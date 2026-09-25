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Παρακολουθώντας το αστυνομικό δελτίο βλέπει κάποιος πως συγκεκριμένα ανήλικα πρόσωπα δηλώνονται ως ελλείποντα. Αυτό συμβαίνει συχνά πυκνά με αποτέλεσμα να διερωτάται κανείς τι προκαλεί αυτές τις τάσεις φυγής.

Μπορεί να είναι η εφηβεία, μπορεί όμως να είναι και κάτι άλλο. Δεν γίνεται κάθε μήνα νεαρές να εξαφανίζονται για 2-3 ημέρες και μετά να εντοπίζονται. Θα πρέπει οι αρμόδιες Υπηρεσίες να δουν το ζήτημα ζεστά και να βρουν λύσεις ώστε τα πρόσωπα αυτά να μη φεύγουν από τον χώρο διαμονής τους.

Ιδίως αν πρόκειται για κρατικές δομές, τότε πώς είναι δυνατόν ένας ανήλικος να μπαινοβγαίνει σ’ αυτές με την ανοχή του κράτους. Επειδή αυτό το φαινόμενο το είδαμε και στο παρελθόν θα πρέπει η νέα υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας να εξετάσει λύσεις που να προστατεύουν αυτά τα παιδιά.

ΜΙΧ.