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Με την καταβολή του 60% της συνολικής αύξησης στις συντάξεις μέσα στην πρώτη διετία αναμένεται να εφαρμοστεί η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, με βάση το επικρατέστερο σενάριο, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας.

Όπως είπε, το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει παραχώρηση του 30% της αύξησης τον πρώτο χρόνο, ακόμη 30% τον δεύτερο, 10% τον τρίτο και τον τέταρτο χρόνο και του υπόλοιπου 20% τον πέμπτο. Σημείωσε, ωστόσο, ότι η κατανομή βρίσκεται ακόμη υπό επεξεργασία και εξετάζεται κατά πόσον υπάρχει περιθώριο διαφοροποίησης του μοντέλου ή ακόμη και συντόμευσης της περιόδου εφαρμογής.

«Καταλήγουμε μάλλον η αύξηση να είναι 30% τον πρώτο χρόνο, 30% τον δεύτερο χρόνο, 10% τον τρίτο, 10% τον τέταρτο και 20% τον πέμπτο», είπε, σημειώνοντας ότι με βάση το συγκεκριμένο μοντέλο οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν συνολικά το 60% της αύξησης κατά την πρώτη διετία.

Ο Υπουργός είπε ότι ευχής έργο θα ήταν η πλήρης αύξηση να μπορούσε να καταβληθεί από την πρώτη χρονιά, ωστόσο πρέπει να ληφθούν υπόψη η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι επιπτώσεις στους οικονομικούς δείκτες. Οι πρόσθετες δαπάνες του Ταμείου, ανέφερε, έχουν αντίκτυπο στην οικονομία και για τον λόγο αυτό σχεδιάστηκε η κατανομή των αυξήσεων σε βάθος πενταετίας.

Διευκρίνισε ότι η σταδιακή εφαρμογή αφορά τις αυξήσεις στις συντάξεις και όχι το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου, το γνωστό «μικρό τσεκ», το οποίο θα καταβάλλεται άμεσα στους δικαιούχους.

Το «μικρό τσεκ» στο προσκήνιο στις 28 Αυγούστου

Σε σχέση με τα επόμενα βήματα μετά την υποβολή του προσχεδίου του νομοσχεδίου στους κοινωνικούς εταίρους, ο κ. Μουσιούττας ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι η παρουσίαση και ανάλυσή του θα συνεχιστεί στις 28 Αυγούστου, αρχικά σε συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής και ακολούθως στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, με ιδιαίτερη αναφορά στον μηδενικό πυλώνα και το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου.

Αφού οι κοινωνικοί εταίροι έχουν πλέον στη διάθεσή τους το προσχέδιο για περίπου 8-10 ημέρες, όπως είπε, αναμένεται να αρχίσει η ουσιαστική συζήτηση επί συγκεκριμένων σημείων και εισηγήσεων.

Η Κυβέρνηση, ανέφερε, παραμένει ανοιχτή σε προτάσεις και αλλαγές, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλοιώνουν τη φιλοσοφία της μεταρρύθμισης ούτε θα θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

«Οποιαδήποτε εισήγηση για αύξηση του κόστους των δαπανών θα πρέπει να συνοδεύεται με αντίστοιχη εισήγηση για ισόποση μείωση», ανέφερε.

Παράλληλα, είπε ότι η αρμόδια Τεχνική Επιτροπή αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου τακτικές συνεδρίες για τον δεύτερο πυλώνα, που αφορά τα Ταμεία Προνοίας. Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, με στόχο, ει δυνατόν, ολοκληρωμένη κατάληξη μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου.

Κατάθεση νομοσχεδίου τον Σεπτέμβριο ανεξάρτητα από πρόοδο στον δεύτερο πυλώνα

Ο Υπουργός διευκρίνισε ότι οι συζητήσεις για τους τρεις πυλώνες της μεταρρύθμισης θα διεξάγονται παράλληλα, ωστόσο η ολοκλήρωση της συζήτησης για τα Ταμεία Προνοίας δεν αποτελεί προϋπόθεση για την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή.

