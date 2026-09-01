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Στις ομόφωνες αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής της 30ής Ιουλίου παραπέμπει η ΕΔΕΚ, απαντώντας στις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί για τη διαδικασία εκλογής νέου προέδρου του κόμματος, ενώ αφήνει αιχμές κατά όσων, όπως αναφέρει, εγείρουν τώρα ζητήματα για τα οποία είχαν συμφωνήσει πριν από έναν μήνα.

Σε ανακοίνωσή της την Τρίτη, η ΕΔΕΚ αναφέρει ότι τόσο η πορεία προς τις εκλογές όσο και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί την ημέρα της ψηφοφορίας διεξάγονται «με ευλάβεια και χωρίς καμία παρέκκλιση» από το Καταστατικό του κόμματος.

Επικαλείται ειδικότερα το άρθρο 26, σύμφωνα με το οποίο η Κεντρική Επιτροπή αποτελεί το ανώτερο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος μεταξύ δύο συνεδρίων, καθώς και το άρθρο 30, το οποίο προβλέπει ότι οι εκλογικές διαδικασίες και οι λεπτομέρειές τους προτείνονται από το Πολιτικό Γραφείο και εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή.

«Οποιαδήποτε άλλη άποψη συνιστά παραβίαση του Καταστατικού και κατ’ επέκταση προτροπή προς παρανομία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ΕΔΕΚ σημειώνει ότι η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στη βάση των ομόφωνων αποφάσεων που έλαβε η Κεντρική Επιτροπή στις 30 Ιουλίου 2026, συνεδρία στην οποία, όπως αναφέρει, ήταν παρόντες οι τότε τρεις υποψήφιοι Μάριος Χαννίδης, Γιώργος Κουττούκης και Σοφία Χριστοδούλου Μακρή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή ήταν η μόνη που πρότεινε πρόσωπα για τις εφορευτικές επιτροπές. Για την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή πρότεινε τον Μιχάλη Θεοδούλου, ενώ για τις επαρχιακές επιτροπές πρότεινε τον Παναγιώτη Βορκά στην Πάφο, τη Γεωργία Κωνσταντίνου στη Λεμεσό, τον Ανδρέα Χριστοφόρου στη Λάρνακα, τον Πέτρο Άσσια στην Αμμόχωστο και τον Παύλο Αναστασίου στη Λευκωσία.

Το κόμμα προσθέτει ότι οι Κούλλης Μαυρονικόλας, Γιώργος Κουττούκης και ο τότε υποψήφιος Μάριος Χαννίδης δεν είχαν προτείνει πρόσωπα για συμμετοχή στις εφορευτικές επιτροπές.

«Γιατί κάποιοι θυμήθηκαν την 30ή Αυγούστου, ένα μήνα μετά, να εγείρουν θέματα για τα οποία συμφώνησαν στην Κεντρική Επιτροπή, που είναι το μοναδικό αρμόδιο συλλογικό όργανο για την εκλογική διαδικασία;», διερωτάται η ΕΔΕΚ.

Αναφερόμενη στους χώρους διεξαγωγής της ψηφοφορίας, η ΕΔΕΚ υποστηρίζει ότι επιλέχθηκαν με κριτήριο τη διευκόλυνση ψηφοφόρων με κινητικές δυσκολίες, τη διαθεσιμότητα δωρεάν χώρων στάθμευσης και το γεγονός ότι έχουν χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν.

Παράλληλα, το κόμμα κάνει λόγο για «παραπληροφόρηση», «ανυπόστατους ισχυρισμούς», «υπονοούμενα» και «ψευδείς τοποθετήσεις», σημειώνοντας ότι τα αρμόδια συλλογικά όργανα θα διασφαλίσουν την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εκλογών.

«Η αποφυγή απαντήσεων ας μη θεωρηθεί ανοχή», προσθέτει.

Καταλήγοντας, η ΕΔΕΚ απευθύνει έκκληση για αποφυγή συζητήσεων που, όπως αναφέρει, προκαλούν ένταση και τοξικότητα, τονίζοντας ότι την επόμενη ημέρα των εκλογών τα μέλη του κόμματος θα πρέπει να είναι ενωμένα και προσηλωμένα στον ίδιο στόχο.