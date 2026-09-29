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Συγγνώμη για τον χειρισμό της υπόθεσης του Μεχμέτ Χαρμαντζί ζήτησε την Τρίτη ο εκτελεστικός πρόεδρος του Cyprus Forum Νικόλας Κυριακίδης, αναγνωρίζοντας ότι δεν είχε προηγηθεί ο απαραίτητος συντονισμός και ότι αυτό είχε συνέπειες, οδηγώντας σε σειρά αποχωρήσεων από τη διοργάνωση.

«Δεν συνεννοηθήκαμε εκ των προτέρων με όλους όσους έπρεπε και αυτό είχε συνέπειες», ανέφερε κατά την έναρξη των εργασιών του Forum στη Λευκωσία.

Ο κ. Κυριακίδης είπε ότι άνθρωποι τους οποίους η διοργάνωση εκτιμά βαθύτατα αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν και ότι η απόφασή τους γίνεται σεβαστή.

«Σε όλους όσοι πιστεύουν στην ειρήνη, ζητούμε συγγνώμη. Σας ακούσαμε, σας καταλαβαίνουμε και θα συνεχίσουμε για να ανασκευάσουμε το λάθος», είπε.

Η απολογία ήρθε μετά τη διαμάχη που ξέσπασε για τον τίτλο με τον οποίο παρουσιάστηκε σε αρχική εκδοχή του προγράμματος ο Χαρμαντζί. Ο ίδιος δεν είχε ζητήσει να αναγράφεται ως «Δήμαρχος του Τουρκικού Δήμου Λευκωσίας», ενώ το ΕΛΑΜ αντέδρασε στη συμμετοχή του και ζήτησε την απόσυρση της πρόσκλησής του.

Το Cyprus Forum απέρριψε το αίτημα για ακύρωση της συμμετοχής του, αλλά άλλαξε στη συνέχεια τον τίτλο σε «Ηγέτης της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας Λευκωσίας», διατύπωση που είχε χρησιμοποιηθεί και σε προηγούμενες κοινές εμφανίσεις του με τον Δήμαρχο Λευκωσίας Χαράλαμπο Προύντζο.

Ο Χαρμαντζί αποχώρησε από τη διοργάνωση, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα δεν ήταν η νέα διατύπωση αυτή καθαυτή, αλλά η εντύπωση ότι το Forum είχε υποχωρήσει υπό πολιτική πίεση. Ο Προύντζος αποχώρησε μία ημέρα αργότερα σε ένδειξη αλληλεγγύης, ενώ ακολούθησαν και άλλες αποχωρήσεις από οργανώσεις και πολιτικούς φορείς.

«Οι διαφωνίες είναι το οξυγόνο της Δημοκρατίας»

Παρά την αντιπαράθεση, ο κ. Κυριακίδης υπεραμύνθηκε του ρόλου του Cyprus Forum ως χώρου δημόσιου διαλόγου.

«Οι διαφωνίες είναι το οξυγόνο της Δημοκρατίας. Μια χώρα όπου όλοι συμφωνούν, δεν είναι Δημοκρατία, είναι σιωπή», ανέφερε.

Όπως είπε, το Forum έχει επιλέξει να φέρνει στον δημόσιο διάλογο δύσκολα ζητήματα, είτε αφορούν το Κυπριακό είτε άλλα θέματα, και θα συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση.

«Τα φέραμε στο τραπέζι γιατί ήταν αναγκαίο και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, γιατί πιστεύουμε ότι οι θεσμοί είναι δυνατοί όταν στέκονται σε αρχές, όχι σε συναισθήματα», είπε.

Καταλήγοντας, ο κ. Κυριακίδης ανέφερε ότι «το μέλλον του τόπου θα το γράψουν όσοι επιμένουν να συζητούν».