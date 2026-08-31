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Ποινικές διαστάσεις λαμβάνει το πολύνεκρο ναυάγιο που σημειώθηκε την Κυριακή (20/08/26) στην Κερύνεια, καθώς στο «δικαστήριο» των κατεχομένων οδηγήθηκαν, ήδη, εννέα άτομα, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για συνολικά 16 πρόσωπα.

Ανάμεσα σε άλλα τους καταλογίζεται η κατηγορία της «πρόκλησης θανάτου εξ αμελείας», ενώ την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα που διεξάγεται από το Τμήμα Ποινικών Ερευνών της Κερύνειας.

Σύμφωνα με τον τουρκοκυπριακό Τύπο, αρχικά προσήχθησαν 9 άτομα, όμως η ακροαματική διαδικασία διακόπηκε για τις 11:30 π.μ., ώστε να δοθεί χρόνος για την προσαγωγή των υπόλοιπων 7 ενώπιον του «δικαστηρίου».

Στους υπόπτους συμπεριλαμβάνονται ο καπετάνιος του πλοίου, το πλήρωμα, οι υπάλληλοι της εταιρείας και το προσωπικό του λιμένα. Μάλιστα, αναφέρουν τα δημοσιεύματα, έχουν ανακριθεί πάνω από 100 άτομα και εξετάζεται επίσης υλικό από κάμερες που σχετίζονται με το περιστατικό.

Οι αρχικές δηλώσεις του πληρώματος του πλοίου φέρονται να έδειξαν ότι «το μπροστινό τμήμα του πλοίου αποσπάστηκε». Οι τεχνικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία του ατυχήματος.

Η έρευνα εξέτασε επίσης την τεχνική κατάσταση του πλοίου και τις απαραίτητες άδειες πριν από τον απόπλου του. Το πλοίο, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, διέθετε όλες τις απαραίτητες άδειες, οι οποίες είχαν εκδοθεί από την Turkish Lloyd, την «Λιμενική Αρχή» και το «Τμήμα Μετεωρολογίας».

Οι εγκληματολογικές και τεχνικές έρευνες για το ατύχημα, καθώς και οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τι υποστήριξε ο καπετάνιος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, σύμφωνα με τη Hurryiet, η κατάθεση του καπετάνιου και των μελών του πληρώματος για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν ενώπιον του “δικαστηρίου”, τα ισχυρά κύματα προκάλεσαν την αποκόλληση του μπροστινού τμήματος του πλοίου, γεγονός που οδήγησε στην ανατροπή του.

Παράλληλα, υποστήριξαν ότι, με βάση τα διαθέσιμα μετεωρολογικά δεδομένα, δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα που να εμπόδιζε τον απόπλου του πλοίου.

Όπως ισχυρίστηκαν, και από πλευράς πιστοποιήσεων το «Filo Jet» διέθετε τις απαιτούμενες άδειες τόσο για την εκτέλεση του δρομολογίου όσο και σε διοικητικό επίπεδο.

Το “δικαστήριο” ζήτησε να συγκεντρωθούν όλα τα τεχνικά δεδομένα που σχετίζονται με το δυστύχημα, να ληφθούν καταθέσεις από μάρτυρες και να εξακριβωθεί εάν έχει κινηθεί αντίστοιχη έρευνα στην Τουρκία. Παράλληλα, έδωσε εντολή να συγκεντρωθούν όλα τα υπόλοιπα σχετικά έγγραφα.

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