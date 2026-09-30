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Τούρκος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ; Ο Ερντογάν το θέλει πολύ. Η Άγκυρα κινείται έντονα την τελευταία περίοδο προς αυτή την κατεύθυνση με παρασκηνιακές ενέργειες για προώθηση των σχεδιασμών της και αξιοποιώντας τη συγκυρία.

Έγκυρες πηγές στη Λευκωσία επιβεβαίωσαν στο philenews, την πληροφορία ότι το καθεστώς Ερντογάν προωθεί για υποψήφιο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Γ.Γ. του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη ( ΟΑΣΕ), Φεριντούν Σινιρλίογλου. Την πληροφορία δημοσίευσε η αθηναϊκή εφημερίδα «Καθημερινή» ( ρεπορτάζ Βασίλης Νέδος) και όταν τη θέσαμε αρμοδίως σε Κύπριο αξιωματούχο απάντησε πως «ναι, ισχύει».

Μπορεί ο καθένας να αντιληφθεί τι θα σημαίνει για το Κυπριακό εκλογή στη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Τούρκου πρώην κρατικού αξιωματούχου. Ενός ανθρώπου ο οποίος χειρίσθηκε το Κυπριακό τόσο στη Νέα Υόρκη, που υπηρέτησε Μόνιμος Αντιπρόσωπος της χώρας του στον ΟΗΕ ( 2016-2023), όσο και ως Υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας. Ο Φεριντούν Σινιρλίογλου θεωρείτο τότε ως εκφραστής του βαθέως κράτους, ο οποίος υιοθετούσε σκληρές θέσεις στο Κυπριακό και τα ελληνοτουρκικά. Θεωρείται δε έμπιστος του Ερντογάν, ο οποίος και τον προώθησε στον ΟΑΣΕ.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», η Αγκυρα ήδη έχει προσεγγίσει τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δηλαδή τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Κίνα, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, δίχως την έγκριση των οποίων δεν μπορεί να προχωρήσει καμία υποψηφιότητα. Η Ελλάδα είναι ένα από τα δέκα μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και παρακολουθεί από κοντά τις παρασκηνιακές διεργασίες και σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία, κινούνται αποτρεπτικά.

Σημειώνεται πως η προσοχή για την εκλογή Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ επικεντρώνεται στην επιλογή από τη Λατινική Αμερική. Ωστόσο, επειδή εντοπίζονται δυσκολίες, υπάρχει ανοικτό παράθυρο για εκλογή και από άλλη περιοχή. Αυτό το ανοικτό παράθυρο αξιοποιεί η Τουρκία. Σημειώνεται πως το θέμα εγέρθηκε και από τον Τούρκο Πρόεδρο στη διάρκεια των επαφών του στη Νέα Υόρκη αλλά και από τον Υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ο οποίος ανέλαβε να προωθήσει την πολιτική απόφαση.

Υπενθυμίζεται πως στη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΑΣΕ ο Φεριντούν Σινιρλίογλου είχε εκλεγείπριν από δύο χρόνια σε κοινό ψηφοδέλτιο με την Ελλάδα. Τότε, από πλευράς Ελλάδος, είχε εκλεγεί ως διευθύντρια του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ, η Μάνια Τελαλιάν. Για την επιλογή αυτή η Λευκωσία είχε διαφωνήσει έντονα και διαχωρίσει τη θέση.