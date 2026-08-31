Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μια ιδιαίτερα σημαντική τιμητική διάκριση για την προσφορά της στην πρόληψη και αντιμετώπιση της εκμετάλλευσης ανηλίκων έλαβε η Κύπρια Άντρη Νικολάου, μέλος του πολιτικού προσωπικού της Αστυνομίας Avon and Somerset στη Βρετανία.

Η Άντρη Νικολάου, πρόκειται να τιμηθεί με το Τιμητικό Μετάλλιο της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (British Empire Medal – BEM), το οποίο θα της απονεμηθεί από τον Βασιλιά Κάρολο Γ΄ (King Charles) , ως αναγνώριση της πολυετούς και εξαιρετικής προσφοράς της στην προστασία και την πρόληψη της εκμετάλλευσης παιδιών.

Η ίδια εργάζεται στην Αστυνομία της Avon and Somerset από το 2004 και τα τελευταία οκτώ χρόνια υπηρετεί ως αξιωματικός και συντονίστρια πρόληψης της εκμετάλλευσης παιδιών, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση παιδιών, γονέων, φροντιστών και επαγγελματιών.

Μέσα σε έναν χρόνο, η Άντρη έχει πραγματοποιήσει ενημερωτικές δράσεις για περισσότερα από 21.000 παιδιά, γονείς, φροντιστές και επαγγελματίες, με αντικείμενο τη σεξουαλική και εγκληματική εκμετάλλευση ανηλίκων, τη σεξουαλική κακοποίηση, την εμπορία ανθρώπων, τη διακίνηση ναρκωτικών μέσω των λεγόμενων «county lines», τη βία κατά γυναικών και κοριτσιών, την εγκληματικότητα με τη χρήση μαχαιριών, καθώς και την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Η Άντρη, η οποία κατάγεται από την Κύπρο και μετακόμισε στη Βρετανία το 2003, έχει συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία πρωτοποριακών δράσεων για την προστασία και ενημέρωση των νέων. Το έργο της έχει αναγνωριστεί σε εθνικό επίπεδο ως παράδειγμα καλής πρακτικής.

Η ίδια έχει πρωταγωνιστήσει στη διοργάνωση ειδικών δράσεων ενημέρωσης για την εκμετάλλευση παιδιών, στις οποίες συμμετείχαν δεκάδες αγόρια και κορίτσια, ενώ πραγματοποιεί επίσης ενημερωτικές παρουσιάσεις για όλους τους νεοεισερχόμενους αστυνομικούς και τα μέλη της Κοινοτικής Υπηρεσίας Υποστήριξης της Αστυνομίας (PCSOs).

«Η βασική μου δέσμευση είναι να βοηθώ τους νέους ανθρώπους»

Μιλώντας για την τιμητική διάκριση, η Άντρη Νικολάου δήλωσε ότι αισθάνεται «σοκαρισμένη και έκπληκτη», καθώς δεν περίμενε ποτέ μια τέτοια αναγνώριση.

«Δεν το περίμενα ποτέ. Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι κάποιος σκέφτηκε να με προτείνει», ανέφερε.

Η ίδια εξέφρασε την ελπίδα ότι η διάκριση θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάδειξη της δουλειάς της και στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με την εκμετάλλευση των παιδιών και τους τρόπους προστασίας τους.

«Η βασική μου δέσμευση είναι να βοηθώ τους νέους ανθρώπους και να είμαι εκεί για αυτούς», τόνισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους κινδύνους που κρύβει ο διαδικτυακός κόσμος, σημειώνοντας ότι το «grooming» μπορεί να πραγματοποιηθεί γρήγορα και με τρόπο που δύσκολα γίνεται αντιληπτός, οδηγώντας σε εκμετάλλευση τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός αυτού.

«Είμαστε πολύ περήφανοι»

Από την πλευρά της, η Αρχηγός της Αστυνομίας της Avon and Somerset, Sarah Crew, εξήρε την προσφορά της Άντρης Νικολάου, χαρακτηρίζοντάς την ιδιαίτερα αφοσιωμένη στην ενίσχυση της ασφάλειας των νέων που κινδυνεύουν από εκμετάλλευση.

Όπως ανέφερε, η Κύπρια εργαζόμενη έχει ενισχύσει τις σχέσεις της Αστυνομίας με φορείς προστασίας των παιδιών, ενώ έχει αναπτύξει ιδιαίτερη ικανότητα στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με νέους ανθρώπους.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι, ως άμεσο αποτέλεσμα της δουλειάς της Άντρης, νέοι άνθρωποι έχουν κάνει πιο ενημερωμένες επιλογές και είναι πλέον σε καλύτερη θέση να αναγνωρίζουν τα σημάδια επικίνδυνων ή εγκληματικών συμπεριφορών», ανέφερε.

«Είμαστε πολύ περήφανοι για όλα όσα έχει πετύχει», πρόσθεσε.