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Θέλει να πετύχει πρόοδο στο Κυπριακό πριν αποχωρήσει από τη θέση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο Αντόνιο Γκουτέρες. Αυτό τόνισε κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews από πηγές που έχουν γνώση τα όσα συζητήθηκαν στη Νέα Υόρκη μεταξύ Προέδρου Χριστοδουλίδη και Αντόνιο Γκουτέρες, ο ΓΓ ΟΗΕ θεωρεί εφικτή τη σύγκληση νέας διευρυμένης συνάντησης. Τουρκική πλευρά εξακολουθεί, επί της αρχής, να συναινεί σε μια τέτοια προοπτική, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να καταγράφεται ουσιαστική μεταβολή στη ρητορική της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρουσίασε στον Γενικό Γραμματέα τις νέες συγκεκριμένες ιδέες και προτάσεις για τα επόμενα βήματα (Μεθολογία, Ουσία, ΜΟΕ). Ο Γενικός Γραμματέας τις αντιμετώπισε θετικά, αναγνωρίζοντας ότι μπορούν να αποτελέσουν πεδίο πάνω στο οποίο μπορεί να οικοδομηθεί πρόοδος.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης σε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών κ. António Guterres, Νέα Υόρκη Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026. ΚΥΠΕ/ΚΑΤΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Κατά τη συνάντηση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ετοιμότητά του να παρατείνει την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, εφόσον δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για κοινή συνάντηση. Θα υπάρξει βολιδοσκόπηση της άλλης πλευράς και, αναλόγως της ανταπόκρισης, θα γίνουν οι σχετικές διευθετήσεις.

Όπως πληροφορείται το philenews, ιδιαίτερα θετική ήταν και η αναφορά του Γενικού Γραμματέα στον περιφερειακό ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κυβερνητικής πηγές ανέφεραν ότι ο ΓΓ ΟΗΕ «αναγνώρισε και εξήρε τη συμβολή της Κύπρου στη διαχείριση περιφερειακών κρίσεων, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία και έκανε λόγο για εξαιρετική συνεργασία με τη χώρα μας».

Πρόεδρος: Στις σκέψεις του ΓΓ των ΗΕ μια τριμερή συνάντηση

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στην έδρα των ΗΕ, μετά τη συνάντηση που είχε με τον κ. Γκουτέρες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση μου για μια πάρα πολύ καλή συνάντηση με τον ΓΓ, για το γεγονός ότι οι νέες ιδέες που υποβάλαμε σε θέματα ουσίας, μεθοδολογίας, ΜΟΕ έχουν τύχει υποδομής από τον ΓΓ με πολύ θετικό πρόσημο. Χαίρομαι γιατί η στρατηγική που είχαμε θέσει για ενεργότερη εμπλοκή της ΕΕ είναι κλειδί σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια και όπως με ενημέρωση ο ΓΓ συζήτησε διεξοδικά το Κυπριακό με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Συνεχίζουμε, σήμερα υπάρχει η κοινή συνάντηση των δύο διαπραγματευτών με την Αναπληρώτρια ΓΓ και την κα Ολγκίν.

Ενημέρωσα τον ΓΓ ότι είμαι έτοιμος να παρατείνω την παραμονή μου στη Νέα Υόρκη αν ο ίδιος το κρίνει αναγκαίο, έτσι ώστε να υπάρξει κοινή συνάντηση.

Ευχαρίστησα τον ΓΓ και στην αρχή, αλλά και στο τέλος της συνάντησης μας για όλα αυτά που συζητήσαμε, για όλα αυτά που άκουσα, για την ισχυρή δέσμευση του, έτσι ώστε να υπάρξουν εξελίξεις, με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων προτού ολοκληρωθεί η θητεία του. Και πιστεύω, στη βάση των όσων έχω ακούσει, των όσων έχουμε συζητήσει, ότι, ναι, είναι μια εφικτή εξέλιξη, αν υπάρχει πολιτική βούληση. Και μπορώ να σας πω ότι ο ΓΓ εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση».

