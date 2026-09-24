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Σοβαρό ενδεχόμενο περιορισμένης ρωσικής στρατιωτικής επίθεσης κατά χώρας του ΝΑΤΟ μέσα στους επόμενους μήνες βλέπει η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Δανίας, σε μία από τις πλέον αυστηρές προειδοποιήσεις που έχουν διατυπωθεί μέχρι σήμερα από δυτική υπηρεσία ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών της Δανίας (DDIS) ανέφερε την Πέμπτη ότι υπάρχει ένας «χαμηλός αλλά αυξανόμενος κίνδυνος» η Μόσχα να μετακινήσει μικρό αριθμό στρατευμάτων, πιθανώς χωρίς διακριτικά, σε γειτονική χώρα ή να χρησιμοποιήσει όπλα μεγάλης εμβέλειας εναντίον υποδομών που στηρίζουν την Ουκρανία.

«Θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων σε μια περιορισμένη περιοχή εντός χωρών του ΝΑΤΟ που συνορεύουν με τη Ρωσία, για παράδειγμα με το πρόσχημα της προστασίας τοπικών ρωσικών μειονοτήτων», δήλωσε ο επικεφαλής της DDIS, Τόμας Άρενκιελ, σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας πως ο στόχος μιας τέτοιας ενέργειας θα ήταν «η διάσπαση της Συμμαχίας».

Αυξημένες ανησυχίες μετά τις υβριδικές επιθέσεις

Η προειδοποίηση της Δανίας προκύπτει μετά από σειρά περιστατικών, τα οποία οι δυτικές υπηρεσίες έχουν χαρακτηρίσει «υβριδικές επιθέσεις», όπως η απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία και το περιστατικό κατά το οποίο ρωσικό πλοίο φέρεται να εκτόξευσε φωτοβολίδες εναντίον δανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα.

Η δανική υπηρεσία εκτίμησε ότι η Ρωσία βρίσκεται υπό μεγαλύτερη πίεση από οποιαδήποτε άλλη στιγμή μετά την έναρξη της μεγάλης εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν υπάρχει «καμία προοπτική» για κάποια σημαντική στρατιωτική επιτυχία της Ρωσίας στους επόμενους έξι μήνες.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η Μόσχα θα μπορούσε να εντείνει τις υβριδικές επιθέσεις εναντίον ευρωπαϊκών χωρών, προκαλώντας «σοβαρότερες συνέπειες», όπως καταστροφικές κυβερνοεπιθέσεις που θα μπορούσαν να παραλύσουν κρίσιμες λειτουργίες κοινωνιών, αλλά και δολιοφθορές με υψηλό κίνδυνο απωλειών.

«Η Ρωσία πιέζεται και στρέφεται κατά της στήριξης στην Ουκρανία»

Ο υπουργός Άμυνας της Δανίας, Γέπε Μπρους, υποστήριξε ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει δυσκολίες στην επίτευξη των στόχων της στην Ουκρανία.

«Η Ρωσία βρίσκεται υπό πίεση και αποτυγχάνει να πετύχει τους στόχους της. Γι’ αυτό στοχεύει τη στήριξη που παρέχεται στην Ουκρανία. Αυτό δείχνει πόσο μεγάλη πίεση πραγματικά δέχεται», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η δανική υπηρεσία πληροφοριών εκτίμησε ότι μια πλήρης εισβολή σε χώρα του ΝΑΤΟ παραμένει «πολύ απίθανη», καθώς θα απαιτούσε προετοιμασία και ανάπτυξη στρατευμάτων για τουλάχιστον έξι μήνες. Ωστόσο, δεν απέκλεισε πλήρως ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Τα σενάρια για το ΝΑΤΟ

Δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν εκτιμήσει δημόσια στο παρελθόν ότι η Ρωσία θα μπορούσε να στραφεί εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ σε χρονικό ορίζοντα τριών έως πέντε ετών, ιδιαίτερα σε περίπτωση τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Η ανησυχία έχει αυξηθεί μετά από σειρά επιθέσεων και περιστατικών κατά ευρωπαϊκών υποδομών, τα οποία όμως δεν έχουν φτάσει στο επίπεδο που θα ενεργοποιούσε το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ για συλλογική άμυνα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Δανών: η Ρωσία θα χρειαζόταν περίπου έξι μήνες για να διεξαγάγει έναν τοπικό πόλεμο εναντίον γειτονικής χώρας του ΝΑΤΟ, περίπου δύο χρόνια για να αποτελέσει αξιόπιστη απειλή περιφερειακού πολέμου και περίπου πέντε χρόνια για να είναι σε θέση να διεξαγάγει μεγάλης κλίμακας πόλεμο στην Ευρώπη.

Ωστόσο, η υπηρεσία σημείωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να κλιμακώσει τις ενέργειές της απέναντι στη Δύση μέσω αυξημένων υβριδικών επιχειρήσεων ή ακόμη και μιας περιορισμένης στρατιωτικής ενέργειας μέσα στους επόμενους μήνες, ακόμη και αν ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται.

protothema.gr