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Μειώθηκαν κατά €68,7 εκατομμύρια τον Ιούλιο τα συνολικά δάνεια που παραχώρησαν τα κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, λόγω της εξόφλησης δανείων ύψους €90 εκ. από κατοίκους κρατών μελών της ΕΕ (εκτός κατοίκων Κύπρου που ανήκουν στην Ευρωζώνη), ενώ ταυτόχρονα εκτοξεύθηκαν οι καταθέσεις.

Από την άλλη οι συνολικές καταθέσεις κατέγραψαν καθαρή αύξηση €562,3 εκ., σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2026, ως αποτέλεσμα της αύξησης των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου κατά €603,2 εκ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Πέμπτη η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), τα συνολικά δάνεια τον Ιούλιο του 2026 κατέγραψαν καθαρή μείωση €68,7 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €499,4 εκατ. τον Ιούνιο του 2026 με το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Ιούλιο να ανέρχεται στα €28,3 δις.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανείων έφτασε στο 11,1%, σε σύγκριση με 11,6% τον Ιούνιο 2026.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, τα δάνεια κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €1,8 εκατ.

Πιο αναλυτικά, τα δάνεια προς νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά €65,7 εκατ., ενώ τα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες κατέγραψαν μείωση €79,6 εκατ.

Τα δάνεια των υπόλοιπων εγχώριων τομέων παρουσίασαν συνολικά αύξηση €15,8 εκατ.

Πάνω από μισο δις αύξηση στις καταθέσεις

Εξάλλου, σύμφωνα με την ΚΤΚ, οι συνολικές καταθέσεις τον Ιούλιο 2026 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €562,3 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €601,2 εκατ. τον Ιούνιο 2026.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών καταθέσεων έφτασε στο 6,2%, σε σύγκριση με 5,0% τον Ιούνιο 2026. Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Ιούλιο 2026 έφθασε στα €59,2 δισ.

Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €603,2 εκατ.

Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών αυξήθηκαν κατά €195,7 εκατ. και €257,1 εκατ. αντίστοιχα. Οι καταθέσεις των υπόλοιπων εγχώριων τομέων παρουσίασαν συνολικά αύξηση €150,4 εκατ.

ΚΥΠΕ