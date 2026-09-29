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Η οικογένεια του Θανάση Νικολάου πράττει αυτό που έπρεπε να πράξει το Κράτος και η Νομική Υπηρεσία, δηλώνει η μητέρα του, Ανδριάνα Νικολάου, με αφορμή τη συγκυρία των 21 χρόνων από το θάνατο του και τη σημερινή διαδικασία στο δικαστήριο, όπου δίνεται συνέχεια στις ιδιωτικές ποινικές διώξεις εναντίον πέντε κατηγορούμενων.

Υπενθυμίζεται ότι ο 26χρονος Θανάσης Νικολάου εντοπίστηκε νεκρός, κάτω από το γεφύρι της Άλασσας, στις 29 Σεπτεμβρίου 2005, με το θάνατο του να αποδίδεται αρχικά σε αυτοχειρία, ενώ ακολούθησαν, μεταξύ άλλων, εκταφή των οστών και τρεις θανατικές ανακρίσεις, με την τελευταία – το 2024 – να αποδίδει το θάνατο του σε στραγγαλισμό συνεπεία εγκληματικής ενέργειας.

Η απόφαση της Νομικής Υπηρεσίας να μην προχωρήσει σε ποινικές διώξεις, παρά το πόρισμα των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών που ακολούθησε και που επιβεβαίωνε την εγκληματική ενέργεια, οδήγησε την οικογένεια του Θανάση Νικολάου σε διαδικασία ιδιωτικών ποινικών διώξεων εναντίον του ιατροδικαστή Πανίκου Σταυριανού, του πρώην Αστυνομικού Διευθυντή Λεμεσού Ανδρέα Ιατρόπουλου, του πρώην υπεύθυνου ΤΑΕ Λεμεσού Νίκου Σοφοκλέους, του πρώην υπεύθυνου Υπαίθρου Χριστάκη Ναθαναήλ και του πρώην υπεύθυνου συμπλέγματος αστυνομικών σταθμών Πλατρών, Χριστάκη Καπηλιώτη.

Μετά από μια χρονοβόρα διαδικασία προδικαστικών ενστάσεων, κατά την οποία έγινε αναθεώρηση του κατηγορητηρίου, στην τελευταία δικάσιμο απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες που, μεταξύ άλλων, αφορούν συνωμοσία προς αποτροπή της πορείας της δικαιοσύνης και παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος. Η υπεράσπιση ανέφερε πως οι πελάτες της δεν είναι έτοιμοι να απαντήσουν, θέτοντας νέα αιτήματα, για τα οποία αναμένεται να δώσει σήμερα την απάντηση του το δικαστήριο.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 21 χρόνων από το θάνατο του Θανάση, η Ανδριάνα Νικολάου δήλωσε ότι, «αυτές οι μέρες είναι πάντα δύσκολες και τις αφιερώνουμε, σαν οικογένεια, στη μνήμη του, γιατί ο Θανάσης ήταν πάντα κοντά στην εκκλησία».

Επανέλαβε τη θέση ότι ο γιος της έγινε αποδέκτης παρενοχλήσεων και εκφοβισμού, εντός του στρατοπέδου, έχοντας γίνει μάρτυρας διακίνησης ναρκωτικών, υπενθυμίζοντας ότι ο Θανάσης είχε ζητήσει μετάθεση από τη μονάδα του μια μέρα πριν εντοπιστεί νεκρός.

«Τέτοια μέρα αναλογίζομαι και όλα τα στάδια της προετοιμασίας του παιδιού μου, όταν ξύπνησε στις 6 το πρωί για να πάει στη μονάδα του και ακολούθως διερωτώμαι πού να βρισκόταν, αν ήταν ζωντανό ή νεκρό, μέχρι το απόγευμα που εντοπίστηκε το άψυχο σώμα του», συμπλήρωσε.

Εγώ, προσθέτει, «θεωρούσα ότι ο γιος μου ήταν στο στρατό, μέχρι το μεσημέρι που με ενημέρωσε ο διοικητής του ότι δεν παρουσιάστηκε», ενώ σημειώνει πως «από τη στιγμή που τον έπαιρναν (από το στρατόπεδο) τηλέφωνο στις 7:30 το πρωί και δεν απαντούσε, σημαίνει ότι κάποιοι του πήραν το τηλέφωνο, το έκλεισαν και το εξαφάνισαν, καθώς δεν εντοπίστηκε ποτέ».

Η κ. Νικολάου διερωτήθηκε «πώς νιώθουν όλοι αυτοί που ήταν υπαίτιοι, όχι μόνο για το χαμό του, αλλά και γι’ αυτόν τον αγώνα που μας βασανίζουν 21 ολόκληρα χρόνια, αφού ξέρουν πολύ καλά τι έγινε και ξέρουν πολύ καλά ότι μας κοροϊδεύουν, καθώς δεν μπορεί να βρεθεί ένα σώμα άθικτο μετά από πτώση από τόσο ύψος, χωρίς εξωτερικές κακώσεις».

Επιπρόσθετα, επέρριψε ευθύνες «πρώτα από όλα στη Νομική Υπηρεσία» λέγοντας ότι «τους είδαμε στην 3η θανατική ανάκριση, όπου άλλα έλεγε ο Γενικός Εισαγγελέας, άλλα μας υπόσχονταν, άλλα έβγαιναν στη δημοσιότητα, άλλα έκαναν οι δικηγόροι της Νομικής Υπηρεσίας». «Έλεγαν ότι ήθελαν να μας βοηθήσουν αλλά ήταν όλα παραμύθια κι αν δεν αγωνιζόμασταν εμείς τίποτα δεν θα γινόταν», συμπλήρωσε.

Σημείωσε πως «αυτό που έπρεπε να κάνουμε σαν οικογένεια, για να αποδείξουμε τα αυτονόητα, αυτά που φωνάζαμε από την πρώτη στιγμή, ότι δηλαδή μας σκότωσαν το παιδί, τα κάναμε και αποδείχθηκε και μέσα από το δικαστήριο», ενώ διερωτήθηκε κατά πόσο «έπρεπε να τρέχουμε εμείς πίσω από τους υπαίτιους ή το κράτος και η Νομική Υπηρεσία;».

Αυτό, συνέχισε, «έπρεπε να ήταν δική τους δουλειά και όχι δική μας», ενώ υπογράμμισε ότι η οικογένεια κρατά αποστάσεις από την παρούσα δικαστική διαδικασία «γιατί δεν θέλουμε να δούμε κανέναν τους μπροστά μας».

Σήμερα, κατέληξε στη δήλωση της, η οικογένεια θα τελέσει μνημόσυνο και ακολούθως τρισάγιο στο μοναστήρι όπου φυλάσσονται τα οστά του Θανάση, από τότε που ολοκληρώθηκε η 3η θανατική ανάκριση.

ΚΥΠΕ