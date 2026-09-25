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Την ενίσχυση της πολυμέρειας, τον μεγαλύτερο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και την αυστηρότερη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Έλληνας πρωθυπουργός παρουσίασε παράλληλα τις θέσεις της Αθήνας για τη θαλάσσια ασφάλεια, τη Μέση Ανατολή, την Τουρκία, το Κυπριακό, την Ουκρανία και το Σουδάν.

«Ο διάλογος Ελλάδας–Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του. Είναι μια λεπτή σχέση, μια σχέση που κουβαλά το βάρος της Ιστορίας. Και πράγματι, δεδομένων των ευρύτερων περιφερειακών προκλήσεων, η κατάσταση απαιτεί επειγόντως μια κοινή κατανόηση για το πώς θα προχωρήσουμε. Μια κατανόηση που θα εδράζεται στον πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και στις αρχές της καλής γειτονίας», είπε.

«Όπως έχω επανειλημμένα δηλώσει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι. Και επαναλαμβάνω διαρκώς ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας παρέχει το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μας μακροχρόνιας διαφοράς, η οποία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών μας», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ο διάλογος είναι απαραίτητος για την ειρήνη και την ευημερία. Ωστόσο, ένας ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρξει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή έννομη τάξη. Ούτε μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος όταν αντιμετωπίζουμε απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Τέτοιες ενέργειες δεν επιλύουν τις διαφορές. Το μόνο που καταφέρνουν είναι να τις οξύνουν. Παράλληλα, ενέχουν τον κίνδυνο να υπονομεύσουν τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής μας. Μιας περιοχής η οποία, ας μην το ξεχνάμε, φέρει ακόμη μια ανοιχτή πληγή», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε επίσης ότι η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) αποτελεί το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μακροχρόνιας διαφοράς μεταξύ των δύο χωρών, της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Τόνισε ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και γέφυρας μεταξύ Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, με έμφαση στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την ενέργεια και τις νέες υποδομές διασυνδεσιμότητας.

«Η UNCLOS παρέχει το δεσμευτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι διαφορές μπορούν να επιλύονται ειρηνικά και όχι με τη χρήση βίας. Και από τα Στενά έως τον Ειρηνικό, στρατηγικές θαλάσσιες οδοί μετατρέπονται ολοένα και περισσότερο σε πεδία γεωπολιτικής αντιπαράθεσης», είπε.

«Ως κορυφαία ναυτική δύναμη», συνέχισε «η Ελλάδα συμβάλλει ενεργά και το ζήτημα αυτό θα παραμείνει ψηλά στις προτεραιότητές μας όταν η Ελλάδα αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, με ιδιαίτερη προσοχή στις προκλήσεις που δημιουργούν οι αναδυόμενες τεχνολογίες».

«Είμαστε μια χώρα που χτίζει γέφυρες. Δεν είμαστε ταραχοποιοί. Ωστόσο, η εφαρμογή αυτού του οράματος στην πράξη δεν είναι πραγματικά απλή σε μια εποχή τεκτονικών γεωπολιτικών αλλαγών».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε με ιδιαίτερη έμφαση στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου, το ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί δοκιμασία για την αξιοπιστία του ΟΗΕ και την εφαρμογή των ίδιων του των αποφάσεων. Ο κ Μητσοτάκης εξέφρασε τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο την επανένωση της Κύπρου.

«Το άλυτο κυπριακό ζήτημα, 52 χρόνια, 52 χρόνια έχουν περάσει από τότε που η Τουρκία εισέβαλε παράνομα στην Κύπρο και συνέχισε να την κατέχει. Μια κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, της οποίας οι συνέπειες εξακολουθούν να υφίστανται μέχρι σήμερα. Για τα Ηνωμένα Έθνη, η Κύπρος παραμένει μια λυδία λίθος της αξιοπιστίας της. Της ικανότητάς της να τηρεί τα δικά της ψηφίσματα και τις αρχές του Χάρτη. Και η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως τις πρόσφατες προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα Γκουτέρες να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Και ελπίζουμε ειλικρινά ότι μπορεί να επιτευχθεί πρόοδος κατά τη διάρκεια της θητείας του που απομένει. Και αναμένουμε ότι αυτές οι προσπάθειες θα συνεχιστούν υπό τον διάδοχό του, με τον ίδιο στόχο. Την επανένωση της Κύπρου απαλλαγμένη από τις κατοχικές δυνάμεις σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος διανύει πλέον τον 5ο χρόνο του με καταστροφικές συνέπειες, αναφέρθηκε στη συνέχεια της ομιλίας του ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η διπλωματία θα πρέπει να επιφέρει άμεση κατάπαυση του πυρός, ενώ έκανε λόγο και την ανθρωπιστική καταστροφή η οποία συντελείται στη σύγκρουση στο Σουδάν. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις εξελίξεις σε Γάζα, Λίβανο, Συρία και Λιβύη.

