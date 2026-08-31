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Μια ξεχωριστή στιγμή έζησε ο Πασχάλης, καθώς η κόρη του, Ζήνα Αρβανιτίδη, παντρεύτηκε την Κυριακή 30 Αυγούστου. Ο τραγουδιστής συνόδευσε την 50χρονη κόρη του στην εκκλησία και, μετά την ολοκλήρωση του μυστηρίου, χόρεψε μαζί της στη δεξίωση.

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στη Γλυφάδα. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, ο Πασχάλης καταγράφεται φορώντας λευκό κοστούμι, τη στιγμή που παρέδωσε την κόρη του στον γαμπρό του, Φρανκ.

Μετά το μυστήριο, ακολούθησε δεξίωση στην Κερατέα, όπου συγγενείς και φίλοι έδωσαν το «παρών» για να γιορτάσουν μαζί με το ζευγάρι. Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν και ο χορός του τραγουδιστή με τη Ζήνα Αρβανιτίδη. Πατέρας και κόρη χόρεψαν μαζί το τραγούδι του «Ιστορία».

Στη γαμήλια δεξίωση βρέθηκαν και πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο, μεταξύ των οποίων η Μπέσσυ Αργυράκη και η Σοφία Αρβανίτη. Οι δύο γυναίκες τραγούδησαν μαζί με τον Πασχάλη το «Μάθημα Σολφέζ», με το οποίο εκπροσωπήθηκε η Ελλάδα στη Eurovision το 1977.

Η Ζήνα Αρβανιτίδη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα στιγμιότυπο από την ημέρα του γάμου της. Σε φωτογραφία που δημοσίευσε τη Δευτέρα στο Instragram, πόζαρε φορώντας το νυφικό της μέσα στο αυτοκίνητο, γράφοντας: «Η χθεσινή μέρα ήταν ξεχωριστή».

protothema.gr