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Για «πολιτική εξόντωσης» στην Πελοπόννησο μεταξύ 1821 – 1830 κάνει λόγο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για «την 205η επέτειο της σφαγής της Τριπολιτσάς», όπως την αποκαλεί. Σε ανάρτησή του, το τουρκικό Υπουργείο ισχυρίζεται ότι «ο μουσουλμανικός τουρκικός πληθυσμός της χερσονήσου του Μοριά (Πελοποννήσου) σφαγιάστηκε συστηματικά αυτή την περίοδο».

Πάνε καλά οι γείτονες; Μιλάμε για μια επανάσταση από έναν λαό που προσπαθούσε να αποτινάξει την σκλαβιά και την τυραννία μετά από τέσσερις αιώνες οθωμανικής κυριαρχίας. Που είχε υποστεί τα πάνδεινα από τη βαρβαρότητά τους. Αυτή είναι η αντίληψη για τα ιστορικά γεγονότα από έναν λαό-γείτονα που κατά τα άλλα προσπαθούμε να βρούμε κοινή συνισταμένη συμφιλίωσης, ειρήνης και μιας ΔΙΚΑΙΗΣ και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό.

ΜΑΡΧ