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Στην τελική της ευθεία εισέρχεται η δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι, η οποία τις τελευταίες πέντε εβδομάδες έχει συγκεντρώσει έντονο ενδιαφέρον στις ΗΠΑ αλλά και διεθνώς, με τους ενόρκους να καλούνται πλέον να καταλήξουν ομόφωνα στην ετυμηγορία τους.

Η 36χρονη πρώην νοσοκόμα, η οποία στις 24 Ιανουαρίου 2023 στραγγάλισε την 5χρονη Κόρα, τον 3χρονο Ντόσον και τον 8 μηνών Κάλαν στο υπόγειο του σπιτιού στη Μασαχουσέτη, κατηγορείται για τρεις πράξεις δολοφονίας πρώτου βαθμού.

Ωστόσο, ο δικηγόρος της υποστηρίζει ότι εκείνη την εποχή έπασχε από επιλόχεια ψύχωση και, ως εκ τούτου, δεν μπορούσε να διακρίνει το σωστό από το λάθος, άρα δεν φέρει ποινική ευθύνη για τις δολοφονίες. Η εισαγγελία, από την άλλη πλευρά, υποστηρίζει ότι η Κλάνσι πήρε μια υπολογισμένη, σκόπιμη απόφαση να σκοτώσει τα ίδια της τα παιδιά και γνώριζε πολύ καλά τη διαφορά μεταξύ σωστού και λάθους εκείνη τη στιγμή.

Σύμφωνα με το BBC, μετά από τρεις ημέρες διαβουλεύσεων, το πρωί της Τρίτης (1/9) μια επιτροπή ενόρκων αποτελούμενη από εννέα γυναίκες και τρεις άνδρες δεν έχει καταλήξει ακόμα σε οριστική απόφαση για την κατηγορούμενη. Η επιτροπή θα συνεχίσει να συνεδριάζει προκειμένου να καταλήξει σε μία από τις παρακάτω αποφάσεις: αθώα, αθώα λόγω παραφροσύνης, φόνος πρώτου βαθμού, φόνος δεύτερου βαθμού, ανθρωποκτονία, καθώς ο δικαστής τους διέταξε να καταλήξουν ομόφωνα σε μία απόφαση.

Η σημασία της κάθε απόφασης: Αθώα ή αθώα λόγω παραφροσύνης

Οι δικηγόροι της Κλάνσι υποστήριξαν ότι η κατηγορούμενη είχε παραισθήσεις λόγω επιλόχειας ψύχωσης και άκουγε μια φωνή που της έλεγε να σκοτώσει τα παιδιά.

Εμπειρογνώμονες μάρτυρες εξήγησαν στο δικαστήριο πόσο σοβαρή μπορεί να είναι η συγκεκριμένη ασθένεια, ενώ μέλη της οικογένειας κατέθεσαν σχετικά με την ψυχική της κατάσταση. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Μασαχουσέτης, η 36χρονη δεν είναι υποχρεωμένη να αποδείξει ότι πάσχει από ψυχική ασθένεια και ότι δεν έφερε ποινική ευθύνη για ό,τι συνέβη.

Αντίθετα, η εισαγγελία οφείλει να αποδείξει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η Κλάνσι ήταν ποινικά υπεύθυνη τη στιγμή που σκότωσε τα παιδιά της, όπως δήλωσε η δικηγόρος υπεράσπισης Elyse Hershon στο BBC. Κάτι τέτοιο είναι εφικτό, είτε εφόσον αποδειχτεί πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η κατηγορούμενη δεν έπασχε από ψυχική ασθένεια εκείνη την περίοδο, είτε αν αποδειχτεί ότι παρότι έπασχε από ψυχική ασθένεια εξακολουθούσε να ελέγχει τις πράξεις της και γνώριζε ότι ήταν λάθος.

Εφόσον η Κλάνσι κριθεί αθώα θα αφεθεί ελεύθερη, αλλά αυτό θεωρείται εξαιρετικά απίθανο. Πολύ πιο πιθανή είναι η ετυμηγορία «αθώα λόγω παραφροσύνης», η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα η 36χρονη να κρατηθεί σε νοσοκομείο. «Η υπόθεση ουσιαστικά καταλήγει στο πού θα περάσει το υπόλοιπο της ζωής της, η υπεράσπιση πιστεύει ότι θα πρέπει να είναι σε ψυχιατρική μονάδα, ενώ η εισαγγελία πιστεύει ότι θα πρέπει να είναι σε κρατική φυλακή», επεσήμανε η Hershon.

Φόνος πρώτου βαθμού

Το πιο πιθανό σενάριο είναι η Κλάνσι να κριθεί ένοχη για φόνο πρώτου βαθμού, δηλαδή για τη σκόπιμη και προμελετημένη δολοφονία άλλου ατόμου. Στην πολιτεία της Μασαχουσέτης, αυτή η καταδίκη συνεπάγεται υποχρεωτική ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με αναστολή.

