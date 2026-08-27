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Στήριξη από τις αγροτικές οργανώσεις βρίσκει το προτεινόμενο πρόγραμμα για την ανασυγκρότηση της κυπριακής κτηνοτροφίας για την περίοδο 2027-2038, το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας από την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή υπό τον Σταύρο Μαλά. Η Κυβέρνηση κάνει λόγο για μια «πολύ εμπεριστατωμένη εργασία», με συγκεκριμένες προτάσεις μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου ορίζοντα, οι οποίες θα τεθούν προς συζήτηση με τους εμπλεκόμενους φορείς πριν από την οριστικοποίησή τους.

Έχει γίνει μια πολύ εμπεριστατωμένη εργασία από την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για την ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο της Ενημέρωσης του προς τα ΜΜΕ, και ερωτηθείς για τη σύσκεψη που είχε σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Επικεφαλής της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την ανασυγκρότηση του κτηνοτροφικού τομέα κ. Σταύρο Μαλά, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «ενημερώθηκε ο Πρόεδρος από την Επιτροπή.

Όπως είπε, στόχος είναι η ανασυγκρότηση ενός νευραλγικού τομέα για τη χώρα, σημειώνοντας ότι τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν είναι συγκεκριμένα και έχουν τόσο μεσοπρόθεσμο όσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

«Με οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, στο αμέσως επόμενο διάστημα θα ενημερωθούν, ενδεχομένως να έχουν ήδη ξεκινήσει να ενημερώνονται, οι εμπλεκόμενοι φορείς. Θα γίνει παρουσίαση σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αυτών των ευρημάτων, έτσι ώστε να γίνει μια εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων για να καταλήξει στην οριστική της μορφή για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο που είναι πλέον η υιοθέτηση και η εφαρμογή αυτών των ευρημάτων» συμπλήρωσε.

Οι δύο εκθέσεις Μαλά

Από την πλευρά του, ο Σταύρος Μαλάς γνωστοποίησε ότι υπέβαλε στον Πρόεδρο δύο ξεχωριστές εκθέσεις.

Αφορούν:

1. Tην επαναδραστηριοποίηση των πληγεισών κτηνοτροφικών μονάδων ανά κτηνοτροφική περιοχή και τοποθεσία.

2. Tην ανασυγκρότηση της κυπριακής κτηνοτροφίας μετά την κρίση του Αφθώδους Πυρετού, περιλαμβανομένου του προτεινόμενου δωδεκαετούς Προγράμματος Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης 2027–2038.

Σε δημόσια ανακοίνωση ο κ. Μαλάς, αναφέρει ότι με οδηγίες του ΠτΔ έχει συμφωνηθεί όπως, η μελέτη και οι προτάσεις της Επιτροπής παρουσιαστούν δημόσια, εντός των επόμενων ημερών, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των ενδιαφερόμενων μερών.

Στόχος είναι να υπάρξει πλήρης ενημέρωση και ουσιαστικός διάλογος γύρω από τις προτάσεις για την ανάκαμψη, τον εκσυγχρονισμό και τη μακροπρόθεσμη ανασυγκρότηση της κυπριακής κτηνοτροφίας.

Ο επικεφαλής της Επιτροπής δήλωσε επίσης ότι η δημόσια παρουσίαση των εκθέσεων θα αποτελέσει την αφετηρία για την ευρύτερη συζήτηση που απαιτείται, ώστε η μεγάλη κρίση που προκάλεσε ο Αφθώδης Πυρετός να μετατραπεί σε ευκαιρία ουσιαστικής αναδιοργάνωσης και δημιουργίας ενός πιο παραγωγικού, βιώσιμου και ανθεκτικού κτηνοτροφικού τομέα για την Κύπρο.

Παράλληλα, ευχαρίστησε την Προεδρία της Δημοκρατίας για την εμπιστοσύνη προς την Επιτροπή, καθώς και τους επιστήμονες, δημόσιους λειτουργούς, εκπροσώπους των κτηνοτρόφων, της παραγωγικής αλυσίδας και όλους όσοι συνέβαλαν στην προετοιμασία των εκθέσεων.

«Κανένα από τα μέλη και τους συμμετέχοντες στην εργασία της Επιτροπής δεν έλαβε οποιαδήποτε πρόσθετη αμοιβή ή άλλο οικονομικό όφελος για τη συμμετοχή και τη συνεισφορά του» σημείωσε.

Στηρίζουν το πρόγραμμα για την ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας οι αγροτικές οργανώσεις

Οι Αγροτικές Οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, Παναγροτικός, Νέα Αγροτική και Ευρωαγροτικός στηρίζουν, με ανακοίνωσή τους, το προτεινόμενο πρόγραμμα για την Ανασυγκρότηση της Κυπριακής Κτηνοτροφίας 2027-2038, το οποίο υποβλήθηκε σήμερα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη από την ειδική επιστημονική ομάδα υπό τον Σταύρο Μαλά.

«Είναι γεγονός και κατανοητό στο καθένα, ότι η κρίση του Αφθώδους Πυρετού μας υποχρεώνει πλέον να προχωρήσουμε σε ριζοσπαστικές αποφάσεις με μακροπρόθεσμες αλλαγές, για την ανάπτυξη της Κτηνοτροφίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Προστίθεται πως «μετά την μεγάλη κατάκτηση και την κατοχύρωση του Χαλλουμιού ως Π.Ο.Π επιβάλλεται όπως η Κυπριακή Δημοκρατία προχωρήσει με πρόγραμμα σε σημαντικές επενδύσεις, στην Αιγοπροβατοτροφία και την Αγελαδοτροφία».

Οι Αγροτικές Οργανώσεις σημειώνουν ότι η Βιοασφάλεια, η ευημερία των ζώων, η περιβαλλοντική φροντίδα, η γενετική βελτίωση και η επιστημονική υποστήριξη των παραγωγών, «είναι από τα πρώτα βήματα που θα πρέπει να γίνουν».

Αναφέρουν επίσης πως «η προτεινόμενη ανάπτυξη οργανωμένων παραγωγών κρέατος και μονάδων πάχυνσης, όπου η Κύπρος αυτή την στιγμή υστερεί, θα δημιουργήσουν όλες εκείνες τις προοπτικές για ανάπτυξη και σε αυτό τον τομέα».

«Έτσι η οικονομία της Κύπρου θα έχει επιπρόσθετα έσοδα, ενώ οι κτηνοτροφικές μονάδες θα είναι πιο βιώσιμες», συμπληρώνουν.

«Καλούμε την Κυβέρνηση, όπως αφού μελετήσει την προτεινόμενη πρόταση, προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή των προτάσεων», καταλήγει η ανακοίνωση.