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Εμφανώς συναισθηματικά φορτισμένη εμφανίστηκε η Σάββια Ορφανίδου για τις εξελίξεις στον ΔΗΣΥ αναφορικά με τις προεδρικές εκλογές.

Η εκ των αντιπροέδρων του κόμματος, μιλώντας στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του Omega, εξέφρασε τη στεναχώρια και την απογοήτευσή της για τη δημόσια αντιπαράθεση, υπογραμμίζοντας πως θα πρέπει να σταματήσει το συντομότερο δυνατό.

Προειδοποίησε, ανάμεσα σε άλλα, ότι η εσωτερική διαμάχη στον ΔΗΣΥ ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή του ΑΚΕΛ στην εξουσία. «Αυτό για εμένα είναι απαράδεκτο», τόνισε.

Παράλληλα, κάλεσε ανοικτά τον κ. Νεοφύτου να ξεκαθαρίσει ότι θα κατέλθει ως υποψήφιος εντός του ΔΗΣΥ, «όπως αρμόζει σε έναν πρώην πρόεδρο του κόμματος», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε πως τον έχει στηρίξει πάρα πολύ και δεν μπορεί καν να διανοηθεί ότι θα πράξει κάτι διαφορετικό.

Βίντεο από την παρέμβαση της