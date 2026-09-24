Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Αξιολογήσεις για την τρέχουσα κατάσταση του Κυπριακού έγιναν κατά τη διάρκεια συνάντησης με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, που είχε σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, σύμφωνα με ανακοίνωση της «προεδρίας».

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο κ. Έρχιουρμαν έχει προγραμματίσει να συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στις 26 Σεπτεμβρίου στις 13:00 τοπική, ενώ θα πραγματοποιήσει επίσης διάφορες διμερείς συναντήσεις στη Νέα πριν επιστρέψει στην Κύπρο στις 27 Σεπτεμβρίου.

ΚΥΠΕ