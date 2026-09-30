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Ποσότητα κάνναβης μεικτού βάρους 6 κιλών και 300 γραμμαρίων εντοπίστηκε σε πακέτο που παραδόθηκε στη Λεμεσό μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, στο πλαίσιο επιχείρησης της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ).

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η ποσότητα ναρκωτικών εντοπίστηκε χθες έπειτα από αξιολόγηση και διερεύνηση πληροφοριών από μέλη της ΥΚΑΝ, τα οποία προχώρησαν σε έλεγχο του δέματος.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του πακέτου τέσσερις νάιλον συσκευασίες, οι οποίες, όπως διαπιστώθηκε από τις εξετάσεις που ακολούθησαν, περιείχαν κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους 6 κιλών και 300 γραμμαρίων.

Η ποσότητα των ναρκωτικών κατασχέθηκε ως τεκμήριο, ενώ οι εξετάσεις για εντοπισμό των προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη.

Την υπόθεση διερευνά το Κλιμάκιο Λεμεσού της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών.