέργειες είχαμε πολλές εξελίξεις με αποκορύφωμα την διάσκεψη στο Κραν Μοντανά στην οποία – σύμφωνα με τον ίδιο τον κ. Γκουτέρες – είχαμε βρεθεί πάρα πολύ κοντά στην επίτευξη λύσης στο Κυπριακό. Δυστυχώς, από τότε δεν είχαμε διαπραγματεύσεις και το ζητούμενο είναι να βρούμε τρόπο να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις από το σημείο που διακόπηκαν, διασφαλίζοντας το διαπραγματευτικό κεκτημένο, τις συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί μετά από πολύχρονη, κοπιαστική δουλειά.

Σε ερώτηση εάν από την ενημέρωση της οποίας έτυχαν θεωρεί ότι βρισκόμαστε σε αδιέξοδο στο Κυπριακό, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια από μέρους της ΓΓ του ΟΗΕ να γίνει μια διευρυμένη συνάντηση όπου θα μπορεί να ανακοινωθεί η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. «Αυτός είναι ο στόχος, σε αυτόν θα πρέπει να μείνουμε προσανατολισμένοι».

Ασφαλώς, συνέχισε, και η κατάσταση δεν είναι καλή, το κλίμα απαισιόδοξο «έχοντας υπόψη ότι δεν είχαμε κάποιες εξελίξεις, ούτε τη συμφωνία επί ΜΟΕ αλλά εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα, ούτε και συμφέρει της προοπτικής λύσης του Κυπριακού, την οποία πρέπει να έχουμε ως πρώτη προτεραιότητα, ν’ αφήσουμε τα πράγματα να οδηγηθούν σε αδιέξοδο και πολύ περισσότερο ο ίδιος ο ΓΓ να εγκαταλείψει την προσπάθεια».

Σε ερώτηση σχετικά με πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να αναληφθούν από την ε/κ πλευρά, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι συζήτησαν στο Εθνικό σήμερα τι θα μπορούσε να γίνει, αλλά δεν θέλησε να επεκταθεί για να προστατευθούν και οι όποιες κινήσεις γίνουν.

Για το περιεχόμενο της πρότασης των 19 σημείων του Προέδρου Χριστοδουλίδη, ο κ. Στεφάνου είπε ότι έχουν ενημερωθεί, αλλά συμφώνησαν να μην αναφερθούν δημόσια σε αυτό. Στην ερώτηση εάν μπορούν να αλλάξουν την εικόνα, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση όμως, να δούμε και ποια θα είναι η εξέλιξη.

Νικόλας Παπαδόπουλος: Στόχος η σύγκληση μιας διεθνούς διάσκεψης

Στόχος παραμένει η επιδίωξη μιας διεθνούς διάσκεψης όπου θ’ ανακοινωθεί η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων πάνω στο συμφωνημένο πλαίσιο που καθορίζουν τα ψηφίσματα των ΗΕ, ανέφερε την Τετάρτη ο Πρόεδρος τού ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος μετά το πέρας της συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου.

Οι προσπάθειες, πρόσθεσε, συνεχίζονται αλλά κανείς δεν υποτιμά τις δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας και η μεγαλύτερη δυσκολία έχει όνομα και λέγεται Τουρκία, «η οποία εξακολουθεί να επιμένει ν’ αλλάξει τη βάση των διαπραγματεύσεων σε μια μορφή λύσης δύο κρατών. Κάτι που φυσικά η δική μας πλευρά δεν μπορεί ν’ αποδεχθεί σε καμία περίπτωση».

Όμως συνέχισε ο κ. Παπαδόπουλος αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να εγκαταλείψουμε τις προσπάθειες μπροστά στην τουρκική αδιαλλαξία, αντίθετα η δική μας πλευρά οφείλει να συνεχίσει να ενεργεί εποικοδομητικά, να καταθέτει εισηγήσεις, προτάσεις που εκθέτουν την άλλη πλευρά και μαζί με την στήριξη και την συνεργασία της ΕΕ οφείλουμε να θεωρούμε ότι «ο μόνος δρόμος που έχουμε μπροστά μας είναι η πίεση που μπορεί να ασκηθεί στην Τουρκία λόγω των ευρωτουρκικών να οδηγήσει στον επιθυμητό στόχο, που είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων».

