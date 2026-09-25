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Οριστικές λύσεις για τα σχολικά δρομολόγια και τα σοβαρά προβλήματα παραβατηκότητας, αναζητούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, μετά και από το χαμό των τελευταίων ημερών όπου διακόπηκαν, προσωρινά, συγκεκριμένες διαδρομές. Όπως ανακοινώθηκε, την ερχόμενη Δευτέρα, θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη σύσκεψη με τη συμμετοχή τριών Υπουργείων, των οργανωμένων γονέων, της Επίτροπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού και των ανάδοχων εταιρειών.

«Δεν θέλουμε τους ταραξίες στα λεωφορεία», υπογράμμισε στο philenews ο πρόεδρος των Οργανωμένων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζος Κωνσταντίνου, σε σχέση με τη σύσκεψη που έπεται. «Θα πρέπει να ακυρώνεται η κάρτα αυτών των μαθητών», επεσήμανε και πρόσθεσε ότι το σοβαρό πρόβλημα των ζημιών και βανδαλισμών κατά τη φετινή σχολική χρονιά, αφορά κυρίως 4 διαδρομές, εκ των οποίων οι τρεις στη Λάρνακα και η μία στη Λευκωσία.

Εισήγηση των οργανωμένων γονέων, είναι όπως μπουν στα λεωφορεία επόπτες καθώς και κάμερες, ώστε να περιοριστούν τα οποία προβλήματα παραβατικότητας και ασφάλειας των παιδιών. Εξάλλου, είπε, το δύσκολο ζήτημα έγκειται στο να εντοπιστούν οι μαθητές που παραβατούν.

«Πάμε με θετική σκέψη στη σύσκεψη, για να αναλάβουμε το μερίδιο των ευθυνών που μας αναλογεί», είπε ο κ. Κωνσταντίνου, τονίζοντας πως δεν μπορεί για τις πράξεις λίγων να τιμωρούνται όλα τα παιδιά με διακοπή δρομολογίων, όπως συνέβη πριν λίγες μέρες.

Όσον αφορά στη σύσκεψη, αυτή θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2026, στο υπουργείο Μεταφορών. Στη σύσκεψη θα προεδρεύσει η υπουργός Μεταφορών, Εύη Τσολάκη και θα συμμετάσχουν, επίσης, η υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, εκ μέρους του υπουργού Δικαιοσύνης, ο γενικός διευθυντής Γιώργος Παντελή.

Επίσης, θα συμμετάσχουν ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Σωτήρης Ιωάννου, ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. Λοΐζος Κωνσταντίνου, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Μαρία Χριστοφίδου, εκπρόσωποι των ανάδοχων εταιρειών και υπηρεσιακοί λειτουργοί των εμπλεκομένων Υπουργείων.