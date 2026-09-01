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Η δεκαετία του ’80 και εν συνεχεία του ’90 έχουν χαρακτηριστεί ως η χρυσή εποχή του κυπριακού ράλι. Οι χωμάτινες διαδρομές, ο έντονος ανταγωνισμός και τα μεγάλα ονόματα της εποχής έχουν γράψει ιστορία και για όσους από εμάς τα ζήσαμε, θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στη μνήμη μας. Κυρίως όμως θα θυμόμαστε τους μεγάλους οδηγούς που έλαμψαν τότε. Τον Ντίμη Μαυρόπουλο, τον Βαχάν Τερζιάν, τον Αντώνη Ιερόπουλο και πολλούς άλλους, οι οποίοι «μάτωναν» τους χωματόδρομους στο διεθνές ράλι Κύπρου. Με τη φυγή του Ντίμη Μαυρόπουλου όλα αυτά έρχονται και πάλι στη μνήμη μας και αναπολούμε τις μεγάλες εποχές του κυπριακού ράλι. Αιωνία του η μνήμη.

Αγ.Αγ.