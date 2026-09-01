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Σε νέα φάση έντασης οι σχέσεις Γερμανίας και Ρωσίας, καθώς ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στην απόπειρα επίθεσης με drone εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό στη Λειψία αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη και «ταιριάζει στο πρότυπο των ρωσικών επιχειρήσεων» που έχουν καταγραφεί στην ήπειρο.

Ο Γερμανός υπουργός απέδωσε ευθέως στη Ρωσία την ευθύνη για την επίθεση, τονίζοντας παράλληλα ότι το περιστατικό στη Λειψία επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο απειλής που αντιμετωπίζει η Γερμανία.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η επίθεση στη Λειψία αποτελεί μέρος μιας μακράς σειράς επιχειρήσεων αποσταθεροποίησης εναντίον της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο της γερμανικής απάντησης, ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόννη, καθώς και του Ρωσικού Σπιτιού στη Βερολίνο.

Παράλληλα, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία.

Ρούτε: Το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει την ικανότητά υπεράσπισης των συμμάχων μετά τη ρωσική επίθεση στη Λειψία

«Το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά του να αποτρέπει και να υπερασπίζεται τους συμμάχους του από οποιαδήποτε απειλή μετά την πρόσφατη απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Λειψία, την οποία οι γερμανικές αρχές απέδωσαν στη Ρωσία, δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

«Το ΝΑΤΟ εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη του με τη Γερμανία μετά τη ρωσική υβριδική επίθεση στη Λειψία στις 14 Αυγούστου», δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε σε ανάρτησή του στο X.

Την Τετάρτη αναμένεται να συναντηθεί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για να συζητήσουν το θέμα και ενδεχομένως να χαράξουν γραμμές για το επόμενο διάστημα.

skai.gr