«Σήμερα, δύο ακόμη σημαντικές συγκρούσεις συνεχίζουν να δοκιμάζουν την ικανότητά μας να υπερασπιστούμε τις αξίες πάνω στις οποίες ιδρύθηκε αυτός ο οργανισμός (ΟΗΕ). Ο πόλεμος στην Ουκρανία διανύει πλέον το πέμπτο έτος του. Πέντε χρόνια αφότου η πλήρους κλίμακας επίθεση της Ρωσίας επανέφερε τον πόλεμο στο ευρωπαϊκό έδαφος. Ο ουκρανικός λαός έχει επιδείξει εξαιρετικό θάρρος, υπερασπιζόμενος την ελευθερία του, και η Ελλάδα στέκεται διαρκώς στο πλευρό του. Καταδικάζουμε απερίφραστα τις επιθέσεις κατά αμάχων και πολιτικών υποδομών.

Η διπλωματία πρέπει τώρα να επιφέρει άμεση κατάπαυση του πυρός και μια διαρκή ειρήνη, θεμελιωμένη στις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών: η Ουκρανία πρέπει να έχει καθοριστικό λόγο για το μέλλον της και η Ευρώπη δεν μπορεί να απουσιάζει από αυτές τις διαπραγματεύσεις.

Υπό αυτό το πρίσμα, ένας ακόμη καταστροφικός πόλεμος απαιτεί την άμεση προσοχή μας. Στο Σουδάν, η σύγκρουση που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια έχει προκαλέσει μια συγκλονιστική ανθρωπιστική καταστροφή. Συνεχίζουν να έρχονται στο φως αναφορές για αποτρόπαια εγκλήματα πολέμου. Ενώ η σύγκρουση τροφοδοτεί την αστάθεια πολύ πέρα ​​από τα σύνορα του Σουδάν, δεν πρέπει να επιτρέψουμε τη συνέχιση αυτής της τραγωδίας. Οι ξένες παρεμβάσεις πρέπει επίσης να σταματήσουν, χωρίς να υπάρχει ατιμωρησία για όσους προκαλούν τέτοιες συγκρούσεις.

Τελικά, η πορεία προς το μέλλον βασίζεται σε μια αξιόπιστη σουδανική πολιτική διαδικασία που να αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες των πολιτών του Σουδάν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αξιοποιήσει τη δυνατότητά της να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στη στήριξη αυτής της διαδικασίας και να συμβάλει στον τερματισμό αυτής της καταστροφικής σύγκρουσης. Άλλωστε, διακυβεύονται πολλά και για την ίδια. Εάν ο καταστροφικός πόλεμος συνεχιστεί, η ήπειρός μας θα είναι η πρώτη που θα υποστεί τις συνέπειες, λόγω ενός πιθανού νέου μαζικού μεταναστευτικού κύματος», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα πρέπει να εφαρμοστεί». «Έχουμε υποστηρίξει σθεναρά ότι αυτό είναι προς όφελος και της μακροπρόθεσμης ασφάλειας του ίδιου του Ισραήλ. Και είναι ακριβώς η δύναμη αυτής της εταιρικής σχέσης που μας επιτρέπει να διεξάγουμε έναν ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στον Λίβανο, ο πρωθυπουργός είπε ότι «υποστηρίζουμε σθεναρά μια ισχυρή και ανθεκτική κυβέρνηση του Λιβάνου. Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε συγκεκριμένη βοήθεια στη χώρα, μεταξύ άλλων και στις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου. Καθώς η εντολή της UNIFIL οδεύει προς το τέλος της, είναι κρίσιμο να αποφευχθεί ένα κενό ασφαλείας και να διατηρηθεί μια αποτελεσματική διεθνής και ευρωπαϊκή παρουσία».

Όσων αφορά στη Λιβύη ανάφερε: «Χαιρετίζουμε όλες τις προσπάθειες επανένωσης. Μια σταθερή Λιβύη, απαλλαγμένη από ξένες παρεμβάσεις, θα ωφελούσε όχι μόνο την ίδια αλλά ολόκληρη την περιοχή μας και η Ελλάδα είναι έτοιμη να στηρίξει σε ζητήματα διαχείρισης έργων και μετανάστευσης και παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην επίτευξη συμφωνίας για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών μας».

