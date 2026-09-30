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Η μελέτη βιωσιμότητας για τη νέα παραλιακή λεωφόρο Κάτω Πάφου-Κόλπου των Κοραλλίων έχει ολοκληρωθεί, παραδόθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και βρίσκεται πλέον στο στάδιο της αξιολόγησής της. Υπάρχει συγκεκριμένη προβλεπόμενη διαδικασία και χρονοδιάγραμμα για την έκδοση του σχετικού πορίσματος και αναμένεται πολύ σύντομα να έχουμε το επίσημο πόρισμα της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης.

Αυτό αναφέρει σε δήλωση του ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΣΥ, Χαράλαμπος Πάζαρος, με αφορμή τις πρόσφατες ανησυχίες που εκφράστηκαν για το έργο λόγω της νέας μελέτης που ζητήθηκε. Με την ολοκλήρωση και αυτής της διαδικασίας, τονίζει, το επόμενο σημαντικό βήμα αφορά στις απαλλοτριώσεις και στην ολοκλήρωση της απαραίτητης χωρομετρικής εργασίας. Η διαδικασία από πλευράς Κτηματολογίου είναι σε εξέλιξη εδώ και μήνες, ενδέχεται όμως να απαιτήσει επιπλέον χρόνο από τον υπολογιζόμενο που είναι περί τα μέσα του 2027.

Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, παρά τις συνεχείς δυσκολίες, το έργο βρίσκεται, μετά από επίμονες και συστηματικές ενέργειες, σε ένα πραγματικά προχωρημένο στάδιο και υπάρχει πλέον συγκεκριμένη πορεία προς την υλοποίησή του, υποστηρίζει ο κ. Πάζαρος.

Ο παραλιακός δρόμος Κάτω Πάφου–Κόλπος των Κοραλλίων είναι ένα έργο που απασχολεί την Πάφο εδώ και δεκαετίες, με τη διαδικασία για την υλοποίησή του να εκκρεμεί για περισσότερα από 30 χρόνια.

Από το 2021, με την ανάληψη των κοινοβουλευτικών μου καθηκόντων, τονίζει ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΣΥ, θέσαμε το συγκεκριμένο έργο ψηλά στις προτεραιότητές μας. Μέσα από επίμονες παρεμβάσεις, συσκέψεις και συνεχή πίεση προς το Υπουργείο Μεταφορών και τα αρμόδια τμήματα, καταφέραμε να βγάλουμε το έργο από τα συρτάρια του κράτους.

Από το 2022 σημειώθηκε ουσιαστική πρόοδος, αναφέρει. Η Περιβαλλοντική Αρχή εξέδωσε Αιτιολογημένη Διαπίστωση για τον δρόμο. Το 2023 προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών μελέτης για την επέκταση της Λεωφόρου Τάφων των Βασιλέων προς την Πέγεια και τον Κόλπο των Κοραλλίων.

Κατά τη διάρκεια του 2024, μέσα από συνεχείς συσκέψεις με το Υπουργείο Μεταφορών, λαμβάναμε διαβεβαιώσεις ότι το έργο εισέρχεται πλέον σε τροχιά υλοποίησης. Το 2025 επιβεβαιώθηκε εκ νέου ότι τα εμπλεκόμενα τμήματα βρίσκονταν σε προχωρημένο στάδιο και ότι στόχος ήταν η προκήρυξη προσφορών εντός του 2026.

Στις αρχές του 2026, στο πλαίσιο τροποποίησης του «Περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου», ενισχύθηκε η διαδικασία αξιολόγησης της βιωσιμότητας των δημόσιων επενδύσεων πριν από την ένταξή τους στον κρατικό προϋπολογισμό.

Πρόκειται για μια διαδικασία που θεωρώ απολύτως ορθή, επισημαίνει. Τα χρήματα των φορολογουμένων πρέπει να επενδύονται με διαφάνεια, τεκμηρίωση και υπευθυνότητα, ώστε κάθε μεγάλο δημόσιο έργο να αξιολογείται και να τεκμηριώνεται ως προς την οικονομική, τεχνική και λειτουργική του βιωσιμότητα. Η απραξία και η αδιαφορία δεκαετιών δεν μπορεί να διορθωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η στασιμότητα έχει πλέον τερματιστεί και η διαδικασία προχωρά.