«Σκοπός είναι το νομοσχέδιο να μπορέσει να κατατεθεί στη Βουλή μέσα στον Σεπτέμβριο», είπε, σημειώνοντας ότι ευχής έργο θα ήταν να έχει υπάρξει μέχρι τότε και ολοκληρωμένη κατάληξη για τον δεύτερο πυλώνα.

Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πρόσθεσε, η πρόθεση της Κυβέρνησης είναι να προχωρήσει με την κατάθεση του νομοσχεδίου που αφορά τον πρώτο πυλώνα και να συνεχιστεί παράλληλα ο διάλογος για τα Ταμεία Προνοίας.

Ο δεύτερος πυλώνας δεν θα περιληφθεί στο παρόν νομοσχέδιο, είπε ο κ. Μουσιούττας, σημειώνοντας ότι αποτελεί μακροπρόθεσμο εγχείρημα που μπορεί να απαιτήσει περίπου τέσσερα χρόνια, καθώς προϋποθέτει νέα νομοθεσία και τη δημιουργία των απαραίτητων δομών, περιλαμβανομένης εποπτικής αρχής για τη διαχείριση και την επενδυτική πολιτική των Ταμείων Προνοίας. Η κατεύθυνση αυτή, πρόσθεσε, συνάδει και με εισηγήσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Ταμείων Προνοίας.

Ο Υπουργός επανέλαβε ότι στόχος είναι να υπάρξει συμφωνία παράλληλα με την προώθηση του νομοσχεδίου για τον πρώτο πυλώνα. Η κατάθεση στη Βουλή τον Σεπτέμβριο, όπως είπε, είναι αναγκαία προκειμένου να τηρηθεί ο στόχος για εφαρμογή της μεταρρύθμισης από την 1η Ιανουαρίου 2027 και να δουν οι συνταξιούχοι τις αυξήσεις στις συντάξεις τους από την πληρωμή του Φεβρουαρίου.

Αυξημένες συνολικά οι συντάξεις, ακόμη και με μειωμένο «μικρό τσεκ»

Ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι περίπου 50.000 συνταξιούχοι αναμένεται να λάβουν αύξηση άνω των €100 μηνιαίως, ενώ για περίπου 7.000 με 8.000 χαμηλοσυνταξιούχους η αύξηση θα ξεπερνά τα €200.

Όπως εξήγησε, οι μεγαλύτερες ποσοστιαία αυξήσεις θα αφορούν κυρίως τους χαμηλότερα αμειβόμενους, καθώς η μεταρρύθμιση δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στη βασική σύνταξη και στα χρόνια εργασίας. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε συνταξιούχο που εργάστηκε για 47 χρόνια με χαμηλές αποδοχές και λαμβάνει σήμερα σύνταξη €504, η οποία με τη μεταρρύθμιση θα αυξηθεί κατά €250, στα €754.

Το «μικρό τσεκ» θα συνεχίσει να καταβάλλεται σε όσους εξακολουθούν να πληρούν τα σχετικά κριτήρια. Ωστόσο, όσο αυξάνεται η σύνταξη, επεσημανε, το ποσό της κρατικής επιχορήγησης μπορεί να μειώνεται, καθώς περιορίζεται η ανάγκη για πρόσθετη στήριξη.

Ο Υπουργός έφερε ως παράδειγμα συνταξιούχο που σήμερα λαμβάνει €504 ως σύνταξη και επιπλέον €220-€230 από το «μικρό τσεκ», με συνολικό μηνιαίο εισόδημα €720-€730. Με τη μεταρρύθμιση, η σύνταξή του θα αυξηθεί στα €754, ενώ το «μικρό τσεκ» θα μειωθεί σε περίπου €80-€90. Το συνολικό ποσό, ωστόσο, θα αυξηθεί στα €820-€830 μηνιαίως.

Διαβεβαίωσε ότι κανένας συνταξιούχος δεν θα λάβει χαμηλότερο συνολικό ποσό από αυτό που λαμβάνει σήμερα, ακόμη και αν η αύξηση της σύνταξης έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του επιδόματος.

«Ο συνδυασμός που έχει σήμερα σύνταξη συν μικρό τσεκ, με τη μεταρρύθμιση, σύνταξη συν μικρό τσεκ, αθροιστικά θα είναι μεγαλύτερος για όλους από ό,τι είναι σήμερα», είπε.

