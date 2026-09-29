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Καταιγιστικές είναι πλέον οι εξελίξεις στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Η εξαγγελία υποψηφιότητας από τον Αβέρωφ Νεοφύτου την Κυριακή και οι χθεσινές «βόμβες» του στο Vidcast Πολιτικής του Philenews για τις προθέσεις του σε σχέση με την υποψηφιότητά του στις προεδρικές εκλογές, επίσπευσαν τις διαδικασίες στην Πινδάρου. Η Αννίτα Δημητρίου ανακοίνωσε αμέσως μετά τη χθεσινή διευρυμένη σύσκεψη της ηγεσίας την πρόθεσή της να διεκδικήσει το χρίσμα για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Παράλληλα, καθορίστηκε χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία επιλογής. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου απάντησε με την… ανακοίνωση δημοσιογραφικής διάσκεψης χθες το πρωί.

Το δεδομένο είναι ότι η Πινδάρου βρίσκεται πλέον ενώπιον μιας πολυμέτωπης προεκλογικής εκστρατείας, την οποία καλείται να διαχειριστεί, με την ενότητα του κόμματος να ακροβατεί πλέον σε τεντωμένο σχοινί. Το σίγουρο είναι ότι η εξαγγελία Αβέρωφ Νεοφύτου και το γεγονός ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο της υποψηφιότητάς του για τις προεδρικές εκλογές ακόμη και εκτός κομματικών διαδικασιών, έβαλαν τα δύο πόδια της συναγερμικής ηγεσίας σε ένα παπούτσι.

Πρώτον, με την ανακοίνωση ενδιαφέροντος από την Αννίτα Δημητρίου.

Δεύτερον, με τον καθορισμό ημερομηνίας για την υποβολή ενδιαφέροντος για το χρίσμα του υποψηφίου του ΔΗΣΥ για την Προεδρία της Δημοκρατίας και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η απόφαση της ηγεσίας χθες ήταν όπως στις 15 Οκτωβρίου υποβληθούν οι εσωκομματικές υποψηφιότητες και μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου ολοκληρωθεί η διαδικασία. Η αρχική σκέψη ήταν οι εσωκομματικές κάλπες να στηθούν την Κυριακή 15 Νοεμβρίου. Ωστόσο, επειδή η ημερομηνία συμπίπτει με το μνημόσυνο του Γλαύκου Κληρίδη, ιδρυτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, το πιθανότερο είναι η μετακίνησή τους κατά μία εβδομάδα, δηλαδή στις 22 Νοεμβρίου.

Σήμερα έχει οριστεί η συνεδρία του Εκτελεστικού Γραφείου του κόμματος για να επικυρώσει ουσιαστικά την εισήγηση της ηγεσίας και να οριστεί συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου για τις τελικές αποφάσεις.

Ως γνωστόν, ο υποψήφιος/α του ΔΗΣΥ για την Προεδρία της Δημοκρατίας θα εκλεγεί για πρώτη φορά από όλα τα μέλη του κόμματος, τα οποία θα κληθούν να ψηφίσουν σε κάλπες που θα στηθούν παγκύπρια. Τα μέλη του ΔΗΣΥ που έχουν δικαίωμα ψήφου ανέρχονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, περίπου στις 43 χιλιάδες. Στις εκλογές για την προεδρία του κόμματος το Μάρτιο του 2023 ψήφισαν περίπου οι μισοί.

Λίγο μετά την ανακοίνωση του ενδιαφέροντος από την Αννίτα Δημητρίου για το χρίσμα της υποψηφιότητας για την Προεδρία της Δημοκρατίας, ήρθε η πρόσκληση από το πολιτικό γραφείο του Αβέρωφ Νεοφύτου για δημοσιογραφική διάσκεψη που θα παραχωρήσει σήμερα και κατά την οποία ενδεχομένως να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του.

Αννίτα: Υποχρέωση και ευθύνη μου

«Νιώθω την ελάχιστη υποχρέωση και ευθύνη, ως πρόεδρος του κόμματος, να θέσω εαυτόν ενώπιον των μελών του κόμματος και να είμαι υποψήφια για το χρίσμα στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές. Ο ΔΗΣΥ δηλώνει παρών, θα έχει υποψήφιο και αυτό θα είναι για το καλό των μελών του και για το καλό του τόπου».

Με αυτή τη σύντομη δήλωση, η Αννίτα Δημητρίου ανακοίνωσε την απόφασή της να διεκδικήσει το χρίσμα του ΔΗΣΥ για την υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές. Είχε προηγηθεί η διευρυμένη σύσκεψη της ηγεσίας του κόμματος, στην οποία κλήθηκαν να παραστούν και ιστορικά στελέχη του ΔΗΣΥ, όπως ο Ιωάννης Κασουλίδης και ο Χάρης Γεωργιάδης.

Νωρίτερα χθες, σχολιάζοντας την υποψηφιότητα Αβέρωφ, η Αννίτα Δημητρίου είπε πως είναι δικαίωμα του τέως προέδρου του ΔΗΣΥ να τοποθετείται όπως επιθυμεί. Ωστόσο, σημείωσε ότι το κόμμα έχει υποχρέωση να τηρεί τις διαδικασίες και το Καταστατικό. Η ίδια, ως πρόεδρος του κόμματος και θεματοφύλακας του Καταστατικού, δήλωσε ότι αυτό ακριβώς θα πράξει.