Στην ερώτηση εάν τα ΜΟΕ είναι προϋπόθεση για την έναρξη μιας διαδικασίας στο Κυπριακό με παραπομπή και στην γραπτή δήλωση της κ. Ολγκίν μετά τις επαφές στην Νέα Υόρκη, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ είπε ότι θέση της δικής μας πλευράς είναι ότι τα ΜΟΕ δεν αποτελούν προϋπόθεση για να οδηγηθούμε στη διεθνή διάσκεψη και ούτε ήταν αυτή η θέση που εκφράστηκε από τον ίδιο τον ΓΓ κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο.

Από κει και πέρα, είπε οφείλουμε να βοηθήσουμε στην προετοιμασία του εδάφους για να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες που θα μας οδηγήσουν σε μια διεθνή διάσκεψη. Ο λόγος που επιμένουμε να πάμε σε διεθνή διάσκεψη, πρόσθεσε, είναι γιατί το κυπριακό ζήτημα δεν αφορά μόνο τους δύο ηγέτες και τις δύο κοινότητες, αλλά αφορά την Τουρκία, τα θέματα ασφάλειας, το τί θα γίνει με τον κατοχικό στρατό την επιστροφή εδαφών. Σε αυτή τη συζήτηση «φυσικά και δεν μπορεί να απουσιάζει η κατοχική δύναμη», δήλωσε ο κ. Παπαδόπουλος.

Φειδίας Παναγιώτου: Οι πολιτικές μας δεν δουλεύουν

Κριτική στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη για την απουσία αποτελεσμάτων στο Κυπριακό άσκησε την Τετάρτη στις δηλώσεις του ο Πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας Φειδίας Παναγιώτου, σημειώνοντας παράλληλα ότι «οι πολιτικές μας δεν δουλεύουν όπως φαίνεται».

Ο κ. Παναγιώτου μιλούσε μετά από την συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό.

«Σήμερα θα είμαι λίγο σκληρός μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το Κυπριακό», είπε ο κ. Παναγιώτου, προσθέτοντας ότι «έχει 111 μήνες από το Κραν Μοντανά που ήταν οι τελευταίες συνομιλίες που δεν είδαμε καμία ουσιαστική εξέλιξη στο Κυπριακό ώστε να ξαναξεκινήσουν οι συνομιλίες και αυτό λέει αρκετά πράγματα».

Έκανε αναφορά στην εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι «όλα αυτά που λέμε στην εξωτερική πολιτική, ότι είμαστε τόσο επιτυχημένοι στην εξωτερική πολιτική, δεν καταφέραμε να έχουμε ουσιαστική εξέλιξη στο Κυπριακό».

Άρα, σημείωσε ο Πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας «ίσως η εξωτερική πολιτική να ακούγεται επιτυχημένη και ουσιαστικά να μην μας φέρνει τους καρπούς που θα θέλαμε στο Κυπριακό».

Ο κ. Παναγιώτου είπε ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου έθιξε το θέμα των γεωστρατηγικών κινδύνων που υπάρχουν στην περιοχή. «Το Ιράν γίνεται πιο δυνατό μετά από αυτές τις εξελίξεις που έχουμε. Έχουμε αστάθεια στην περιοχή. Έχουμε το Ισραήλ και την Τουρκία που μπορεί να μπουν σε μια τυχόν διαμάχη στο μέλλον και πρέπει να είμαστε πολύ προσεχτικοί» ανέφερε. Πρόσθεσε επίσης ότι συζήτησε λίγο και τους κινδύνους που μπορεί να έχει το GSI.

«Δεν είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τις εξελίξεις», σημείωσε.

Ανέφερε επίσης ότι ο ίδιος διερωτάται αν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, επειδή ήταν και Υπουργός Εξωτερικών, είχε οποιοδήποτε αποτέλεσμα στο Κυπριακό. Επειδή, εξήγησε, «έχει σχεδόν 10 χρόνια που είναι σε θέση ισχύος για να μπορεί να φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα», προσθέτοντας ότι «η σταδιοδρομία που ακολούθησε δεν είχε κανένα ουσιαστικό καρπό».

