Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στο 5,2% εκτιμάται ότι ανήλθε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Κύπρο τον Αύγουστο του 2026, από 4,4% τον Ιούλιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση που δημοσιοποίησε την Τρίτη η Eurostat. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 1,5%.

Η Κύπρος κατέγραψε τον δεύτερο υψηλότερο πληθωρισμό στην ευρωζώνη, πίσω μόνο από τη Λιθουανία, όπου ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 5,8%.

Συνεχής άνοδος τους τελευταίους μήνες

Τα στοιχεία καταδεικνύουν έντονη επιτάχυνση των ανατιμήσεων στην Κύπρο. Από μηδενικό επίπεδο τον Αύγουστο του 2025, ο πληθωρισμός ανήλθε στο 1,5% τον Μάρτιο του 2026 και ακολούθως αυξήθηκε στο 3% τον Απρίλιο, στο 3,5% τον Μάιο και στο 4,1% τον Ιούνιο.

Τον Ιούλιο ο δείκτης ενισχύθηκε περαιτέρω στο 4,4%, προτού φθάσει στο 5,2% τον Αύγουστο, καταγράφοντας αύξηση 0,8 ποσοστιαίας μονάδας μέσα σε έναν μήνα.

Στο 3,3% ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη

Σε επίπεδο ευρωζώνης, ο ετήσιος πληθωρισμός εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε στο 3,3% τον Αύγουστο, από 2,9% τον Ιούλιο.

Η ενέργεια αποτέλεσε τη βασική πηγή πληθωριστικών πιέσεων, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης των τιμών της να εκτιμάται στο 14,3%, έναντι 10,3% τον προηγούμενο μήνα.

Ακολούθησαν οι υπηρεσίες, με ετήσιο πληθωρισμό 3%, από 3,3% τον Ιούλιο, και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, με 1,2%, από 0,9%.

Οι τιμές στην κατηγορία τροφίμων, αλκοολούχων ποτών και καπνού αυξήθηκαν κατά 1,2% σε ετήσια βάση, παραμένοντας αμετάβλητες σε σύγκριση με τον ρυθμό του Ιουλίου.