Οι αποκαλύψεις και ο… σεισμός

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου ήταν άκρως αποκαλυπτικός χθες στο πρώτο Vidcast Πολιτικής του Philenews, αποκαλύπτοντας συνάντηση που είχε πραγματοποιηθεί πριν από τις βουλευτικές εκλογές με την Αννίτα Δημητρίου και τον «πλέον στενό της συνεργάτη», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, σε γνωστή ψαροταβέρνα στη Λευκωσία.

Όπως είπε, ο συνεργάτης της προέδρου του ΔΗΣΥ, παρουσία και της ίδιας, του ζήτησε να βοηθήσει στην εκλογή της και να πορευτούν όλοι ενωμένοι στις προεδρικές εκλογές με τον ίδιο υποψήφιο.

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ έστειλε μήνυμα στον κόσμο του κόμματος ότι ποτέ δεν πλήγωσε κανέναν αγνό συναγερμικό και ούτε πρόκειται να το πράξει. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, σημείωσε με νόημα πως «ο προδομένος ποτέ δεν προδίδει, αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να μεριμνήσει να μην ξαναπροδοθεί».

Πρόσθεσε ότι τις τελευταίες ημέρες παρακολουθεί στελέχη να μιλούν για την ενότητα του κόμματος, σημειώνοντας, ωστόσο, πως «οι πλείστοι την ενότητα και την πολιτική ηθική την έκαναν κουρελόχαρτο και την πέταξαν στον κάλαθο των αχρήστων».

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ απέρριψε το αφήγημα περί εκβιασμού των αποφάσεων του κόμματος ενόψει των προεδρικών εκλογών και υπογράμμισε ότι δεν είναι ο ίδιος που δημιουργεί προβλήματα στην ενότητα της παράταξης. Παράλληλα, διερωτήθηκε αν υπήρξε πιο ενωμένος Δημοκρατικός Συναγερμός από το βράδυ του αποτελέσματος των βουλευτικών εκλογών.

Τις αναφορές του Αβέρωφ Νεοφύτου για τη συνάντηση σε γνωστή ψαροταβέρνα στη Λευκωσία επιβεβαίωσε και ο Χάρης Γεωργιάδης, λέγοντας πως του το είχε αναφέρει και του ιδίου σε κατ’ ιδίαν συνάντηση.

Μιλώντας στη μεσημβρινή εκπομπή του ΑΛΦΑ, ο Χάρης Γεωργιάδης είπε ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου τού το είχε αναφέρει και ιδιαιτέρως, «αλλά από τη στιγμή που το επανέλαβε και δημοσίως, μπορώ και δημοσίως να πω πως μια δέσμευση από έναν εξωκομματικό και έναν δημοσιογράφο, που θεωρούνται ότι με έναν τρόπο, εν πάση περιπτώσει, είναι κοντά στην Αννίτα Δημητρίου, με ποιο τρόπο δεσμεύουν τον Δημοκρατικό Συναγερμό; Με ποιο τρόπο δεσμεύουν, για παράδειγμα, εμένα; Με ποιο τρόπο δεσμεύουν τον Γιώργο Παμπορίδη, που με απόλυτο δικαίωμα και λειτουργώντας στο πλαίσιο του Καταστατικού και των δημοκρατικών μας διαδικασιών εξέφρασε και ο ίδιος το ενδιαφέρον του να είναι υποψήφιος;», σημείωσε.

Αναστασιάδης: Η ενότητα προέχει

Έντονα επικριτικός κατά της ενέργειας του Αβέρωφ Νεοφύτου να εξαγγείλει υποψηφιότητα εμφανίστηκε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και επίτιμος πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Νίκος Αναστασιάδης.

Μιλώντας στη μεσημβρινή εκπομπή του ΣΙΓΜΑ, δήλωσε πως οι αιφνίδιες αποφάσεις δημιουργούν ένα δυσάρεστο κλίμα και μια πικρία στα μέλη, τους φίλους και τους υποστηρικτές του κόμματος. «Δεν θεωρώ ότι είναι ο τρόπος να λύνονται οι όποιες διαφορές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια διαβουλεύσεων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτές λύνονται με διάλογο, αλληλοσεβασμό και αλληλοκατανόηση.

Αναφερόμενος στην εξαγγελία του Αβέρωφ Νεοφύτου, είπε πως έχει κάθε δικαίωμα να επιθυμεί να είναι υποψήφιος. Ωστόσο, σημείωσε ότι από τη στιγμή που ήταν τόσο αυστηρός για την τήρηση του Καταστατικού, οι πράξεις του τώρα εκφεύγουν της ορθής πολιτικής συμπεριφοράς.

«Εκείνο που λέω είναι ένα: ότι των προσωπικών φιλοδοξιών προηγείται η ενότητα του κόμματος, που βοηθά και την πατρίδα. Ένα αποδυναμωμένο ή διασπασμένο κόμμα, το μόνο που μπορεί να προσφέρει είναι τη χλεύη και τη λύπη στις τόσες χιλιάδες μέλη του κόμματος που για 50 τόσα χρόνια αγωνίζονται και απέδειξαν ότι έχουν τη δύναμη, μαζί με την παράταξη, να υπηρετήσουν τον τόπο».

Πρόσθεσε πως «το αμάξι μπήκε μπροστά από το άλογο», εξηγώντας ότι πρώτα θα έπρεπε να γίνει συζήτηση σε σχέση με τις πολιτικές δυνάμεις με τις οποίες θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία.

Ο Νίκος Αναστασιάδης, την ίδια στιγμή, επέκρινε τον Αβέρωφ Νεοφύτου και την ηγεσία του ΔΗΣΥ για το γεγονός ότι το 2023 έβαλαν την ταμπέλα του «προδότη» στον Νίκο Χριστοδουλίδη.