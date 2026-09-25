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Όταν πρόσφατα έγραψα για τον Τουφάν Έρχιουρμαν και την πολιτική που ακολουθεί στο Κυπριακό, άρχισαν και πάλι οι επιθέσεις και οι χαρακτηρισμοί από τη γνωστή ομάδα αριστερών. Όπως κάνουν κάθε φορά που ένα κείμενο ασκεί κριτική στην τουρκοκυπριακή ηγεσία ή γράφει κάτι που δεν τους αρέσει.

Διαβάζοντας όμως τις πρόσφατες δηλώσεις του Τουρκοκύπριου πολιτικού Ιζέτ Ιζτζιάν, διερωτώμαι αν θα βγουν να απαντήσουν και σε αυτόν. Ο Ιζέτ Ιζτζιάν, πρόεδρος του Ενωμένου Κυπριακού Κόμματος, δεν τους είναι άγνωστος. Όπως ξέρουν καλύτερα από εμάς, ανήκει στον χώρο όπου υποτίθεται ότι ανήκουν κι αυτοί, στον χώρο της Aριστεράς.

Μιλώντας σε συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στα κατεχόμενα, ενόψει των επαφών στη Νέα Υόρκη, ο Ιζτζιάν άσκησε κριτική στον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Έρχιουρμαν για το Κυπριακό. Και οι διαπιστώσεις του δεν απέχουν πολύ από όσα έχουμε καταγράψει, ειδησεογραφικά και αρθρογραφικά, από τότε που ο Έρχιουρμαν ανήλθε στην ηγεσία του κατοχικού καθεστώτος.

Είπε συγκεκριμένα ο Ιζέτ Ιζτζιάν:

«…οι προσπάθειες του Τουφάν Έρχιουρμαν να μετατρέψει τη διαδικασία σε παιχνίδι ευθυνών κρυμμένος πίσω από ρητορικές όπως “πολιτική ισότητα, μεθοδολογία, εμπάργκο-απομόνωση” μετά από κάθε συνάντηση τροφοδοτούν την απελπισία. Φαίνεται ότι ο Τουφάν Έρχιουρμαν είναι σε δύσκολη πολιτικά θέση, ανίκανος να βγει έξω από το πλαίσιο που έχουν χαράξει γι’ αυτόν οι τουρκικές Aρχές. Ο κ. Έρχιουρμαν, αποφεύγοντας να δηλώσει τον στόχο μιας “ενωμένης ομοσπονδιακής Κύπρου”, παραλείποντας να σχηματίσει διαπραγματευτική ομάδα, αγνοώντας τις απόψεις των διαπραγματευτών που συμμετείχαν ενεργά σε προηγούμενες συνομιλίες και υποστήριξαν την ομοσπονδία, μη προβαίνοντας σε νέους διορισμούς στις τεχνικές επιτροπές που κληρονομήθηκαν από την εποχή Τατάρ, παραλείποντας καν να αναπτύξει κοινωνικές σχέσεις με τον ομόλογό του και παρεμποδίζοντας την εφαρμογή μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης επικαλούμενος την “αμοιβαιότητα”, συνεχίζει τις “πολιτικές διχοτόμησης” από εκεί που σταμάτησε ο Ερσίν Τατάρ. Αυτή η πολιτική στάση δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της τουρκοκυπριακής κοινότητας, αλλά μάλλον αντιπροσωπεύει πλήρη υποταγή στην Τουρκία».

Προσωπικά, χωρίς να έχω οποιαδήποτε ιδεολογικοπολιτική συγγένεια με τον Ιζέτ Ιζτζιάν και τον χώρο που εκπροσωπεί, συμφωνώ με τις διαπιστώσεις του. Είναι όλα τόσο εξόφθαλμα που δεν χρειάζεται να συνομιλείς με Τουρκοκύπριους αριστερούς στο Μπουγιούκ Χαν για να τα αντιληφθείς. Αρκεί να παρακολουθεί κανείς τις δημόσιες δηλώσεις του Έρχιουρμαν από τότε που ανέλαβε, για να δει πόσο έχει διαφοροποιηθεί στο Κυπριακό.

Η τοποθέτηση Ιζτζιάν έρχεται, κατά κάποιο τρόπο, να δικαιώσει όσους επισημάναμε από την αρχή ότι η αλλαγή στην τουρκοκυπριακή ηγεσία δεν σημαίνει και αλλαγή στάσης στο Κυπριακό. Η επισήμανση αυτή δεν πήγαζε από κάποια ιδεολογική εμμονή. Είχε να κάνει με το προφανές, δηλαδή με τον παράγοντα Τουρκία.

Αυτό ακριβώς λέει ευθέως και ο Ιζτζιάν: οι εξελίξεις στο Κυπριακό ελέγχονται από την Άγκυρα και όχι από τον εκάστοτε Τουρκοκύπριο ηγέτη. Πριν από δύο ή τρία χρόνια ο Έρχιουρμαν μπορούσε να λέει για το Κυπριακό ό,τι πίστευε. Από τη στιγμή που μπήκε στο μέγαρο που έκτισε η Τουρκία, συμβιβάστηκε με την πραγματικότητα του ελέγχου που ασκεί η Άγκυρα και φρόντισε να εξυπηρετήσει τον Ερντογάν.

Οι επικριτές μας ας προσπαθήσουν να δουν πού βρίσκεται η πραγματική αιτία του αδιεξόδου, πέρα από ιδεολογικές αγκυλώσεις. Και ας σταματήσουν επιτέλους να προσφέρουν άλλοθι στην πολιτική της Άγκυρας. Η επιμονή τους ότι για το τέλμα φταίει η ελληνοκυπριακή πλευρά βολεύει μόνο την Τουρκία και κανέναν άλλο.

Γι’ αυτό, ας μην προσπαθούν να απαντήσουν σε όσα γράφουμε εμείς. Ας απαντήσουν σε όσα υποστηρίζει ο Ιζτζιάν για τον Έρχιουρμαν.