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Καζάνι που βράζει είναι η ΕΔΕΚ ενόψει των εκλογών της ερχόμενης Κυριακής, όπου τα μέλη του κόμματος θα εκλέξουν τον νέο τους πρόεδρο. Σε μια δυναμική παρέμβαση το ιστορικό στέλεχος της ΕΔΕΚ και πρώην Υπουργός, Δώρος Θεοδώρου, αναφέρεται σε «καθεστώς Σιζόπουλου» το οποίο συμπεριλαμβάνεται από άτομα που, όπως λέει, «όχι μόνο αρνούνται να παραιτηθούν, αλλά προσπαθούν να εμποδίσουν την έλευση νέων προσώπων στο κόμμα, φοβούμενοι ότι αν γίνει αυτό τότε θα ηττηθούν».

Μιλώντας στην εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι» του ΑΝΤ1, ο Δώρος Θεοδώρου μίλησε για συγκεκριμένα ονόματα, τα οποία θεωρεί πως είναι μέρη του «καθεστώτος Σιζόπουλου». Ειδικότερα, αναφέρθηκε στους Μορφάκη Σολωμονίδη, Μάριο Χαννίδη και Γιώργο Κουττούκη.

Για τον Μορφάκη Σολωμονίδη, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι βρέθηκε «εκ του μηδενός» στη θέση του γενικού διευθυντή του κόμματος, αναφέροντας σχετικά ότι η μοναδική του προηγούμενη συμμετοχή ήταν ως οδηγός του Κούλλη Μαυρονικόλα όταν αυτός ήταν Υπουργός. Για τον Μάριο Χαννίδη, αρκέστηκε στο να δηλώσει πως είχε χαρακτηρίσει την ΕΔΕΚ ως την «Χρυσή Αυγή της Κύπρου». Όσον αφορά τον Γιώργο Κουττούκη, ο Δώρος Θεοδώρου επισήμανε ότι πρόκειται για τον «αρχιτέκτονα της οικονομικής πολιτικής» της ΕΔΕΚ, «συνέπεια της οποίας εκποιήθηκε η επταώροφη πολυκατοικία του Βάσου Λυσσαρίδη, η οποία ήταν δωρεά προς το κόμμα».

«Φτάσαμε στο σημείο να έχουν αποκεφαλιστεί από το κόμμα όλα τα στελέχη τα οποία ξεχώριζαν. Και δεν είναι μόνο στελέχη. Για παράδειγμα ήθελαν να διαγράψουν τον Νικολαϊδη από τη Λεμεσό και διέγραψαν όλους με επώνυμο Νικολαϊδης», ανέφερε ανάμεσα σε άλλα ο Δώρος Θεοδώρου.

Ερωτηθείς να απαντήσει ποιαν υποψηφιότητα υποστηρίζει ο ίδιος για την ηγεσία της ΕΔΕΚ, απάντησε πως στέκεται στο πλευρό της προέδρου της νεολαίας, Σοφίας Χριστοδούλου. Όπως είπε, «αντιπαρατέθηκε με αυτούς, διαφώνησε μαζί τους και ήρθε πρώτη στις βουλευτικές εκλογές αφήνοντας τους πίσω της».