Σε ερώτηση ποια ήταν η απάντηση του ΓΓ των ΗΕ στην αναφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι είναι έτοιμος να παρατείνει την παραμονή του και ερωτηθείς αν είναι στις σκέψεις του μια τριμερής συνάντηση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε «ναι, είναι στις σκέψεις του ΓΓ και θα με ενημερώσει αναλόγως. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να υπάρξει ανταπόκριση και από την άλλη πλευρά».

Κληθείς να αναφερθεί στις 19 νέες ιδέες που τέθηκαν από ελληνοκυπριακής πλευράς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν θέλω να αναφέρω αυτή τη στιγμή οτιδήποτε δημόσια. Χαίρομαι για το πώς ο ΓΓ έχει δεχθεί αυτές τις συγκεκριμένες ιδέες που αφορούν ουσία, μεθοδολογία και ΜΟΕ. Δείχνει την ξεκάθαρη πολιτική μας βούληση, την ετοιμότητα μας και ας δώσουμε χώρο στη διπλωματία τις επόμενες ώρες, τα επόμενα εικοσιτετράωρα, να δούμε αν προκύψουν συγκεκριμένες εξελίξεις.

Θεωρώ, αυτό μπορώ να το πω μετά βεβαιότητας, ότι ο ΓΓ πράττει ό,τι είναι δυνατόν για να συγκληθεί μια διευρυμένη διάσκεψη η οποία θα οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών και είναι για αυτό τον λόγο- επιστρέφω στην ΕΕ, αυτό που είχαμε θέσει ως στόχο από την αρχή -που έγινε και αυτή η εκτενής συζήτηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου».

Σε ερώτηση αν ο ΓΓ των ΗΕ ανέφερε κατά πόσο δόθηκε κάποιο αισιόδοξο μήνυμα κατά τη συνάντηση του με τον Τούρκο Πρόεδρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «φυσικά ο ΓΓ αναφέρθηκε στη συνάντηση του με τον Τούρκο Πρόεδρο. Στην πραγματικότητα από εκεί ξεκίνησε η συζήτηση μας, αλλά δεν θα δημοσιοποιήσω αυτά που ο ΓΓ μου έχει αναφέρει».

Κληθείς να πει κατά πόσο υπήρξε κάποια συζήτηση αναφορικά με χρονοδιάγραμμα για την ετοιμασία από τα ΗΕ του έγγραφου συγκλίσεων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «το έγγραφο είναι στην τελική του μορφή και είναι μέρος των ευρύτερων συζητήσεων που είχαμε».

Σε ερώτηση αν υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που θα μπορούσαν να «ξεκλειδώσουν» την Τουρκία για να έρθει στο τραπέζι των συνομιλιών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η προσπάθεια που γίνεται τόσο από πλευράς ΗΕ όσο και από πλευράς ΕΕ είναι ακριβώς για να υπάρξει αυτό το ΄ξεκλείδωμα΄που θα οδηγήσει στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων αξιοποιώντας – είναι μια σημαντική λεπτομέρεια- το κεκτημένο των διαπραγματεύσεων μέχρι και την τελευταία μέρα στο Κραν Μοντανά».

Από κυπριακής πλευράς στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Δημοκρατίας στα ΗΕ κα Μαρία Μιχαήλ, ο Διαπραγματευτής κ. Μενέλαος Μενελάου, ενώ από πλευράς ΗΕ παρέστησαν οι Αναπληρωτές ΓΓ των ΗΕ κα Ρόζμαρι ντι Κάρλο και κ. Ζιαν Πιέρ Λακρουά, καθώς και η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό κα Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Η ανακοίνωση του ΟΗΕ

Σε ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών αναφέρεται πως ο Γενικός Γραμματέας συναντήθηκε με την Α.Ε. κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και ηγέτη της ελληνοκυπριακής κοινότητας.

Όπως σημειώνει, οι δυο τους συζήτησαν «την πορεία προς τα εμπρός στο Κυπριακό».