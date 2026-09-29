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Ελληνικό άρωμα απέκτησε το The Voice της Βουλγαρίας, όταν ένας από τους κριτές του μουσικού διαγωνισμού ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε στα ελληνικά τη μεγάλη επιτυχία του Σώτη Βολάνη «Πόσο μου λείπει».

Το τραγούδι ερμήνευσε ο Μέντι (σ.σ. το πραγματικό του όνομα είναι Μεχμέντ Ογκνιάνοφ Γκογκόφ), ο οποίος εντάχθηκε στην ομάδα των coaches της βουλγαρικής εκδοχής μουσικού ριάλιτι τον φετινό Σεπτέμβριο, ενώ, όπως φαίνεται στα σχετικά βίντεο, στην ελληνική πρόκληση ανταποκρίθηκε και η διαγωνιζόμενη που ήταν στη σκηνή.

«Έχουμε έναν πραγματικό Έλληνα θεό στο Voice της Βουλγαρίας» ήταν το σχόλιο στις αναρτήσεις στους επίσημους λογαριασμούς του ριάλιτι στα social media.

Η ερμηνεία του 32χρονου τραγουδιστή προκάλεσε αρκετά σχόλια και από Έλληνες που τον αποθέωσαν για τον τρόπο με τον οποίο απέδωσε το τραγούδι του Σώτη Βολάνη.

«Νόμιζα ότι είναι Έλληνας στην αρχή. ΤΙ προφορά!🥰» έγραψε ένας σχολιαστής στο TikTok ενώ δεν έλειψαν και αυτοί που τον προσκάλεσαν να έρθει στην Ελλάδα για να κάνει καριέρα.

«Να έρθεις στην Ελλάδαμ πάμε ρε παιδιά να τον φέρουμε στην Ελλάδα έχει φωνάρα», «το παλικάρι είναι εξαιρετικό……αψεγάδιαστος», «είσαι τέλειος μπράβο σου…έλα στην Ελλάδα να μας τραγουδάς…🥰🥰🥰» ήταν ορισμένα από τα σχόλια για τον Μέντι.

protothema.gr