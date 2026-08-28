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Δημόσια συγγνώμη από την οικογένεια της Ντόλι Πάρτον ζήτησε το CNN, μετά τη χρήση λανθασμένης φωτογραφίας σε ρεπορτάζ για τον θάνατό της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη New York Post, το αμερικανικό δίκτυο φέρεται να έδειξε φωτογραφίες της σωσίας της θρυλικής ερμηνεύτριας της κάντρι, Κέλυ Βον, κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ.

Η καλλιτέχνιδα Κέλυ Βον έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της καριέρας της σε παραστάσεις-φόρο τιμής στη Ντόλι Πάρτον. Η φωτογραφία προβλήθηκε στην εκπομπή «Laura Coates Live», περίπου 12 ώρες μετά την ανακοίνωση της θλιβερής είδησης.

Η 58χρονη Βον, από την πλευρά της δήλωσε πως έμεινε άναυδη όταν άρχισε να δέχεται μηνύματα από φίλους που την ενημέρωναν ότι εμφανιζόταν στο CNN.

🔥🚨 BREAKING — CNN was forced to APOLOGIZE to Dolly Parton's family after airing a Dolly impersonator instead of the real Dolly Parton.



The network aired an image of a tribute artist and Dolly Parton impersonator, Kelly Vohnn, while covering the country legend’s death, then… pic.twitter.com/D3SU93hm0b August 27, 2026

«Άρχισα να λαμβάνω όλα αυτά τα μηνύματα από φίλους που μου έλεγαν ότι ήμουν στο CNN και δεν μπορούσα να το πιστέψω», δήλωσε στην Post.

«Λυπούμαστε για το λάθος»

Το CNN αναγνώρισε το λάθος και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια της Πάρτον. «Λυπούμαστε για το λάθος και ζητούμε συγγνώμη από την οικογένεια Πάρτον», ανέφερε το δίκτυο σε σύντομη δήλωσή του.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία είχε τραβηχτεί τον Δεκέμβριο, όταν η Βον εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί σε προβολή της ταινίας «Song Sung Blue» στο Λας Βέγκας, με πρωταγωνιστές την Κέιτ Χάντσον και τον Χιου Τζάκμαν.

«Ήμουν ήδη πληγωμένη που έχασα την Ντόλι, λόγω όλων όσων μου είχε προσφέρει ως γυναίκα και ως καλλιτέχνιδα», είπε. «Αλλά μετά το να βλέπω αυτές τις εικόνες μου στην οθόνη ήταν απλώς περίεργο».

Η Βον παράλληλα επέκρινε το CNN για το λάθος, υποστηρίζοντας ότι το δίκτυο θα μπορούσε να είχε επιλέξει οποιαδήποτε από τις αμέτρητες αυθεντικές φωτογραφίες της Πάρτον.

«Κάποιος στο CNN τα έκανε όλα θάλασσα και δεν έκανε την έρευνά του», είπε.

«Λυπήθηκα πολύ και ζήτησα συγγνώμη για την Ντόλι, επειδή κατά τη διάρκεια της καριέρας της υπήρχαν τόσες πολλές υπέροχες εικόνες και στιγμές από τις οποίες θα μπορούσαν να είχαν επιλέξει και το CNN απλώς επέλεξε κάτι που δεν ήταν κατάλληλο» ανέφερε και συνέχισε «σκέφτηκα να καλέσω το CNN, αλλά πραγματικά με κατέκλυσε η θλίψη για την απώλεια της Ντόλι και ήθελα απλώς να είμαι σπίτι με τις σκέψεις μου, υψώνοντας ένα ποτήρι κρασί σε αυτή την εξαιρετική γυναίκα», εξήγησε.

iefimerida.gr