Όπως εξήγησε στη BBC η καθηγήτρια της Νομικής Σχολής της Νέας Υόρκης και ειδική στο δίκαιο ψυχικής υγείας, Χέδερ Κουκόλο, η Κλάνσι θα πρέπει ουσιαστικά να θεωρηθεί «τέρας στα μάτια των ενόρκων» αν αποφασιστεί αυτή η κατηγορία.

Οι ένορκοι θα πρέπει να διαπιστώσουν ότι υπήρξε ακραία βαρβαρότητα ή σκληρότητα ή προμελέτη ή και τα δύο για να καταδικάσουν την Κλάνσι για αυτό, και αυτό θα σήμαινε ότι η εισαγγελία απέδειξε ότι δεν υπήρχαν ελαφρυντικοί παράγοντες.

Σε αυτή την περίπτωση, η ψυχική ασθένεια ή διαταραχή – όπως την περιγράφει ο νόμος – θα μπορούσε να αποτελέσει ελαφρυντικό παράγοντα.

Η εισαγγελέας, Τζένιφερ Σπράγκ, δήλωσε κατά τη διάρκεια των τελικών αγορεύσεων ότι δεν αμφισβητείται το γεγονός ότι η Κλάνσι έπασχε από ψυχική ασθένεια, αλλά ότι αυτή δεν ήταν τόσο σοβαρή ώστε να μην μπορεί να διακρίνει το σωστό από το λάθος. Οι εμπειρογνώμονες μάρτυρες της εισαγγελίας εξέφρασαν αμφιβολίες ως προς το αν η Κλάνσι άκουσε πράγματι τη φωνή που, όπως ισχυρίστηκε, της διέταξε να σκοτώσει τα παιδιά της.

Φόνος δευτέρου βαθμού

Ο φόνος δεύτερου βαθμού πρόκειται για μια γενική κατηγορία που καλύπτει κάθε φόνο που δεν είναι πρώτου βαθμού, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Μασαχουσέτης. Ισχύει για παράνομες δολοφονίες που διαπράττονται με κακόβουλη πρόθεση ή ακραία αμέλεια, αλλά χωρίς προηγούμενο σχεδιασμό.

«Για αυτή την ετυμηγορία, οι ένορκοι ενδέχεται να μην είναι πεπεισμένοι ότι οι ενέργειες που οδήγησαν στη δολοφονία έφτασαν στο επίπεδο της προμελετημένης [ή] εκ προμελέτης δράσης, αλλά ότι, αντίθετα, η Κλάνσι είδε συνειδητά μια ευκαιρία να διαπράξει τις δολοφονίες τη συγκεκριμένη στιγμή», εξήγησε ο Κουκόλο.

Στην περίπτωση της δολοφονίας δευτέρου βαθμού, η Κλάνσι θα αντιμετώπιζε ισόβια κάθειρξη, αλλά με δυνατότητα αποφυλάκισης υπό μερικούς όρους.

Ανθρωποκτονία

Η επιτροπή ενόρκων έλαβε ακόμη μια επιλογή όταν ο δικαστής τους επέτρεψε να κρίνουν τον Κλάνσι ένοχο για ανθρωποκτονία – κάτι που προηγουμένως αποτελούσε σημείο διαμάχης μεταξύ της υπεράσπισης και της εισαγγελίας.

Μια καταδίκη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας θα σήμαινε ότι η Κλάνσι σκότωσε τα τρία παιδιά της ακούσια «λόγω απερίσκεπτης και απερίσκεπτης συμπεριφοράς», πράγμα που επισύρει μέγιστη ποινή 20 ετών φυλάκισης ανά κατηγορία.

Η επιλογή της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας υποδηλώνει ότι, λόγω ακούσιας μέθης, στη συγκεκριμένη περίπτωση υπερβολικής δόσης των φαρμάκων της, η Κλάνσι παρουσίασε διανοητική διαταραχή που λειτούργησε ως ελαφρυντικό στοιχείο ως προς την κατανόηση του τι έκανε, δήλωσε ο Χέρσον.

Η πρόθεση αποτελεί σημαντική διάκριση μεταξύ μιας ετυμηγορίας, όπως η ανθρωποκτονία εξ αμελείας και των δύο ετυμηγοριών για φόνο, ανέφεραν ειδικοί. «Αυτή η επιλογή επιτρέπει στην ένορκη επιτροπή να αποδεχτεί ότι οι φόνοι δεν ήταν προμελετημένοι ή υπολογισμένοι, αλλά ότι, αντίθετα, η Κλάνσι πήρε μια απόφαση σε κλάσματα δευτερολέπτου για να δράσει», δήλωσε η Κουκόλο. Η εισαγγελία δεν είναι υποχρεωμένη να αποδείξει ότι είχε την πρόθεση να προκαλέσει το θάνατο των παιδιών για να υπάρξει καταδίκη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, πρόσθεσε.

protothema.gr