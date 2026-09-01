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Συγκλονιστικό βίντεο από το Νεπάλ αποτυπώνει τη δραματική στιγμή που δύο παιδιά σώζονται την ύστατη στιγμή από τα ορμητικά νερά πλημμύρας, χάρη στην άμεση επέμβαση μιας γυναίκας.

Στο βίντεο, η γυναίκα αρπάζει τα δύο παιδιά που βρίσκονται σε έναν δρόμο και τα τραβά προς την ανηφόρα, λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν ένας τεράστιος όγκος λάσπης και νερού κατακλύσει τον δρόμο και καταστρέψει ένα σπίτι. Τα παιδιά και οι υπόλοιποι γύρω τους καταφέρνουν να σωθούν. Δεν έχει διευκρινιστεί αν η γυναίκα είναι συγγενής των παιδιών.

Νεπάλ: Μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό αγνοούμενων

Το περιστατικό βλέπει το φως της δημοσιότητας ενώ το Νεπάλ συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις συνέπειες μιας πρωτοφανούς καταστροφής στα σύνορα με το Θιβέτ, όπου ένας χείμαρρος από πάγο, βράχους, λάσπη και συντρίμμια προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 900 ανθρώπων, ενώ περίπου 4.250 εξακολουθούν να αγνοούνται.

Woman saves two Children. Nepal Flood Disaster. pic.twitter.com/Xr0STTwSS4 — Restoring Your Faith in Humanity (@HumanityChad) August 30, 2026

Εκατοντάδες σοροί, πολλές από τις οποίες δεν εχουν ταυτοποιηθεί, έχουν ήδη ταφεί σε ρηχούς τάφους, καθώς άρχισαν να αποσυντίθενται λόγω των υψηλών επιπέδων υγρασίας στις πεδιάδες της χώρας.

Οι διασώστες έδιναν τη Δευτέρα μάχη για έκτη συνεχόμενη ημέρα μέσα σε λάσπη και συντρίμμια για να εντοπίσουν αγνοούμενους. Ειδικότερα, σωστικά συνεργεία προσπαθούσαν να εντοπίσουν εργαζόμενους σε υδροηλεκτρικά έργα, οι οποίοι εκτιμάται ότι έχουν εγκλωβιστεί σε σήραγγες.

Οι διασώστες σκάβουν, χρησιμοποιούν γεωτρύπανα και πραγματοποιούν ελεγχόμενες εκρήξεις για να απομακρύνουν τα συντρίμμια, με τη συνδρομή ομάδων από την Κίνα, την Ινδία και τη Νότια Κορέα. Μέχρι στιγμής, τρεις σοροί έχουν ανασυρθεί από δύο σήραγγες, ενώ οι ομάδες διάσωσης έχουν εντοπίσει διαδρομές αποκλεισμένες από λάσπη.

Μέσα στην καταστροφή, υπήρξε και μια συγκινητική εξέλιξη. Ένα εξάχρονο κορίτσι, το οποίο ανασύρθηκε ζωντανό από τη λάσπη τέσσερις ημέρες μετά την καταστροφή, την Παρασκευή, κατάφερε να επανενωθεί με τους γονείς του, αφού η αστυνομία το εντόπισε να κλαίει και να φωνάζει τη μητέρα του.

«Το σώμα της ήταν παγιδευμένο στη λάσπη, αλλά το κεφάλι της ήταν έξω», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ένοπλης Αστυνομίας του Νεπάλ, Netra Bahadur Karki. Όπως ανέφερε, το παιδί βρίσκεται εκτός κινδύνου, αναρρώνει σε νοσοκομείο και έχει επιστρέψει στην οικογένειά του.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία, η καταστροφή προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα. Παρότι η ακριβής αιτία της κατάρρευσης παραμένει άγνωστη, η κλιματική αλλαγή προκαλεί τήξη των παγετώνων παγκοσμίως, αυξάνοντας τον κίνδυνο αντίστοιχων καταστροφών.

iefimerida.gr