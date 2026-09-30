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Στις κορυφαίες τράπεζες παγκοσμίως συγκαταλέγεται η Τράπεζα Κύπρου, σύμφωνα με την πρώτη ετήσια κατάταξη «World’s Top Performing Banks 2026» του περιοδικού Forbes, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών αγοράς Statista, καταλαμβάνοντας την 19η θέση ανάμεσα σε 102 τράπεζες μεσαίου μεγέθους (Tier 4) παγκοσμίως. Eίναι η μοναδική κυπριακή τράπεζα, που περιλαμβάνεται στη λίστα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας, η κατάταξη, η οποία περιλαμβάνει 500 τράπεζες από 89 χώρες, διαμορφώθηκε βασιζόμενη αποκλειστικά σε αντικειμενικά χρηματοοικονομικά στοιχεία, με την αξιολόγηση να λαμβάνει υπόψη την κερδοφορία (30%), την ανάπτυξη και ποιότητα κερδών (20%), την κεφαλαιακή και χρηματοδοτική ανθεκτικότητα (25%) και την ποιότητα ενεργητικού και αποδοτικότητα (25%).

Συμπληρώνεται ότι οι τράπεζες κατατάχθηκαν σε έξι κατηγορίες με βάση το ύψος του ενεργητικού τους, ώστε η σύγκριση να γίνεται μεταξύ ιδρυμάτων με παρόμοια χαρακτηριστικά, με την Τράπεζα Κύπρου να συμπεριλαμβάνεται στην κατηγορία Tier 4 (τράπεζες μεσαίου μεγέθους, με ενεργητικό μεταξύ 20 – 50 δισ. δολαρίων).