Για τις εισηγήσεις που έκανε είπε ότι θεωρεί πως «πρέπει να μείνουν εντός του Εθνικού Συμβουλίου αυτές οι συζητήσεις». «Είναι κάποια από τα πράγματα που συζητήσαμε μέσα που θέλω να μείνουν μέσα» είπε, λέγοντας ότι είναι υπόσχεση που έχει δώσει δημόσια.

Απαντώντας σε ερώτηση αναγνώρισε ότι «υπάρχει και ο παράγοντας Τουρκία», προσθέτοντας ωστόσο ότι «φαίνεται πως θα είναι ίσως ο μόνος Πρόεδρος που να μην κατάφερε να φέρει το Κυπριακό σε διαπραγματεύσεις». «Οι πολιτικές μας δεν δουλεύουν όπως φαίνεται», είπε καταληκτικά.

Χρίστος Χρίστου: Η τουρκική αδιαλλαξία δεν επιτρέπει αισιοδοξία

Η τουρκική αδιαλλαξία δεν επιτρέπει, στην παρούσα φάση, ιδιαίτερη αισιοδοξία για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου, μετά το πέρας της συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου την Τετάρτη.

Όπως ανέφερε, «αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει ακόμη μια φορά είναι ότι, παρά την καλή πρόθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας και την κατάθεση διαφόρων προτάσεων από την πλευρά του Προέδρου της Δημοκρατίας, η τουρκική αδιαλλαξία δεν επιτρέπει στην παρούσα φάση να είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι, όσον αφορά τις επερχόμενες εξελίξεις».

Επανέλαβε παράλληλα τη θέση του κόμματός του ότι δεν συμφωνεί με τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία ως βάση λύσης του Κυπριακού.

«Η θέση του ΕΛΑΜ είναι ότι δεν συμφωνούμε με βάση τη λύση του Κυπριακού τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία και θεωρούμε ότι το Εθνικό Συμβούλιο στο σύνολό του πρέπει να αποφασίσει για μια νέα πορεία, για μια νέα στρατηγική», είπε.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΕΛΑΜ, η νέα αυτή στρατηγική θα πρέπει να οδηγήσει «σε μια νέα βάση για λύση του Κυπριακού, η οποία θα επικυρώνει τον κυπριακό Ελληνισμό και θα εγγυάται τη μακροημέρευση των επόμενων γενεών».

Οδυσσέας Μιχαηλίδης: Να εξαντληθεί κάθε περιθώριο για άρση του αδιεξόδου

Την εκτίμηση ότι η Τουρκία θα επιτύχει τον στόχο της, με αποτέλεσμα ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών να ολοκληρώσει τη θητεία του χωρίς να έχει επιτευχθεί ουσιαστική κινητικότητα στο Κυπριακό, εξέφρασε ο Πρόεδρος του ΑΛΜΑ, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, μετά από τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου την Τετάρτη.

Ο κ. Μιχαηλίδης έκανε λόγο για τραγική κατάσταση και σημείωσε ότι παράλληλα με την προσπάθεια για διάσωση της διαδικασίας, θα πρέπει να αρχίσει ο σχεδιασμός για την επόμενη μέρα.

«Για εμάς η κατάσταση είναι τραγική. Ναι, συμφωνούμε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία και ο Πρόεδρος θα πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα άρσης του αδιεξόδου τις επόμενες λίγες μέρες που απομένουν και που το παράθυρο που λέγεται Γκουτέρες παραμένει ανοικτό», ανέφερε.

Ωστόσο, όπως είπε, «η δική μας εκτίμηση είναι ότι η Τουρκία θα πετύχει τον στόχο της και ο Γενικός Γραμματέας, κατά την αποχώρησή του, θα παραδώσει στον διάδοχό του έναν λευκό φάκελο, μια λευκή κόλλα».

«Αυτό είναι τραγικό για τη χώρα μας», είπε, προσθέτοντας πως παράλληλα με τις προσπάθειες για να διασωθεί η διαδικασία, οι οποίες κατά την εκτίμησή του δεν θα ευοδωθούν, «πρέπει να αρχίσουμε την κατάρτιση του σχεδιασμού μας για την επόμενη μέρα».

Ο Πρόεδρος του ΑΛΜΑ ανέφερε ότι ο σχεδιασμός αυτός «δεν πρέπει να βασίζεται στη συντήρηση μιας εικόνας για μια ανύπαρκτη κινητικότητα», αλλά στην ανάδειξη, όπως είπε, της στάσης της Τουρκίας.

