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«Οι αρνητικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών κινούνται αντίθετα προς τη λογική των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και, αντί να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών, την έπληξαν περαιτέρω», έλεγε ο Τουφάν Έρχιουρμαν μετά την προχτεσινή συνάντησή του με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Για να μαθαίνουμε πώς γίνεται ο αποπροσανατολισμός από την τουρκική προπαγάνδα, στην οποία φαίνεται πως ο Έρχιουρμαν ξεσχόλισε με πολύ καλό βαθμό. Άλλωστε εργάστηκε για χρόνια στην τουρκική κυβέρνηση, τα έμαθε από πρώτο χέρι.

Λοιπόν, ποιες είναι «οι αρνητικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών»; Είναι η ακύρωση συμμετοχής των Σέρβων σε φεστιβάλ εντός του ιστορικού φρουρίου της Κερύνειας και η ακύρωση του αθλητικού campus της Μπαρτσελόνα στα κατεχόμενα. Ακυρώθηκαν μετά την κινητοποίηση των διπλωματικών υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας, και πολλών άλλων, οι οποίοι δεν έκαναν τίποτε περισσότερο από το να ενημερώσουν για το παράνομο καθεστώς που υπάρχει στην κατεχόμενη Κύπρο.

Αυτό όμως δεν έχει καμιά σχέση με την προσπάθεια για συνομιλίες, ούτε βεβαίως με τα ΜΟΕ. Έχει σχέση μόνο με την υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας να προστατευθεί από την επίθεση διάλυσης που δέχεται αδιάκοπα από την τουρκική πλευρά. Ευτυχώς αυτή τη φορά κατάφερε να στείλει το μήνυμα. Πολλές άλλες αδυνατεί. Αλλά, την προσπάθεια δεν μπορεί να την διακόπτει κάθε φορά, που υπάρχει μια προσδοκία για συνομιλίες ή για ΜΟΕ, ενώ η τουρκική πλευρά δεν διακόπτει την ίδια στιγμή τις προσπάθειες υπονόμευσής της και κανονικοποίησης του κατοχικού καθεστώτος.

Αν η διπλωματική ενημέρωση των Σέρβων και των Καταλανών ότι στην Κύπρο που πείσθηκαν να πάνε (από την Τουρκία και το κατοχικό καθεστώς), είναι κατεχόμενο έδαφος, που δεν αναγνωρίζεται, και παρανομούν ακόμα και με την παρουσία τους εκεί. Αν ενημέρωσαν ότι το Φρούριο της Κερύνειας είναι ένα ιστορικό σύμβολο των Ελληνοκυπρίων και το μουσικό φεστιβάλ εκεί είναι πρόκληση και παρανομία. Αν αυτά δεν κινούνται αντίθετα προς τη λογική των ΜΟΕ και πλήττουν την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών, τότε τι είναι:

Η απαγωγή μιας αθώας 45χρονης γυναίκας, να την σέρνουν στο στρατοδικείο ως να είναι η Μάτα Χάρι; Τι είναι η απαγωγή πυροσβέστη που μαζί με μέλη της Ουμφικυπ επιθεωρούσε στα όρια της Νεκρής Ζώνης προς τις ελεύθερες περιοχές, για σκοπούς προστασίας από τις πυρκαγιές; Τι είναι οι επιθέσεις εναντίον γεωργών στην Αυλώνα, στη Δένεια και αλλού, που δεν σταματούν ποτέ; Κι αν αυτά δεν είναι σημαντικά για τον Έρχιουρμαν, τότε τι είναι οι ανακοινώσεις για σύνδεση της Κύπρου με την Τουρκία με αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου που έγινε τις μέρες που ο ίδιος προτάσσει τα ΜΟΕ; Τι είναι οι δηλώσεις Τούρκων και Τουρκοκυπρίων ότι συζητούν μόνο λύση δύο κρατών και τίποτε άλλο και για αιώνια παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο;

Κινούνται στη λογική των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης αυτά; Ή, μήπως, κινούνται σε αυτή τη λογική οι Γκρίζοι Λύκοι, που λίγο πριν έρθει εδώ ο Γκουτέρες, τοποθέτησαν τουρκικές σημαίες στα νερά της Μεσογείου με το μήνυμα του αρχηγού τους, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, και σύμμαχου του Ερντογάν: «Η Κύπρος είναι τουρκική, είναι πατρίδα των Τούρκων και θα παραμείνει για πάντα τουρκική».

Η λογική των ΜΟΕ είναι ακριβώς όπως το είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης μετά την προχθεσινή συνάντηση με τον Έρχιουρμαν. Του μετέφερε, είπε, ότι τα όποια Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης «πρέπει να μας φέρνουν πιο κοντά στη λύση, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και όχι να κανονικοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο τη σημερινή απαράδεκτη κατάσταση πραγμάτων».

Ελπίζουμε να προστατεύσει αυτή την αρχή και να μην υποκύψει στις πολιτικές πιέσεις των «δικών μας» που βλέπουν την κανονικοποίηση της «τδβκ» και της κατοχής ως λύση. Διότι αυτό που βλέπουμε από τον Έρχιουρμαν αυτό ακριβώς είναι. Κι όσοι κάνουν πως δεν το βλέπουν κοροϊδεύουν τους εαυτούς τους και θέλουν να κοροϊδεύουν και όλους τους άλλους.