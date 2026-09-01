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Άσχημα τα νέα για τους καταναλωτές, καθώς από το 2028 αναμένονται σημαντικές αυξήσεις στα καύσιμα κίνησης, λόγω της ανάγκης εναρμόνισης της Κύπρου με την ευρωπαϊκή Οδηγία που αφορά την προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μεταξύ άλλων, στον τομέα των μεταφορών, καθώς και τη χρήση βιώσιμων καυσίμων στον τομέα των αερομεταφορών.

Μεταξύ άλλων, με το νομοσχέδιο αυξάνεται η εθνική συνεισφορά της Δημοκρατίας στην επίτευξη του συλλογικού δεσμευτικού στόχου της ΕΕ, αναφορικά με το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας στο 42,5% μέχρι το 2030. Επίσης, εισάγονται πιο αυστηρές πρόνοιες για τη χρήση ενέργειας από βιομάζα.

Κατά τη συζήτηση την Τρίτη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας λέχθηκε πως το νομοσχέδιο επιφέρει πρόσθετο κόστος στην τιμή των καυσίμων. Σύμφωνα με στοιχεία που τέθηκαν στην Επιτροπή, εκτιμάται πως το 2028 το κόστος για την βενζίνη θα αυξηθεί κατά 2,5 σεντ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης 7 σεντ το λίτρο.

Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ενέργειας ανάφερε πως η υφιστάμενη πρόσμιξη βιοκαυσίμων επιβαρύνει την τιμή των καυσίμων κατά περίπου 4 έως 5 σεντ ανά λίτρο. Υπέδειξε, επίσης, πως για να επιτευχθεί ο νέος στόχος αποκλειστικά ή κυρίως μέσω αυξημένης χρήσης βιοκαυσίμων, εκτιμάται ότι η πρόσμιξη στο πετρέλαιο κίνησης θα πρέπει να ανέλθει περίπου στο 17%. «Μια τέτοια αύξηση υπολογίζεται ότι θα επιφέρει πρόσθετη επιβάρυνση στην τιμή κατά περίπου 7 σεντ ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και κατά περίπου 2,5 σεντ ανά λίτρο στη βενζίνη» πρόσθεσε.

Νέα μέτρα

Την ίδια ώρα, για την αντιμετώπιση των νέων αυξήσεων η ΕΕ από το νέο σύστημα εμπορίας ρύπων, θα ληφθούν αντισταθμιστικά μέτρα. Υπό επεξεργασία βρίσκονται αντισταθμιστικά μέτρα ύψους €174 εκατ. για τους ευάλωτους καταναλωτές. Αξίζει να σημειωθεί ότι, από το συνολικό ποσό των μέτρων, τα €134 εκατ. θα καλυφθούν από την ΕΕ και τα €40 εκατ. από το κράτος.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, ετοιμάστηκε σχέδιο το οποίο θα κατατεθεί στην ΕΕ τους επόμενους μήνες. Όπως είπε, από το 2027 θα εφαρμοστούντα σχέδια επιχορηγήσεων.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών ανέφερε πως ετοιμάστηκε νέο σχέδιο επιχορήγησης για ηλεκτρικά οχήματα και αναμένεται η απόφαση της Κομισιόν. Όπως είπε, θα απευθύνεται σε ενεργειακά και συγκοινωνιακά ευάλωτους χρήστες.