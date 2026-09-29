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Τα ενεργειακά ποτά έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητα των εφήβων, με τους παιδιάτρους να προειδοποιούν ότι δεν πρόκειται για αθώα αναψυκτικά, ιδιαίτερα όταν καταναλώνονται σε μικρές ηλικίες ή συνδυάζονται με αλκοόλ.

Μιλώντας στον «Φ», ο πρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου, Μιχάλης Αναστασιάδης, εφιστά την προσοχή γονέων και εφήβων στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η υψηλή πρόσληψη καφεΐνης, από διαταραχές στον ύπνο και νευρικότητα μέχρι επιδράσεις στην αρτηριακή πίεση και τον καρδιακό ρυθμό.

Αφορμή για τις δηλώσεις του προέδρου της παιδιατρικής εταιρείας, αποτέλεσαν νέα στοιχεία τα οποία δημοσιεύθηκαν χθες στην Ελλάδα και αποτυπώνουν την έκταση που έχει προσλάβει η κατανάλωση ενεργειακών ποτών στις μικρές ηλικίες. Παρότι τα συγκεκριμένα ποσοστά δεν μπορούν να μεταφερθούν αυτομάτως στην Κύπρο, οι επιπτώσεις της καφεΐνης και των άλλων διεγερτικών ουσιών στον παιδικό και εφηβικό οργανισμό δεν περιορίζονται γεωγραφικά.

Στη μελέτη, συμμετείχαν 40.768 μαθητές από την Ε΄ Δημοτικού μέχρι τη Γ΄ Γυμνασίου στην Ελλάδα. Το 26,3% ανέφερε κατανάλωση ενεργειακών ποτών τουλάχιστον μία με δύο φορές την εβδομάδα.

Ακόμη πιο προβληματική είναι η εικόνα στους μεγαλύτερους εφήβους. Η πανελλαδική έρευνα ESPAD-Ελλάδα 2024, σε 6.810 μαθητές Α΄ Λυκείου, έδειξε ότι 45% των 16χρονων είχε καταναλώσει τουλάχιστον μία φορά αλκοόλ μαζί με ενεργειακό ποτό, ενώ 27,6% το είχε κάνει τουλάχιστον τρεις φορές.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα στον «Φ», ο πρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου, Μιχάλης Αναστασιάδης, επεσήμανε ότι το ζήτημα αφορά ευρύτερα την παιδική και εφηβική ηλικία, ανεξαρτήτως του ότι τα συγκεκριμένα δεδομένα προέρχονται από την Ελλάδα.

«Το βασικό που πρέπει να αντιληφθούν γονείς και παιδιά είναι ότι ένα ενεργειακό ποτό δεν είναι ένα συνηθισμένο αναψυκτικό. Περιέχει καφεΐνη και άλλες διεγερτικές ουσίες και επομένως έχει επίδραση στον οργανισμό. Στην παιδική ηλικία και στην εφηβεία μάς απασχολεί ιδιαίτερα η επίδραση στον ύπνο, αλλά και συμπτώματα όπως η νευρικότητα ή το άγχος».

Όπως εξήγησε, τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα συνδέουν τη συχνότερη κατανάλωση ενεργειακών ποτών με προβλήματα στον ύπνο και την ψυχική ευεξία, αλλά και με άλλες συμπεριφορές κινδύνου.

Προσοχή στην καρδιά

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στις επιδράσεις της καφεΐνης στο καρδιαγγειακό σύστημα. «Μεγάλες ποσότητες καφεΐνης, ιδιαίτερα όταν καταναλώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, μπορούν να αυξήσουν την αρτηριακή πίεση και να επηρεάσουν τον καρδιακό ρυθμό. Χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσοχή όταν ένα παιδί μπορεί να έχει κάποια καρδιολογική ευπάθεια η οποία δεν έχει διαγνωστεί», ανέφερε ο κ. Αναστασιάδης, προσθέτοντας ότι παράγοντες όπως η έντονη άσκηση, η ζέστη, η αφυδάτωση και η έλλειψη ύπνου έχουν επίσης σημασία. Τέλος και αναφερόμενος στον συνδυασμό αλκοόλ με τα συγκεκριμένα ποτά ο κ. Αναστασιάδης υπογράμμισε τους κινδύνους.

«Επειδή η καφεΐνη μπορεί να κάνει έναν έφηβο να αισθάνεται περισσότερο ξύπνιος, μπορεί να θεωρήσει ότι έχει περιοριστεί και η επίδραση του αλκοόλ. Αυτό δεν συμβαίνει. Η καφεΐνη δεν μειώνει το αλκοόλ που βρίσκεται στον οργανισμό ούτε αποκαθιστά την κρίση, τα αντανακλαστικά και τον συντονισμό».