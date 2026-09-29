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Οι αρχές της Νέας Υόρκης ανακοίνωσαν ότι θα επανεξετάσουν την έρευνα για καταγγελία σεξουαλικής επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ το 2024, μετά τη νέα εξέλιξη που προέκυψε από μήνυση φοιτήτριας. Η φοιτήτρια υποστηρίζει ότι ναρκώθηκε και υπέστη ομαδικό βιασμό σε χώρο αδελφότητας, μέλη της οποίας φέρονται να ήταν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.

Όπως αναφέρει το cbsnews.com, η απόφαση ελήφθη μετά την κατάθεση αγωγής στις αρχές του μήνα από τη γυναίκα, γνωστή στα δικαστικά έγγραφα ως Τζέιν Ντο, η οποία υποστηρίζει ότι βιαζόταν για αρκετές ώρες σε σπίτι της αδελφότητας ΧΦ.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Τόμπκινς, Μάθιου Βαν Χάουτεν, δήλωσε ότι θα επανεξετάσει το ενδεχόμενο άσκησης ποινικών διώξεων κατά επτά μελών της αδελφότητας.

«Μου ζητήθηκε από την κοινότητα να επανεξετάσω την απόφαση σχετικά με το αν θα ασκηθούν ποινικές κατηγορίες εναντίον των επτά μελών της αδελφότητας. Έχω ήδη ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία, αρχίζοντας με τη συζήτησή μας με το φερόμενο θύμα και τους δικηγόρους της», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Όπως πρόσθεσε, εφόσον προκύψουν οι κατάλληλες κατηγορίες, η υπόθεση θα οδηγηθεί ενώπιον Ορκωτού Δικαστηρίου της κομητείας Τόμπκινς, το οποίο θα εξετάσει την κατάθεση της γυναίκας αλλά και τυχόν νέα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη μήνυση.

Τι υποστηρίζει η καταγγέλλουσα για το περιστατικό

Σύμφωνα με τη μήνυση, η γυναίκα ήταν 20 ετών το 2024, όταν υποστηρίζει ότι ναρκώθηκε και βιάστηκε στο σπίτι της αδελφότητας ΧΦ.

Ο δικηγόρος της, Τόμας Τζιούφρα, ανέφερε ότι μετά την αρχική έρευνα δύο από τους εμπλεκόμενους αποβλήθηκαν από το πανεπιστήμιο, ωστόσο δεν έγιναν συλλήψεις.

Η Τζέιν Ντο υποστηρίζει ότι είχε επισκεφθεί το σπίτι της αδελφότητας για να συναντήσει έναν φίλο της, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Εκεί, όπως αναφέρει, δύο μέλη της αδελφότητας την πίεσαν να εισπνεύσει μια ουσία που της παρουσίασαν ως κεταμίνη.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη μήνυση, ένας άνδρας έστειλε μήνυμα σε ομαδική συνομιλία της αδελφότητας στο Snapchat, υπονοώντας ότι υπήρχε διαθέσιμη γυναίκα για σεξ.

Η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι μετά το μήνυμα εμφανίστηκαν και άλλα άτομα και ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση για ώρες.

Τρεις εβδομάδες αργότερα υπέβαλε αναφορά στην αστυνομία του πανεπιστημίου.

Η θέση του εισαγγελέα: «Διαφορετική η αρχική κατάθεση»

Από την πλευρά του, ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι η αρχική κατάθεση της γυναίκας προς τις αρχές δεν περιέγραφε τα γεγονότα με τον ίδιο τρόπο που παρουσιάζονται στη σημερινή αγωγή.

Όπως ανέφερε, η ένορκη δήλωση της Τζέιν Ντο τον Νοέμβριο του 2024 δεν έκανε λόγο για εξαναγκαστική χρήση ναρκωτικών ή ομαδικό βιασμό.