Ο πρωθυπουργός, στην ομιλία του, παρουσίασε επίσης την πορεία της ελληνικής οικονομίας και των μεταρρυθμίσεων ως παράδειγμα του «πώς η οικονομική ανθεκτικότητα ενισχύει τη διεθνή θέση μιας χώρας», με αναφορές στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις, τις δημοσιονομικές επιδόσεις, τη μείωση του δημόσιου χρέους και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, συνδέοντας την οικονομική ισχύ με την άμυνα και την ασφάλεια.

«Η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα ότι οι υγιείς πολιτικές που είναι προσανατολισμένες στις μεταρρυθμίσεις μπορούν να φέρουν αποτελέσματα για τους πολίτες και να βελτιώσουν τη ζωή τους. Φυσικά, σημαντικές προκλήσεις παραμένουν, όμως η πρόοδος που έχει σημειώσει η Ελλάδα είναι αδύνατον να παραβλεφθεί.

Πριν από επτά χρόνια, η χώρα μου μόλις έβγαινε από την πιο επώδυνη οικονομική κρίση της σύγχρονης ιστορίας της, έχοντας χάσει περισσότερο από το 25% του ΑΕΠ της.

Σήμερα, η οικονομία αναπτύσσεται πολύ ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η Ελλάδα προσελκύει σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις.Τα δημόσια οικονομικά είναι ισχυρά και οι δημοσιονομικές μας επιδόσεις έχουν καταστεί θετικό παράδειγμα στην Ευρώπη. Το δημόσιο χρέος μας μειώνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΟΟΣΑ», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Και συνέχισε: «Πριν από λίγες ημέρες, δύο κορυφαίοι οίκοι αξιολόγησης αναβάθμισαν τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Και σε μια περίοδο μεγάλης αναταραχής στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, αυτό λέει πολλά για την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα. Λίγοι θα πίστευαν πριν από μερικά χρόνια ότι το κόστος δανεισμού της Ελλάδας θα ήταν χαμηλότερο από εκείνο τεσσάρων χωρών της G7. Αυτός ο μετασχηματισμός δεν ήταν εύκολος. Κατέστη δυνατός χάρη στη σκληρή δουλειά, την ανθεκτικότητα και την αφοσίωση του ελληνικού λαού».

Τέλος, ο πρωθυπουργός αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας στην Τεχνητή Νοημοσύνη, προειδοποιώντας ότι η ταχύτητα ανάπτυξης της ΑΙ δημιουργεί κινδύνους που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με εθελοντική αυτορρύθμιση των ίδιων των εταιρειών.

Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη για ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο και κάλεσε ειδικά τις ΗΠΑ, όπου «αναπτύσσονται τα κορυφαία μοντέλα ΑΙ», να αναλάβουν την ευθύνη που αναλογεί στην πρωτοπορία τους, επισημαίνοντας ότι η διεθνής συνεργασία -συμπεριλαμβανομένης της Κίνας- είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση μιας πρόκλησης που αφορά ολόκληρη την ανθρωπότητα.

«Θα ήθελα να ολοκληρώσω με μερικές σκέψεις σχετικά με το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Ένα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα στα νεανικά μου χρόνια ήταν οι Talking Heads. Δεν φανταζόμουν τότε ότι το εμβληματικό τραγούδι του David Byrne, «We Are on a Road to Nowhere» (Βρισκόμαστε σε έναν δρόμο που δεν οδηγεί πουθενά), θα αποκτούσε τόσο μεγάλη σημασία δεκαετίες αργότερα».

