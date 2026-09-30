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Η αποφυλάκιση του 71χρονου Ντάγκλας Στιούαρτ Κάρτερ, έπειτα από 41 χρόνια στην πτέρυγα των μελλοθανάτων στη Γιούτα, αποτελεί μία ακόμη υπόθεση που αναδεικνύει τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχουν οι δικαστικές πλάνες, όταν λάθη στην έρευνα, αμφισβητούμενες μαρτυρίες και ομολογίες αντιμετωπίζονται ως αδιαμφισβήτητα στοιχεία ενοχής.

Ο Κάρτερ είχε καταδικαστεί το 1985 για τη δολοφονία της Εύα Ολεσεν και καταδικάστηκε εκ νέου σε δεύτερη δίκη το 1992. Η υπόθεση στηρίχθηκε στις καταθέσεις δύο βασικών μαρτύρων, καθώς και σε ομολογία την οποία ο ίδιος υποστήριζε επί δεκαετίες ότι του είχε αποσπάσει η αστυνομία.

Χρόνια αργότερα, οι δύο μάρτυρες παραδέχθηκαν ότι είχαν δεχθεί χρήματα και πιέσεις από αστυνομικούς προκειμένου να καταθέσουν εις βάρος του, ενώ νέες εξετάσεις DNA σε δείγματα από τον τόπο του εγκλήματος έδειξαν ότι δεν υπήρχε αντιστοιχία με το γενετικό του υλικό.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γιούτα είχε ήδη διατάξει τη διεξαγωγή νέας δίκης, επικαλούμενο «σοβαρά σφάλματα» στην αστυνομική έρευνα.

Η υπόθεσή του δεν είναι μοναδική. Αντιθέτως, έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά σειρά περιπτώσεων στις οποίες άνθρωποι καταδικάστηκαν για βιασμούς και δολοφονίες, πέρασαν χρόνια ή και δεκαετίες στη φυλακή και τελικά απαλλάχθηκαν όταν νέα επιστημονικά δεδομένα ή ηεπανεξέταση των αποδεικτικών στοιχείων ανέτρεψαν όσα μέχρι τότε θεωρούνταν δεδομένα.

Αυτές ακριβώς τις υποθέσεις καταγράφει εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες το Innocence Project, ο οργανισμός που ιδρύθηκε το 1992 από τους δικηγόρους Μπάρι Σεκ και Πίτερ Νόιφελντ και συνδέθηκε όσο λίγοι με την αξιοποίηση του DNA για την ανατροπή λανθασμένων καταδικών.

Τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει είναι εντυπωσιακά. Έως τον Απρίλιο του 2026 είχε καταγράψει 257 δικαστικές δικαιώσεις ανθρώπων που εκπροσώπησε, ενώ σε 205 περιπτώσεις το DNA είχε καθοριστικό ρόλο στην ανατροπή της καταδίκης. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν περάσει συνολικά 4.102 χρόνια στη φυλακή.

Πίσω από αυτούς τους αριθμούς βρίσκονται υποθέσεις που άλλαξαν όχι μόνο τις ζωές των ανθρώπων που καταδικάστηκαν άδικα, αλλά και τη συζήτηση στις ΗΠΑ για το πόσο ασφαλής μπορεί να θεωρείται μια καταδίκη όταν στηρίζεται σε ανθρώπινη μνήμη, πιεστικές ανακρίσεις ή επιστημονικές μεθόδους που αργότερα αποδεικνύονται προβληματικές.

Ο θανατοποινίτης που αθωώθηκε χάρη στο DNA

Η περίπτωση του Κερκ Μπλάντσγουορθ θεωρείται ορόσημο. Ο Μπλάντσγουορθ καταδικάστηκε το 1985 για τον βιασμό και τη δολοφονία ενός εννιάχρονου κοριτσιού στο Μέριλαντ. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε θάνατο.

Η κατηγορία στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό σε αναγνωρίσεις μαρτύρων. Ο ίδιος, ωστόσο, επέμενε από την αρχή ότι δεν είχε καμία σχέση με το έγκλημα.

Χρόνια αργότερα, όταν η τεχνολογία του DNA άρχισε να χρησιμοποιείται σε ποινικές υποθέσεις, εξετάστηκε βιολογικό υλικό που είχε διατηρηθεί από τον τόπο του εγκλήματος. Το αποτέλεσμα απέκλεισε τον Μπλάντσγουορθ.

