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Μέλη της Τροχαίας Πάφου και του Αστυνομικού Σταθμού Πόλης Χρυσοχούς, βρέθηκαν στους δρόμους από τις έξι το πρωί μέχρι το απόγευμα σήμερα με κύρια προσοχή εστιασμένη στην πάταξη του φαινομένου της οδήγησης μηχανοκίνητων οχημάτων από ανήλικους, φαινόμενο που είναι διαχρονικά πολύ έντονο στο συγκεκριμένο γεωγραφικό διαμέρισμα.

Σύμφωνα με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Πάφου, Μιχάλη Νικολάου, κατά την επιχείρηση εντοπίστηκαν τέσσερις ανήλικοι και συγκεκριμένα τρεις 16χρονοι και ένας 17χρονος, να οδηγούν αυτοκίνητα χωρίς να είναι κάτοικοι άδειας οδηγού και χωρίς ασφαλιστική κάλυψη. Στις δύο εκ των τεσσάρων περιπτώσεων μάλιστα, τόνισε ο κ. Νικολάου, τα οχήματα δεν έφεραν πινακίδες εγγραφής, ενώ είχαν και παραποιημένο αμάξωμα.

Τα οχήματα, είπε ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Πάφου, ανήκουν σε συγγενικά πρόσωπα των ανηλίκων και έχουν κατασχεθεί.

Κατά την ίδια επιχείρηση, τόνισε ο Μιχάλης Νικολάου, εντοπίστηκε και συνελήφθη επίσης μια 36χρονη αλλοδαπή η οποία οδηγούσε ενώ η άδεια οδήγησης της ήταν ακυρωμένη και ενώ ευρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών. Εναντίον της γυναίκας εκκρεμούν και δικαστικά εντάλματα σύλληψης για μη παρουσίαση της στα επαρχιακά δικαστήρια Λάρνακας και Αμμοχώστου για εκδικαζόμενες υποθέσεις εναντίον της.