«Για πρώτη φορά στην ιστορία του είδους μας, δημιουργήσαμε μια τεχνολογία που αμφισβητεί ανοιχτά την κυριαρχία του ανθρώπινου νου ως το αποκορύφωμα της εξελικτικής μας πορείας. Αναγνωρίζω πλήρως τις θετικές δυνατότητες μετασχηματισμού που προσφέρει αυτή η επαναστατική τεχνολογία, είτε πρόκειται για την εξάλειψη ασθενειών, την αύξηση της παραγωγικότητας ή την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, είναι αδύνατον να αγνοήσουμε το γεγονός ότι, επί του παρόντος, οι κίνδυνοι μιας ανεξέλεγκτης και αρρύθμιστης προόδου της τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να υπερκεράσουν κατά πολύ τα πιθανά οφέλη της. Όταν οι ίδιοι οι δημιουργοί αυτής της τεχνολογίας μάς λένε ανοιχτά ότι, αν αφεθεί ανεξέλεγκτη, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να ξεπεράσει την ικανότητά μας να ελέγχουμε τα συστήματα —και παραδέχονται ότι κατανοούμε μόνο ένα ελάχιστο κλάσμα των διεργασιών που συντελούνται σε αυτά τα μοντέλα— τότε θα πρέπει να ηχήσει ένα πολύ ισχυρό καμπανάκι κινδύνου για όλους μας», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Με απλά λόγια, οι επικεφαλής του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης μάς λένε ότι δεν έχουν ιδέα πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα η αναδρομική αυτοβελτίωση, δηλαδή η ικανότητα της τεχνητής νοημοσύνης να δημιουργεί διαρκώς καλύτερες εκδοχές του εαυτού της. Αν προσθέσουμε σε αυτό την πιθανότητα μαζικής αυτοκαταστροφής, την προοπτική συσσώρευσης πρωτοφανούς πλούτου στα χέρια ελάχιστων ατόμων, καθώς και τον αντίκτυπο που ενδέχεται να έχει η τεχνητή νοημοσύνη στην ίδια τη φύση των ανθρώπινων σχέσεων —ιδιαίτερα για τα παιδιά μας—, τότε έχουμε μπροστά μας όλα τα συστατικά μιας πρωτοφανούς πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής», συνέχισε.

Και πρόσθεσε: «Η ιδέα ότι οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας θα καταλήξουν σε κάποια εθελοντική συμφωνία για την αυτορρύθμιση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης είναι αφελής. Έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα γνωρίζουμε για την ιστορία του καπιταλισμού. Το έπαθλο για τους νικητές είναι τόσο μεγάλο, που είναι αδύνατον να πιστέψουμε ότι η καλοπροαίρετη μέριμνα για την ευημερία της ανθρωπότητας θα υπερισχύσει της αμείλικτης τάσης του κεφαλαίου να επιδιώκει διαρκώς υψηλές αποδόσεις.

Ο πρωθυπουργός κατέληξε, λέγοντας: «Δεδομένου ότι τα κορυφαία μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσονται εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ζήτημα αυτό αφορά πρωτίστως την αμερικανική κυβέρνηση. Δυστυχώς, υπάρχουν προηγούμενα από τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε διδάγματα. Τις δεκαετίες του 1940 και του 1950, η αμερικανική κυβέρνηση επέβαλε αυστηρούς κανόνες σε μια άλλη τεχνολογία, τόσο ισχυρή που οι δημιουργοί της πίστευαν ότι θα μπορούσε να επιφέρει είτε μια χρυσή εποχή ανθρώπινης ακμής είτε το τέλος του κόσμου. Επρόκειτο για την πυρηνική τεχνολογία.

Το ίδιο πρέπει να συμβεί και τώρα. Και πρέπει να γίνει άμεσα. Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να αδειοδοτούνται. Με βάση συγκεκριμένες προϋποθέσεις: σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες, διαφάνεια και, κυρίως, ασφάλεια. Για να πετάξει ένα νέο αεροσκάφος, πρέπει να υποβληθεί σε πλήθος αυστηρών δοκιμών που εγκρίνονται από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή. Το ίδιο δεν ισχύει για τα πρωτοποριακά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη την έκκληση κορυφαίων στελεχών του κλάδου για μια εθελοντική παύση στην ανάπτυξη των μοντέλων τους, αλλά —το τονίζω— μόνο ως προσωρινό μέτρο για να κερδηθεί χρόνος ώστε να συσταθεί μια ισχυρή ρυθμιστική αρχή. Ο φιλελεύθερος καπιταλισμός έχει ιστορικό περιορισμού των υπερβολών της αγοράς, είτε επρόκειτο για τη διάλυση ενός ισχυρού μονοπωλίου είτε για τη θέσπιση κανόνων και προτύπων που επιτρέπουν στην αγορά να λειτουργεί με γνώμονα το κοινό καλό. Το ίδιο πρέπει να συμβεί και τώρα. Και όσο απαραίτητη κι αν είναι η συνεργασία της Κίνας και του υπόλοιπου κόσμου για την αντιμετώπιση αυτής της τεράστιας πρόκλησης, η τύχη της τεχνητής νοημοσύνης και ο αντίκτυπός της στο σύνολο της ανθρωπότητας δεν θα κριθούν στις Βρυξέλλες, στο Τόκιο ή στην Μπραζίλια, αλλά πρωτίστως εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η μεγάλη ισχύς συνεπάγεται μεγάλη ευθύνη. Ας ελπίσουμε ότι η χώρα που μας φιλοξενεί θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων».

skai.gr