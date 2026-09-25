Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ο ΓΓ του ΟΗΕ υποδέχθηκε θετικά τις ιδέες του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη και σημείωσε ότι μπορούν να αποτελέσουν πεδίο οικοδόμησης προόδου. Ο Αντόνιο Γκουτέρες είχε ενημερωθεί για τις ιδέες πριν από τη χθεσινή τους συνάντηση, κατά την οποία έκανε και τα πρώτα θετικά του σχόλια.

Ανάλογα θετική ήταν και η στάση των πέντε μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας (P5), με τα οποία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε γεύμα εργασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, οι πρέσβεις των P5 θεωρούν πολύ εποικοδομητική την προσέγγιση του κ. Χριστοδουλίδη, καθώς και τις προτάσεις και ιδέες που παρουσίασε. Παράλληλα, από τη συζήτηση διαφάνηκε αρκετό ενδιαφέρον για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη χθεσινή τους συνάντηση στη Νέα Υόρκη, ο Αντόνιο Γκουτέρες ανέφερε στον ΠτΔ ότι θέλει να δει πρόοδο στο Κυπριακό πριν αποχωρήσει από τον ΟΗΕ. Οι δύο συμφωνούν στη σύγκληση πολυμερούς συνάντησης, αντιλαμβανόμενοι ότι αυτή εξαρτάται πρωτίστως από τη θέση της Τουρκίας. Ο ΠτΔ ενημέρωσε τον ΓΓ του ΟΗΕ ότι, εάν υπάρξει θετική ανταπόκριση από την τουρκοκυπριακή πλευρά, προτίθεται να παρατείνει την παραμονή του στη Νέα Υόρκη για τριμερή συνάντηση.

Θέλει να δει πρόοδο πριν φύγει

Ο Αντόνιο Γκουτέρες επιδιώκει πρόοδο στο Κυπριακό πριν ολοκληρώσει τη θητεία του ως Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό τόνισε κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Φιλελεύθερου από πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενο της συνάντησης, ο ΓΓ του ΟΗΕ θεωρεί εφικτή τη σύγκληση νέας διευρυμένης συνάντησης. Η τουρκική πλευρά εξακολουθεί να συναινεί επί της αρχής σε μια τέτοια προοπτική, χωρίς ωστόσο να καταγράφεται μέχρι στιγμής ουσιαστική μεταβολή στη ρητορική της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρουσίασε στον Γενικό Γραμματέα τις νέες, συγκεκριμένες ιδέες και προτάσεις του για τα επόμενα βήματα (μεθοδολογία, ουσία, ΜΟΕ). Ο κ. Γκουτέρες τις αντιμετώπισε θετικά, αναγνωρίζοντας ότι μπορούν να αποτελέσουν βάση για να σημειωθεί πρόοδος.

Κατά τη συνάντηση, ο ΠτΔ εξέφρασε την ετοιμότητά του να μείνει περισσότερο στη Νέα Υόρκη, εφόσον δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για κοινή συνάντηση. Θα ακολουθήσει βολιδοσκόπηση της άλλης πλευράς και, ανάλογα με την ανταπόκρισή της, θα γίνουν οι σχετικές διευθετήσεις.

Όπως πληροφορείται ο Φιλελεύθερος, ιδιαίτερα θετική ήταν και η αναφορά του Γενικού Γραμματέα στον περιφερειακό ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ «αναγνώρισε και εξήρε τη συμβολή της Κύπρου στη διαχείριση περιφερειακών κρίσεων, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία και έκανε λόγο για εξαιρετική συνεργασία με τη χώρα μας».

Οι δηλώσεις Χριστοδουλίδη

Μια τριμερής συνάντηση είναι στις σκέψεις του ΓΓ του ΟΗΕ, χρειάζεται όμως ανταπόκριση και από την άλλη πλευρά, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με τον Αντόνιο Γκουτέρες, την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο Πρόεδρος εξέφρασε αρχικά ικανοποίηση για τη συνάντηση και είπε ότι οι νέες ιδέες που υπέβαλε σε θέματα ουσίας, μεθοδολογίας και ΜΟΕ έτυχαν πολύ θετικής υποδοχής από τον ΓΓ του ΟΗΕ.

«Χαίρομαι, γιατί η στρατηγική που είχαμε θέσει για την ενεργότερη εμπλοκή της ΕΕ είναι κλειδί σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Όπως με ενημέρωσε και ο ΓΓ του ΟΗΕ, συζήτησε διεξοδικά το Κυπριακό με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου», συνέχισε ο Πρόεδρος.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ακόμη ότι ενημέρωσε τον ΓΓ του ΟΗΕ πως είναι έτοιμος να παρατείνει την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, εάν ο κ. Γκουτέρες το κρίνει αναγκαίο, ώστε να γίνει κοινή συνάντηση. Τον ευχαρίστησε, επίσης, για την ισχυρή δέσμευσή του να υπάρξουν εξελίξεις με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων πριν ολοκληρωθεί η θητεία του.

«Και πιστεύω, στη βάση των όσων έχω ακούσει, των όσων έχουμε συζητήσει, ότι ναι, είναι μία εφικτή εξέλιξη, εάν υπάρχει πολιτική βούληση», τόνισε, σημειώνοντας ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση.

Ερωτηθείς πώς ανταποκρίθηκε ο ΓΓ του ΟΗΕ στην πρόθεσή του να παρατείνει την παραμονή του και αν σκέφτεται τριμερή συνάντηση, ο Πρόεδρος απάντησε ότι ο κ. Γκουτέρες πράγματι εξετάζει αυτό το ενδεχόμενο και θα τον ενημερώσει ανάλογα.

Σε ερώτηση αν μπορεί να αναφερθεί σε κάποιες από τις 19 νέες ιδέες που υπέβαλε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε ότι δεν θα ήθελε να τις δημοσιοποιήσει. Εξέφρασε όμως τη χαρά του για τον τρόπο με τον οποίο ο ΓΓ υποδέχθηκε τις ιδέες αυτές, που αφορούν την ουσία, τη μεθοδολογία και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

«Ας δώσουμε χώρο στη διπλωματία τις επόμενες ώρες, στα επόμενα 24ωρα, να δούμε αν θα προκύψουν συγκεκριμένες εξελίξεις», είπε.

«Είμαι βέβαιος», πρόσθεσε, «ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ πράττει ό,τι είναι δυνατόν για να συγκληθεί μία διευρυμένη διάσκεψη, η οποία θα οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών».

Κληθείς να πει εάν ο ΓΓ του ΟΗΕ τον ενημέρωσε για τη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο Πρόεδρο, ο κ. Χριστοδουλίδης απάντησε καταφατικά και πρόσθεσε ότι από εκεί ξεκίνησε η συζήτησή τους.

Σε ερώτηση για το έγγραφο των συγκλίσεων, είπε ότι βρίσκεται στην τελική του μορφή και αποτελεί μέρος των ευρύτερων συζητήσεων που είχαν.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η προσπάθεια που καταβάλλεται τόσο από τον ΟΗΕ όσο και από την ΕΕ αποσκοπεί ακριβώς στο ξεκλείδωμα που θα οδηγήσει στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, αξιοποιώντας το κεκτημένο τους μέχρι και την τελευταία μέρα στο Κραν Μοντανά.