«Για εμάς, η απόλυτα ανελλιπής στάση της Τουρκίας πρέπει πλέον να αναδειχθεί με έναν σαφή τρόπο», ανέφερε.

Σε σχέση με τα οδοφράγματα και ειδικότερα το οδόφραγμα της Μιας Μηλιάς, ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι είχε εισηγηθεί όπως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χειριστεί το θέμα κατά τρόπο που να αφαιρεθεί από την Τουρκία και τη διεθνή κοινή γνώμη το επιχείρημα ότι η τουρκική πλευρά είναι θετική και η ελληνοκυπριακή αρνητική.

«Κάτι το οποίο δεν ισχύει. Η Τουρκία είναι ο πιο μεγάλος, βασικός και ο μοναδικός υπαίτιος για τη μη ύπαρξη προόδου», υποστήριξε.

Όπως ανέφερε, θα μπορούσε να είχε εξαγγελθεί δημόσια ότι σε περίπτωση έναρξης των διαπραγματεύσεων στη βάση συμφωνημένου πλαισίου, θα μπορούσαν να γίνουν ενέργειες για το συγκεκριμένο οδόφραγμα, «έστω και αν δεν μπορούσαμε να πάρουμε τα ανταλλάγματα που θέλαμε».

«Αυτό που λέω είναι πως η δική μας εκτίμηση είναι ότι ο διεθνής παράγοντας δεν έχει πειστεί -και γυρεύουν πολλοί και αφορμή για να μην πειστούν- ότι η Τουρκία είναι ο βασικός υπαίτιος για τη μη ύπαρξη προόδου», είπε.

Σύμφωνα με τον κ. Μιχαηλίδη, το ζήτημα αφορά «καθαρά το πώς χειριστήκαμε το θέμα, όχι επί της ουσίας, αλλά για να αναληφθεί πραγματικά η ευθύνη της Τουρκίας».

Σε ό,τι αφορά την ουσία της διαδικασίας, επανέλαβε ότι η θέση του ΑΛΜΑ είναι πως η Τουρκία θα πρέπει να εγκαταλείψει τη θέση για λύση δύο κρατών και να αποδεχθεί την έναρξη διαπραγματεύσεων στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου.

«Επί της ουσίας, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, που ήταν η μοναδική και σωστή απαίτησή μας, η Τουρκία θα πρέπει να εγκαταλείψει τη θέση των δύο κρατών και να δεχθεί να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου», ανέφερε.

Ο κ. Μιχαηλίδης εξέφρασε, τέλος, την εκτίμηση ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα ολοκληρώσει τη θητεία του χωρίς να έχει υπάρξει η διερευνημένη διάσκεψη, την οποία χαρακτήρισε ως το ζητούμενο που θα μπορούσε να δώσει ώθηση και να σηματοδοτήσει την επανεκκίνηση της διαδικασίας.

«Ο ΓΓ θα ολοκληρώσει τη θητεία του και δεν θα έχει υπάρξει κινητικότητα υπό την έννοια της διερευνημένης διάσκεψης, που είναι το ζητούμενο και που θα μπορούσε να δώσει μια ώθηση και εκκίνηση μιας διαδικασίας, ώστε ο νέος ΓΓ να βρει μια κατάσταση ξεκινημένη», είπε.

Εξέφρασε, παράλληλα, την άποψη ότι ο επόμενος Γενικός Γραμματέας θα είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός να εμπλακεί στο Κυπριακό, καθώς ο προκάτοχός του «είχε τη μοναδική ιδιότητα να είναι απόλυτα καλός γνώστης του Κυπριακού, να είναι Ευρωπαίος, να έχει πολύ καλές σχέσεις με ηγέτες της ΕΕ» και δεν κατάφερε να σημειώσει πρόοδο.

«Αυτό θεωρούμε ότι είναι τραγικό, υπό την έννοια ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολο από τον Γενάρη και μετά να πείσουμε τον διεθνή παράγοντα να ξανά ασχοληθεί με το Κυπριακό. Αυτό βολεύει μόνο την Τουρκία», κατέληξε.

Με πληροφορίες από το ΚΥΠΕ