Το 1993 έγινε ο πρώτος θανατοποινίτης στις Ηνωμένες Πολιτείες που απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες με βάση εξέταση DNA.

Η υπόθεση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη σημασία αργότερα, όταν το ίδιο γενετικό υλικό ταυτοποιήθηκε με άλλον άνδρα, ο οποίος αποδείχθηκε ο πραγματικός δράστης.

Η περίπτωση του Μπλάντσγουορθ συμπυκνώνει ίσως το πιο ακραίο ενδεχόμενο μιας δικαστικής πλάνης: ένας αθώος να φτάσει ένα βήμα πριν από την εκτέλεση, την ώρα που ο πραγματικός ένοχος παραμένει εκτός φυλακής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Innocence Project, περίπου το 9% των ανθρώπων στις υποθέσεις του είχαν κάποια στιγμή καταδικαστεί σε θάνατο.

Όταν ο αυτόπτης μάρτυρας είναι βέβαιος – και κάνει λάθος

Η υπόθεση του Ρόναλντ Κότον είναι από εκείνες που άλλαξαν τη συζήτηση γύρω από την αξιοπιστία της ανθρώπινης μνήμης.

Το 1984 η Τζένιφερ Τόμσον έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης στη Βόρεια Καρολίνα. Στη διάρκεια της έρευνας αναγνώρισε τον Κότον ως τον δράστη.

Η αναγνώρισή της ήταν κατηγορηματική και αποτέλεσε βασικό στοιχείο της καταδίκης του. Ο Κότον έμεινε στη φυλακή περισσότερα από δέκα χρόνια.

Το 1995, όμως, οι εξετάσεις DNA απέδειξαν ότι το βιολογικό υλικό της υπόθεσης δεν ανήκε σε εκείνον. Αντιθέτως, παρέπεμπε στον Μπόμπι Πουλ, έναν άλλο άνδρα με ιστορικό σεξουαλικών επιθέσεων. Ο Κότον αθωώθηκε.

Η υπόθεση αποτέλεσε ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα των περιορισμών της αναγνώρισης από αυτόπτες μάρτυρες, ιδιαίτερα όταν έχουν μεσολαβήσει τραυματικές συνθήκες, χρόνος ή προβληματικές διαδικασίες αναγνώρισης. Και δεν πρόκειται για σπάνια εξαίρεση.

Σύμφωνα με το Innocence Project, η λανθασμένη αναγνώριση από αυτόπτη μάρτυρα εμφανίζεται στο 62% των υποθέσεων που έχει χειριστεί.

Οι Central Park Five και οι ομολογίες που αποδείχθηκαν ψευδείς

Το 1989 μια άγρια επίθεση σε γυναίκα που έκανε τζόκινγκ στο Central Park προκάλεσε σοκ στη Νέα Υόρκη και τεράστια πίεση για την άμεση εξιχνίαση της υπόθεσης.

Πέντε έφηβοι, ηλικίας από 14 έως 16 ετών, συνελήφθησαν και ανακρίθηκαν για ώρες. Τελικά ομολόγησαν.

Οι ομολογίες τους, όμως, παρουσίαζαν σοβαρές αντιφάσεις. Δεν συνέπιπταν σε κρίσιμα σημεία μεταξύ τους, ενώ το DNA που είχε βρεθεί δεν τους συνέδεε με το έγκλημα. Παρά τα δεδομένα αυτά, οι πέντε καταδικάστηκαν.

Η ανατροπή ήρθε το 2002, όταν ο Ματίας Ρέγιες, ήδη καταδικασμένος για άλλα βίαια εγκλήματα, ομολόγησε ότι ήταν ο δράστης της επίθεσης. Το DNA επιβεβαίωσε την ομολογία του και οι καταδίκες των πέντε ακυρώθηκαν.

Η υπόθεση έγινε διεθνώς γνωστή ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ψευδούς ομολογίας, ιδιαίτερα όταν οι ανακρινόμενοι είναι ανήλικοι και βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύωρες, πιεστικές ανακρίσεις.

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι το φαινόμενο δεν είναι περιθωριακό. Σε 29% των υποθέσεων του Innocence Project καταγράφονται ψευδείς ομολογίες ή παραδοχές ενοχής.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι σε ένα ποσοστό περίπου 6% άνθρωποι είχαν φτάσει στο σημείο να δηλώσουν επίσημα ένοχοι για εγκλήματα που, όπως αποδείχθηκε αργότερα, δεν είχαν διαπράξει.