Σημείωσε ότι το «μικρό τσεκ» θα συνεχίσει να υφίσταται, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για κοινωνική στήριξη ορισμένων συνταξιούχων. Ωστόσο, όσο βελτιώνεται το εισόδημα των συνταξιούχων και αυξάνεται η κύρια σύνταξη, η ανάγκη για κρατική επιχορήγηση θα περιορίζεται.

Αλλαγές και στη σύνταξη νοικοκυράς

Σε σχέση με τη σύνταξη νοικοκυράς, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι οι υφιστάμενοι δικαιούχοι, καθώς και όσοι θα καταστούν δικαιούχοι κατά την επόμενη πενταετία, θα ενταχθούν στο σύστημα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Στη συνέχεια, σε χρονικό ορίζοντα από πέντε έως 15 χρόνια και με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, οι δικαιούχοι θα εντάσσονται στο Ταμείο, νοουμένου ότι πληρούν, μεταξύ άλλων, τις προϋποθέσεις που αφορούν τα χρόνια διαμονής στην Κύπρο.

Οι αυξήσεις για τους δικαιούχους αυτούς θα καθορίζονται με βάση αντίστοιχη φόρμουλα με εκείνη που θα ισχύει για τους χαμηλοσυνταξιούχους.

Ασφαλιστικές πιστώσεις για μητέρες, άτομα με αναπηρία και φροντιστές

Ο κ. Μουσιούττας αναφέρθηκε επίσης στις νέες ασφαλιστικές πιστώσεις για ομάδες του πληθυσμού που, για λόγους που δεν οφείλονται πάντοτε σε δική τους επιλογή, δυσκολεύονται να εργαστούν ή δεν μπορούν να έχουν πλήρη απασχόληση.

Όπως εξήγησε, το κράτος θα καταβάλλει εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων για τρία χρόνια για κάθε παιδί, προς όφελος γονέα που διακόπτει ή περιορίζει την εργασία του για τη φροντίδα του παιδιού.

Για άτομα με αναπηρία που δεν μπορούν να εργαστούν, το κράτος θα καταβάλλει εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, ώστε να δημιουργούνται ασφαλιστικά δικαιώματα για τη μελλοντική τους σύνταξη.

Αντίστοιχη πρόνοια προβλέπεται για άτυπους φροντιστές που δεν εργάζονται επειδή φροντίζουν συγγενικά τους πρόσωπα, με τις ασφαλιστικές εισφορές να προσμετρώνται στη μελλοντική τους σύνταξη.

Παράλληλα, προβλέπεται επιδότηση των κοινωνικών ασφαλίσεων για ένα έτος για νέους που εισέρχονται στην αγορά εργασίας, καθώς και για φοιτητές για ένα χρόνο μετά την αποφοίτησή τους, εφόσον παραμένουν άνεργοι και αναζητούν εργασία. Οι σχετικές δαπάνες θα καλύπτονται από το κράτος και θα καταβάλλονται στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων προς όφελος των δικαιούχων.

Εισφορές από εισοδηματίες για εισοδήματα έως €11.500 ετησίως

Σε σχέση με την πρόταση για καταβολή εισφορών από εισοδήματα που προέρχονται από ενοίκια, μετοχές και μερίσματα, ο Υπουργός είπε ότι η ρύθμιση αφορά άτομα τα οποία δεν έχουν ασφαλιστικό λογαριασμό επειδή δεν έχουν καταβάλει ποτέ εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων, αλλά λαμβάνουν κατά τη συνταξιοδότησή τους την κοινωνική σύνταξη.

Η νέα κατηγορία αφορά εισοδήματα έως €11.500 ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί στο κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα για την απόκτηση ασφαλιστικής μονάδας.

Για το ποσό αυτό προβλέπεται εισφορά περίπου 15% από τον εισοδηματία και πρόσθετη κρατική συνεισφορά 5%, ώστε να δημιουργείται σταδιακά ασφαλιστικός λογαριασμός και να αποκτάται δικαίωμα σε σύνταξη βάσει των καταβληθεισών εισφορών.