«Αντίθετα, η δήλωσή της περιέγραφε συμμετοχή σε χρήση ουσιών και σεξουαλική δραστηριότητα ως εκούσια, συνειδητή και συναινετική», δήλωσε ο εισαγγελέας.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η αρχική απόφαση να μην ασκηθούν ποινικές διώξεις δεν βασίστηκε στη δυσκολία απόδειξης της υπόθεσης, αλλά στο ότι τα στοιχεία που είχαν τότε στη διάθεσή τους οι αρχές δεν συνιστούσαν ποινικό αδίκημα.

«Η αξιοπιστία της γυναίκας, η οποία περιέγραψε τα γεγονότα με εξαιρετική λεπτομέρεια, δεν τέθηκε ποτέ υπό αμφισβήτηση», ανέφερε.

Ο εισαγγελέας δήλωσε ότι δεν προτίθεται προς το παρόν να δημοσιοποιήσει την αρχική υπογεγραμμένη κατάθεση, αλλά παρείχε περίληψη του περιεχομένου της.

Η αστυνομία της Ιθάκης ανέφερε στο CBS News New York ότι το περιστατικό δεν είχε καταγγελθεί ποτέ σε αυτήν, προσθέτοντας ότι οι ισχυρισμοί προκαλούν ανησυχία.

Η απάντηση του δικηγόρου της φοιτήτριας

Ο δικηγόρος της γυναίκας αντέδρασε στην απόφαση για επανέναρξη της έρευνας, υποστηρίζοντας ότι η πελάτισσά του βρισκόταν σε κατάσταση σοκ μετά το περιστατικό.

«Τις ημέρες μετά την επίθεση ήταν τραυματισμένη, μουδιασμένη και ανίκανη να λειτουργήσει ή να αποδεχθεί τη φρίκη όσων είχαν συμβεί», ανέφερε ο Τζιούφρα.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η πελάτισσά του μίλησε μόνο στον αστυνομικό που έλαβε την αρχική καταγγελία και διερωτήθηκε πώς θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί πλήρης ποινική έρευνα χωρίς περισσότερες καταθέσεις και συλλογή στοιχείων.

«Θα περίμενα τουλάχιστον να είχε εξεταστεί αρκετές φορές, να είχαν συλλεχθεί αποδεικτικά στοιχεία και να είχε αναπτυχθεί μια υπόθεση», δήλωσε.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον εισαγγελέα ότι επιχειρεί να μεταφέρει την ευθύνη στην καταγγέλλουσα, υποστηρίζοντας ότι η πλευρά της θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές.

Τι απαντά το Πανεπιστήμιο Κορνέλ

Το Πανεπιστήμιο Κορνέλ ανακοίνωσε ότι στηρίζει την απόφαση του εισαγγελέα να δοθεί η υπόθεση σε Ανώτερο Ορκωτό Δικαστήριο, ώστε να εξεταστούν οι καταγγελίες.

Το πανεπιστήμιο ανέφερε ότι είχε πραγματοποιήσει ξεχωριστή έρευνα στο πλαίσιο της ομοσπονδιακής νομοθεσίας Title IX για θέματα σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιβλήθηκαν προσωρινές αναστολές και άλλα περιοριστικά μέτρα, ενώ μετά την ολοκλήρωση της έρευνας επιβλήθηκαν κυρώσεις, μεταξύ των οποίων αποβολές και αναστολές φοιτητών.

Παράλληλα, η αδελφότητα ΧΦ έκλεισε το 2024 και παραμένει αποκλεισμένη από την πανεπιστημιούπολη.

Η διοίκησή της ανέφερε ότι οι καταγγελίες είναι «βαθιά ανησυχητικές» και ότι κάθε άτομο που αναφέρει σεξουαλική βία πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και αξιοπρέπεια.

Η οργάνωση υπογράμμισε ότι καταδικάζει τη σεξουαλική βία και ότι θα σεβαστεί τη δικαστική διαδικασία, χωρίς να σχολιάσει τις συγκεκριμένες κατηγορίες όσο η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

protothema.gr