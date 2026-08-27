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Ξεκάθαρος στόχος της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης είναι η ανάπτυξη της οικονομίας «να μετουσιώνεται σε πρόοδο για την κοινωνία και τους πολίτες» αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης παραθέτοντας γράφημα της Στατιστικής Υπηρεσίας για την απασχόληση και την ανεργία.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προσθέτει ότι η ανάπτυξη πρέπει «να μεταφράζεται σε περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερες ευκαιρίες, μεγαλύτερη ασφάλεια για κάθε πολίτη και κάθε οικογένεια», σημειώνοντας πως «αυτή είναι η ουσία μιας οικονομίας που αναπτύσσεται με σταθερότητα και προοπτική».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει παράλληλα ότι η εικόνα της αγοράς εργασίας «επιβεβαιώνει ακριβώς αυτή την πορεία. Περισσότεροι πολίτες στην εργασία, περισσότερες δυνατότητες απασχόλησης και μια οικονομία που δημιουργεί προοπτική και ασφάλεια σε όλους τους τομείς».

«Πάνω από όλα, η Κύπρος», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Η οικονομική πολιτική της Κυβέρνησής μας έχει έναν ξεκάθαρο στόχο: η ανάπτυξη της οικονομίας να μετουσιώνεται σε πρόοδο για την κοινωνία και τους πολίτες. Να μεταφράζεται σε περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερες ευκαιρίες, μεγαλύτερη ασφάλεια για κάθε πολίτη και κάθε… pic.twitter.com/OZOxFuI9ir — NikosChristodoulides (@Christodulides) August 27, 2026

ΚΥΠΕ