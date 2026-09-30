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Στη σύλληψη δύο προσώπων ηλικίας 29 και 18 ετών προχώρησε χθες η Αστυνομία στην Πάφο, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων που αφορούν αδικήματα εξασφάλισης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, παράνομης παρεμβολής και υποκλοπής ηλεκτρονικών δεδομένων και άλλα συναφή αδικήματα.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διερεύνησης τριών καταγγελιών από το ΤΑΕ Λευκωσίας, οι οποίες αφορούσαν τη χρήση τραπεζικών καρτών χωρίς την εξουσιοδότηση των κατόχων τους για διενέργεια αγορών μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, προέκυψαν στοιχεία ότι οι παράνομες συναλλαγές διενεργούνταν από δύο πρόσωπα στην Πάφο.

Κατόπιν συντονισμένης επιχείρησης που διενεργήθηκε χθες στην Πάφο κατά την προγραμματισμένη παραλαβή εμπορευμάτων που είχαν παραγγελθεί με τον ίδιο τρόπο, μέλη της Υπηρεσίας Διερεύνησης και Αξιολόγησης Πληροφοριών, προχώρησαν στην αυτόφωρη σύλληψη των δύο υπόπτων για το αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία τους, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα τηλέφωνα, δύο ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και δεκατέσσερις τραπεζικές κάρτες που ανήκουν σε άλλα πρόσωπα.

Από περαιτέρω εξετάσεις που ακολούθησαν από την Υ.Α.&Μ. διαπιστώθηκε ότι ο 29χρονος διαμένει παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ως εκ τούτου επανασυνελήφθη για το συγκεκριμένο αδίκημα.

Οι δύο συλληφθέντες, αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για σκοπούς έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησης τους.

Το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λευκωσίας, συνεχίζει τις εξετάσεις.