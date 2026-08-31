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Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν μεγάλο λευκό καρχαρία μήκους περίπου τεσσάρων μέτρων περιέγραψε μια 34χρονη γυναίκα από το Σίδνεϊ, η οποία κατάφερε να επιβιώσει από την επίθεση παρά τα σοβαρότατα τραύματά της.

Η 34χρονη Λία Στιούαρτ δέχθηκε την επίθεση στην παραλία Coogee τον Ιούνιο. Ο καρχαρίας την τράβηξε κάτω από το νερό και δάγκωσε τον μηρό και τα χέρια της, προκαλώντας μεγάλη απώλεια αίματος και τόσο σοβαρά τραύματα που οι γιατροί χρειάστηκε να ακρωτηριάσουν το αριστερό της χέρι. Σε συνέντευξή της που μεταδόθηκε την Κυριακή, η μητέρα ενός παιδιού ανέφερε ότι εκείνη τη στιγμή ήταν αποφασισμένη να επιβιώσει για χάρη της μικρής κόρης της.

«Στο μυαλό μου, σκεφτόμουν,… ‘Δεν θα με πάρεις μακριά από την κόρη μου’, και στριφογύρισα και άρχισα να τον χτυπάω ξανά και ξανά – ήταν σαν να παλεύω με έναν δεινόσαυρο», είπε.

Λίγο πριν την επίθεση, η Στιούαρτ είχε ολοκληρώσει το καθιερωμένο πρωινό της κολύμπι του Σαββάτου και κατευθυνόταν προς την ακτή, όταν άκουσε μια κοπέλα να ουρλιάζει. Γύρισε και είδε πίσω της ένα τεράστιο πτερύγιο. «Κοίταξα το μέγεθός του και κατάλαβα ότι δεν ήταν δελφίνι», περιέγραψε στην εκπομπή 60 Minutes του Nine Network.

Όταν γύρισε προς την άλλη πλευρά, συνειδητοποίησε ότι ο καρχαρίας βρισκόταν ακριβώς μπροστά της και πλησίαζε όλο και περισσότερο. Περιέγραψε το πρόσωπό του ως «φρικτό», με μικρά μαύρα μάτια, ενώ τα δόντια και το στόμα του ήταν τεράστια. Οι δυο τους βρέθηκαν κυριολεκτικά πρόσωπο με πρόσωπο, με τον καρχαρία κάποια στιγμή να βρίσκεται μόλις περίπου 30 εκατοστά από το πρόσωπό της.

«Ήταν σαν να χτυπούσα έναν τοίχο από τούβλα»

Παρά τον τρόμο, η Στιούαρτ προσπάθησε να παραμείνει ψύχραιμη. Επειδή είναι δεξιόχειρας, σκέφτηκε να τον χτυπήσει με το αριστερό της χέρι. Ο καρχαρίας όμως άρπαξε τον πήχη της και άρχισε να σκίζει το δέρμα και τους μυς της, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό. Στη συνέχεια ο καρχαρίας άρχισε να την τραβά κάτω από το νερό, αρπάζοντας και το πόδι της.

Εκείνη σκέφτηκε ότι θα πέθαινε και ότι η μικρή της κόρη θα μεγάλωνε χωρίς μητέρα. «Ήξερα ότι δεν μπορούσα να την αφήσω… Ξέρω ότι ακούγεται περίεργο, αλλά κατά κάποιο τρόπο επέβαλα στον εαυτό μου να επιστρέψει», είπε. Τότε άρχισε να χτυπά ξανά τον καρχαρία και όπως περιέγραψε ήταν σαν να «χτυπούσε έναν τοίχο από τούβλα». Παρόλα αυτα συνέχισε να παλεύει και κάποια στιγμή κατάφερε, όπως πιστεύει, να του καταφέρει ένα δυνατό χτύπημα, με αποτέλεσμα να την αφήσει ελεύθερη.

Άλλοι λουόμενοι την τράβηξαν στην ακτή και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Εκεί τέθηκε σε τεχνητό κώμα και υποβλήθηκε σε σχεδόν δώδεκα χειρουργικές επεμβάσεις. Παρά την τραυματική εμπειρία, η Στιούαρτ δήλωσε ότι δεν θέλει να μείνει στη μνήμη του κόσμου ως «η κοπέλα που κατασπαράχθηκε στην παραλία». «Είμαι η γυναίκα που γρονθοκόπησε τον καρχαρία στο πρόσωπο», είπε.

iefimerida.gr