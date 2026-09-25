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Στο κλείσιμο περίπου 250 καταστημάτων στη Βόρεια Αμερική προχωρά τις επόμενες ημέρες η Starbucks, στο πλαίσιο του πολυετούς σχεδίου αναδιάρθρωσης του δικτύου της. Παράλληλα, η αλυσίδα καφέ περιορίζει τον προβλεπόμενο αριθμό νέων καταστημάτων που θα ανοίξει παγκοσμίως κατά το τρέχον οικονομικό έτος.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα καταστήματα που επηρεάζονται είτε δεν ανταποκρίνονται στην εμπειρία που επιδιώκει να προσφέρει στους πελάτες και στους εργαζομένους της είτε δεν είναι οικονομικά βιώσιμα. Το δίκτυο της Starbucks στη Βόρεια Αμερική αριθμεί περίπου 18.000 καταστήματα.

Η λίστα των καταστημάτων δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί. Οι πελάτες θα αρχίσουν να ενημερώνονται με ανακοινώσεις στα καταστήματα από αυτό το Σαββατοκύριακο, ενώ οι αλλαγές θα εμφανιστούν και στην εφαρμογή της εταιρείας.

Επιβάρυνση $300 εκατ. από τα κλεισίματα

Όπως προκύπτει από έγγραφο που κατατέθηκε στις εποπτικές αρχές, η Starbucks αναμένει επιβάρυνση περίπου $300 εκατ. από το κλείσιμο των καταστημάτων. Από αυτό το ποσό, περίπου $200 εκατ. αφορούν την πρόωρη λύση μισθώσεων και αποζημιώσεις εργαζομένων.

Ο διευθύνων σύμβουλος, Μπράιαν Νίκολ, είχε ανακοινώσει αντίστοιχο αριθμό κλεισιμάτων πριν από έναν χρόνο, μαζί με περικοπές θέσεων εργασίας στα κεντρικά γραφεία, στο πλαίσιο προγράμματος αναδιάρθρωσης ύψους $1 δισ.

Το σχέδιο που υλοποιεί στη Βόρεια Αμερική περιλαμβάνει ανακαινίσεις καταστημάτων, βελτίωση της εξυπηρέτησης και απλοποίηση του μενού, με στόχο την αναμόρφωση της δραστηριότητας της αλυσίδας και την ενίσχυση της ανάπτυξης.

Λιγότερα νέα καταστήματα από τον αρχικό σχεδιασμό

Η εταιρεία αναμένεται να ανοίξει περίπου 440 νέα καταστήματα παγκοσμίως, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 600 έως 650, σύμφωνα με την κατάθεση που επικαλείται το CNN.

Παρά την αναθεώρηση, ο επικεφαλής λειτουργιών της Starbucks, Μάικ Γκραμς, εξέφρασε αισιοδοξία για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές στη Βόρεια Αμερική.

Σε επιστολή προς τους εργαζομένους, ανέφερε ότι η εταιρεία προετοιμάζει νέα καταστήματα και παραμένει προσηλωμένη στην ανάπτυξη.

Αύξηση 7,9% στις συγκρίσιμες πωλήσεις στις ΗΠΑ

Οι πωλήσεις της Starbucks επέστρεψαν σε ανάπτυξη περίπου πριν από έναν χρόνο. Στο πιο πρόσφατο τρίμηνο, οι πωλήσεις στα καταστήματα των ΗΠΑ που λειτουργούν για τουλάχιστον 13 μήνες αυξήθηκαν κατά 7,9%.

Κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Ιουλίου, ο Νίκολ είχε δηλώσει ότι «ήταν το τρίμηνο κατά το οποίο η δυναμική μας έγινε πραγματικά μετρήσιμη».

Capital.gr