Μια ζωή σχεδόν ολόκληρη στη φυλακή

Αν οι στατιστικές αποτυπώνουν την έκταση του προβλήματος, η υπόθεση του Έρβιν Χάρις αποτυπώνει το ανθρώπινο κόστος.

Ο Χάρις καταδικάστηκε στην Αλαμπάμα για βιασμό που είχε διαπραχθεί το 1974. Ήταν μόλις 20 ετών.

Βασικό στοιχείο της κατηγορίας ήταν η αναγνώρισή του από αυτόπτη μάρτυρα.

Καταδικάστηκε σε 99 χρόνια κάθειρξης.

Αποφυλακίστηκε υπό όρους το 2017, έχοντας περάσει 42 χρόνια πίσω από τα κάγκελα.

Η καταδίκη του ακυρώθηκε τον Ιούνιο του 2026, έπειτα από νέα αξιολόγηση της υπόθεσης και των επιστημονικών δεδομένων που αφορούν την αξιοπιστία των αναγνωρίσεων από αυτόπτες μάρτυρες.

Όταν μπήκε στη φυλακή ήταν 20 ετών. Όταν βγήκε, ήταν 62.

Η διαφορά ανάμεσα στους δύο αριθμούς δεν αποδίδεται με καμία δικαστική απόφαση.

Τα ίδια προβλήματα πίσω από διαφορετικές υποθέσεις

Η σημασία των στοιχείων του Innocence Project βρίσκεται ακριβώς στην επανάληψη.

– Στο 62% των υποθέσεων καταγράφεται λανθασμένη αναγνώριση από αυτόπτη μάρτυρα.

– Στο 52% εντοπίζεται λανθασμένη ή κακώς εφαρμοσμένη εγκληματολογική επιστήμη.

– Στο 29% υπάρχουν ψευδείς ομολογίες.

– Στο 19% εμφανίζονται αναξιόπιστοι πληροφοριοδότες ή μάρτυρες.

Οι υποθέσεις διαφέρουν, αλλά οι μηχανισμοί που οδηγούν στο λάθος επανέρχονται.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το Innocence Project δεν περιορίζεται στην προσπάθεια ανατροπής συγκεκριμένων καταδικών. Παρεμβαίνει και στη δημόσια συζήτηση για τις αστυνομικές αναγνωρίσεις, τις ανακρίσεις, τη χρήση της εγκληματολογικής επιστήμης και τη διατήρηση βιολογικού υλικού που μπορεί στο μέλλον να εξεταστεί με νέες τεχνολογίες.

Το δεύτερο τίμημα της λανθασμένης καταδίκης

Υπάρχει, όμως, και μια πλευρά των δικαστικών πλανών που συχνά περνά σε δεύτερο πλάνο. Όταν καταδικάζεται ο λάθος άνθρωπος, ο πραγματικός δράστης μπορεί να παραμένει ελεύθερος. Στις υποθέσεις του Innocence Project έχουν ταυτοποιηθεί 89 πραγματικοί δράστες.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, οι άνθρωποι αυτοί συνδέθηκαν αργότερα με 101 επιπλέον βίαια εγκλήματα, μεταξύ των οποίων 56 σεξουαλικές επιθέσεις, 22 δολοφονίες και 23 άλλα βίαια αδικήματα.

Η δικαστική πλάνη, με άλλα λόγια, δεν αφορά μόνο εκείνον που φυλακίστηκε άδικα. Σε ορισμένες περιπτώσεις επιτρέπει στον πραγματικό δράστη να παραμείνει ελεύθερος και να εγκληματήσει ξανά.

Η στατιστική που μετρά χαμένο χρόνο

Οι άνθρωποι που περιλαμβάνονται στις υποθέσεις του Innocence Project ήταν, κατά μέσο όρο, 27 ετών όταν καταδικάστηκαν. Όταν αθωώθηκαν ή απαλλάχθηκαν, η μέση ηλικία τους είχε φτάσει τα 45. Σχεδόν δύο δεκαετίες χωρίζουν τις δύο ηλικίες. Αυτός ίσως είναι και ο πιο σκληρός αριθμός σε ολόκληρο το αρχείο του Innocence Project.

Διότι μια καταδίκη μπορεί να ανατραπεί. Ένα ποινικό μητρώο μπορεί να καθαρίσει. Ένας άνθρωπος μπορεί να αποφυλακιστεί. Ο χρόνος που πέρασε, όμως, δεν επιστρέφεται.

protothema.gr