Διευκρίνισε ότι η ρύθμιση δεν αφορά το σύνολο των εισοδημάτων ούτε πρόσωπα που εργάζονται και ήδη διαθέτουν ασφαλιστικό λογαριασμό, αλλά παράλληλα έχουν έσοδα από ενοίκια ή άλλες πηγές.

Ο κ. Μουσιούττας εκτίμησε ότι η νέα κατηγορία θα προσφέρει σημαντική πρόσθετη πηγή εσόδων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Στόχος λειτουργία νέου επενδυτικού ταμείου κοινωνικών ασφαλίσεων από το 2028

Ο κ. Μουσιούττας είπε ότι η Κυβέρνηση επιδιώκει τη λειτουργία, από την 1η Ιανουαρίου 2028, νέου επενδυτικού ταμείου για τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, στο οποίο θα κατευθύνονται σταδιακά οι δόσεις αποπληρωμής του κρατικού χρέους ύψους €12 δισεκατομμυρίων προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και τα μελλοντικά πλεονάσματα.

Το Υπουργείο Οικονομικών προετοιμάζει την ανάθεση μελέτης σε εξειδικευμένο διεθνή οίκο, ο οποίος θα καθοδηγήσει την Κυβέρνηση για τη δομή, τη λειτουργία και την επενδυτική πολιτική του νέου ταμείου.

Στόχος, όπως είπε, είναι η επενδυτική πολιτική να στηρίζεται σε ευρωπαϊκά πρότυπα και να χαρακτηρίζεται από χαμηλό επενδυτικό ρίσκο, με σκοπό τη σταδιακή αύξηση των κεφαλαίων χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι αποταμιεύσεις των ασφαλισμένων.

Στο νέο ταμείο θα κατατίθενται οι ετήσιες δόσεις που θα καταβάλλει το κράτος για την αποπληρωμή του χρέους των €12 δισ., καθώς και τα πλεονάσματα του Ταμείου, τα οποία μέχρι σήμερα χρησιμοποιούνται από το κράτος. Θα καταβάλλονται επίσης τόκοι για τα ποσά που θα εξακολουθεί να οφείλει το κράτος, με τα κεφάλαια αυτά να επενδύονται σταδιακά.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι υπάρχει σκέψη το νέο ταμείο να ακολουθήσει μοντέλο παρόμοιο με εκείνο του Ταμείου Υδρογονανθράκων, που έχει ήδη εγκριθεί από τη Βουλή.

«Για το πώς θα λειτουργήσει το ταμείο χρειαζόμαστε τη σοφία ειδικών», είπε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για ταμείο στο οποίο αναμένεται να συγκεντρωθούν κεφάλαια δισεκατομμυρίων ευρώ και, ως εκ τούτου, απαιτούνται αυστηρές προδιαγραφές για τη διαχείρισή του.

Η πρόθεση, ανέφερε, είναι να αποφευχθεί επιθετική επενδυτική πολιτική υψηλού ρίσκου και να επιλεγούν ασφαλέστερες επενδύσεις, οι οποίες θα αποφέρουν χαμηλότερες αλλά πιο σταθερές αποδόσεις. Οι επιλογές μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία ή κρατικά χρεόγραφα, με κατάλληλη διασπορά.

Ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι για πρώτη φορά έχει ληφθεί απόφαση για τερματισμό του δανεισμού του κράτους από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σημειώνοντας ότι το ακριβές χρονοδιάγραμμα θα καθοριστεί το επόμενο διάστημα.

Εξήγησε ότι το κράτος δεν μπορεί να επιστρέψει άμεσα το σύνολο των περίπου €12 δισ. και ότι η αποπληρωμή προβλέπεται να γίνει σε βάθος 40 ετών, βάσει φόρμουλας που επεξεργάζεται το Υπουργείο Οικονομικών. Οι ετήσιες δόσεις, μαζί με τα πλεονάσματα που δεν θα μεταφέρονται πλέον στο κράτος και τους τόκους για τα οφειλόμενα ποσά, θα τροφοδοτούν το νέο επενδυτικό ταμείο.

Βιώσιμο για 40 χρόνια το σημερινό σενάριο της μεταρρύθμισης

Ο Υπουργός ανέφερε ότι, με βάση τις αναλογιστικές μελέτες στις οποίες στηρίζεται το σενάριο που έχει παρουσιαστεί στους κοινωνικούς εταίρους, η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων διασφαλίζεται για περίοδο 40 ετών.

