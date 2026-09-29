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Απίστευτη στιγμή κατέγραψε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση στην Πολωνία, όταν δημοσιογράφος που κάλυπτε ένα θανατηφόρο τροχαίο βρέθηκε να καταγράφει κατά λάθος ένα δεύτερο ατύχημα, λίγα μόλις μέτρα μακριά από το σημείο όπου βρισκόταν. Κατά τη διάρκεια της απευθείας σύνδεσης, μια 14χρονη που επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.

Ο δημοσιογράφος Μίλος Σιέλιβοντσινκ μετέδιδε από τη βόρεια Πολωνία ρεπορτάζ για ένα θανατηφόρο τροχαίο, στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένα τριών ετών αγόρι.

Την ώρα που βρισκόταν στον αέρα, πίσω του εμφανίστηκε μια 14χρονη κοπέλα που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένα αυτοκίνητο την παρέσυρε, με αποτέλεσμα να εκτοξευτεί στον αέρα και να πέσει στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με το TVP, τα δύο περιστατικά δεν συνδέονται μεταξύ τους και πρόκειται για δύο διαφορετικά τροχαία που συνέβησαν στο ίδιο σημείο και χρονικό πλαίσιο.

Ο δημοσιογράφος περιέγραψε τη στιγμή που αντιλήφθηκε το δεύτερο ατύχημα.

«Άκουσα έναν κρότο πίσω μου και ο κάμεραμαν φώναξε: “Ω, Θεέ μου!”», ανέφερε ο Σιέλιβοντσινκ.

El periodista Miłosz Sieliwończyk estaba informando en el norte de Polonia sobre el accidente fatal que involucró a un niño de tres años— cuando una chica en un patinete fue atropellada por un hombre que conducía un auto. https://t.co/VW7cL7jSPk September 28, 2026

Ο ίδιος είπε ότι ζήτησε από τον εικονολήπτη να συνεχίσει την καταγραφή και να εστιάσει στην πινακίδα του αυτοκινήτου, ώστε τα στοιχεία να δοθούν στις αρχές.

Στη συνέχεια, το τηλεοπτικό συνεργείο πλησίασε την κοπέλα για να τη βοηθήσει.

«Πλησιάσαμε την κοπέλα. Δεν μπορούσε να σηκωθεί. Είδα λεκέδες αίματος πάνω στο πατίνι. Καλέσαμε το 112 και οι διασώστες έφτασαν μέσα σε τρία λεπτά», δήλωσε ο δημοσιογράφος.

#Siódemka

Za @TVPGdansk:

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Podczas relacji na żywo prowadzonej przez naszego reportera Miłosza Sieliwończyka dla TVP Info z Kościerzyny, gdzie samochód przygniótł trzylatka, doszło do szokującego zdarzenia. Kamera uchwyciła jadącą na hulajnodze dziewczynkę, która została… pic.twitter.com/wwKhjpUE0j — Piotr #FBPE Fijałkowski (@piotr4913) September 27, 2026

Ελαφρά τραυματισμένη η 14χρονη

Η κοπέλα ζήτησε να επικοινωνήσει με τη μητέρα της, η οποία έφτασε στο σημείο λίγα λεπτά αργότερα.

Οι διασώστες αποφάσισαν να μεταφέρουν την 14χρονη στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τα τραύματά της χαρακτηρίζονται ελαφρά.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου επέστρεψε στο σημείο λίγο αργότερα και, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, έδειχνε να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, καθώς ρώτησε αν είχε συμβεί κάτι.

Η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

protothema.gr