Οι μελέτες έγιναν από ομάδα αναλογιστών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, με την οποία οι κυπριακές Κυβερνήσεις συνεργάζονται διαχρονικά.

«Με ό,τι υπάρχει μέσα, εξασφαλίζεται, με τις παραδοχές που υπάρχουν η βιωσιμότητα του Ταμείου για το χρονικό διάστημα που ανέφερα», είπε.

Ο κ. Μουσιούττας πρόσθεσε ότι είχαν εξεταστεί διάφορα σενάρια, μεταξύ των οποίων και ένα που προέβλεπε μείωση 5% για τους υψηλότερα αμειβόμενους, το οποίο τελικά δεν περιλήφθηκε στην πρόταση που παρουσιάστηκε στους κοινωνικούς εταίρους.

«Διαφοροποίηση χωρίς να αυξάνει το κόστος μπορεί να γίνει», είπε, προσθέτοντας ότι αύξηση του κόστους, με βάση τις αναλογιστικές εκτιμήσεις, θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του Ταμείου.

Διευκρίνισε ότι οι αριθμοί που παρουσιάστηκαν στους κοινωνικούς εταίρους βασίζονται στα στοιχεία του 2024, καθώς αυτά ήταν τα πιο πρόσφατα ελεγμένα στοιχεία κατά την εκπόνηση των υπολογισμών. Κατά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης το 2027, ωστόσο, θα χρησιμοποιηθούν τα πιο πρόσφατα στοιχεία του 2026, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε υψηλότερα ποσά, εφόσον έχουν μεσολαβήσει αυξήσεις στους μισθούς και στις αποδοχές.

Νέα φόρμουλα για πρόωρη αφυπηρέτηση μετά την πρώτη πενταετία

Με νέα φόρμουλα, διαφορετική από τη σημερινή αναλογιστική μείωση, θα υπολογίζεται η σύνταξη για όσους αφυπηρετούν πριν ή μετά το 65ο έτος μετά την ολοκλήρωση της πενταετούς μεταβατικής περιόδου.

Σύμφωνα με τον κ. Μουσιούττα, για τους υφιστάμενους συνταξιούχους και όσους αφυπηρετήσουν κατά την πρώτη πενταετία εφαρμογής της νέας νομοθεσίας, η αναλογιστική μείωση στη βασική σύνταξη θα περιοριστεί από το 12% στο 7,5%.

Από τον έκτο χρόνο, ο συγκεκριμένος τρόπος υπολογισμού θα αντικατασταθεί από νέα φόρμουλα που θα συνδέει το ύψος της σύνταξης με την ηλικία αφυπηρέτησης. Τα στοιχεία του ασφαλιστικού λογαριασμού θα πολλαπλασιάζονται με συντελεστή 1,1 για αφυπηρέτηση στα 63, 1,2 στα 64, 1,3 στα 65, 1,4 στα 66 και 1,5 στα 67 χρόνια.

Με τον τρόπο αυτό θα δίνονται αυξημένα κίνητρα για παραμονή στην εργασία μετά το 65ο έτος, εφόσον αυτό γίνεται εθελοντικά και κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη. Για εργασία μέχρι τα 67 θα συνεχίζονται οι εισφορές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις από εργαζόμενο, εργοδότη και κράτος, με αποτέλεσμα όσοι παραμένουν στην εργασία περισσότερα χρόνια να λαμβάνουν υψηλότερη σύνταξη.

Ο Υπουργός διευκρίνισε ότι η μείωση της αναλογιστικής αποκοπής από το 12% στο 7,5% θα εφαρμοστεί οριζόντια για όλους όσοι αφυπηρέτησαν ή θα αφυπηρετήσουν μεταξύ 63 και 65 ετών κατά την πενταετή μεταβατική περίοδο. Για την αποκοπή του 12% ανέφερε ότι οι αναλογιστικές μελέτες κατέδειξαν πως, με βάση το συνολικό πακέτο της μεταρρύθμισης, η μείωση μπορεί να περιοριστεί κατά 4,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Το μέτρο θα αφορά και υφιστάμενους συνταξιούχους που είχαν αφυπηρετήσει πρόωρα, οι οποίοι θα επωφεληθούν από τη μείωση στο 7,5% επί του βασικού μέρους της σύνταξής τους. Η αλλαγή θα εφαρμοστεί από τον πρώτο χρόνο και δεν θα κατανεμηθεί σταδιακά σε βάθος πενταετίας, όπως οι γενικότερες αυξήσεις.

Ανοιχτό το ζήτημα της υποχρεωτικότητας στα Ταμεία Προνοίας

Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο πυλώνα, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι το κατά πόσον η συμμετοχή στα Ταμεία Προνοίας θα καταστεί υποχρεωτική για όλους τους εργαζομένους παραμένει αντικείμενο διαβούλευσης.

Οι εργοδοτικές οργανώσεις τάσσονται υπέρ της διατήρησης του σημερινού εθελοντικού συστήματος, ενώ οι συντεχνίες υποστηρίζουν ότι η συμμετοχή πρέπει να καταστεί υποχρεωτική, ώστε να επωφελούνται όλοι οι εργαζόμενοι.

Σήμερα, σύμφωνα με τον Υπουργό, Ταμείο Προνοίας καλύπτει περίπου το 25%-27% των εργαζομένων, κυρίως σε τομείς όπου η παροχή έχει συμφωνηθεί μέσω συλλογικών συμβάσεων ή προσφέρεται από επιχειρήσεις σε εθελοντική βάση. Η Κυβέρνηση αναζητεί τη «χρυσή τομή» μεταξύ των δύο προσεγγίσεων.

«Ναι, υπάρχει ανάγκη για το δεύτερο πυλώνα, διότι είναι ένα συμπλήρωμα στα του πρώτου πυλώνα για τη σύνταξη. Κακά τα ψέματα, εφόσον δεν μπορούμε με βάση τις δυνατότητες του ταμείου και της οικονομίας να έχουμε συντάξεις οι οποίες είναι τέτοιου ύψους που να μην χρειαζόταν συμπλήρωμα, ότι συμπλήρωμα έρθει είναι βοηθητικό», είπε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι παραμένουν ανοικτά βασικά ζητήματα για τη λειτουργία των Ταμείων Προνοίας, όπως κατά πόσον τα δικαιώματα θα μεταφέρονται από εργοδότη σε εργοδότη όταν ο εργαζόμενος αλλάζει δουλειά, αν θα επιτρέπεται η ανάληψη ή ο δανεισμός μέρους των αποταμιεύσεων κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου και αν το τελικό ποσό θα καταβάλλεται εφάπαξ ή σταδιακά κατά τη συνταξιοδότηση.

Αν τελικά αποφασιστεί η υποχρεωτική συμμετοχή, ο Υπουργός είπε ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν θεσμοθετημένα Ταμεία Προνοίας στα οποία θα μπορούν να εντάσσονται αυτοτελώς εργαζόμενοι και μικρές επιχειρήσεις, αντί κάθε επιχείρηση να υποχρεώνεται να δημιουργεί και να διαχειρίζεται το δικό της ταμείο.

Η Κυβέρνηση έχει ήδη θέσεις για τα ζητήματα αυτά, είπε, αλλά αναμένει και τις ολοκληρωμένες θέσεις των κοινωνικών εταίρων, με στόχο οι συζητήσεις για τον δεύτερο πυλώνα να προχωρήσουν μέχρι τον Οκτώβριο.

Ο κ. Μουσιούττας τόνισε ότι η μεταρρύθμιση πρέπει να εξετάζεται «ολιστικά» και όχι μόνο υπό το πρίσμα των αυξήσεων στις συντάξεις. Όπως ανέφερε, η προηγούμενη μεγάλη μεταρρύθμιση έγινε το 1980 και η νέα λαμβάνει υπόψη τις σημερινές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και τις ανάγκες των επόμενων 40 ετών.

Τέλος, εξέφρασε αισιοδοξία ότι, παρά τις διαφορές στις απόψεις των κοινωνικών εταίρων, θα βρεθεί κοινό έδαφος, καθώς εργοδότες, εργαζόμενοι και συντεχνίες επιθυμούν, όπως είπε, να προχωρήσει η μεταρρύθμιση.