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Σε εφαρμογή περνά η νέα πολιτική της Κυβέρνησης για τα άτομα με αναπηρίες, με αυξημένες παροχές, αναδρομικές καταβολές, διεύρυνση των δικαιούχων και σταδιακή αποσύνδεση των επιδομάτων από εισοδηματικά κριτήρια, όπως ανακοίνωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Όπως ανέφερε κατά την ενημέρωση των ΜΜΕ στο Προεδρικό Μέγαρο, η εφαρμογή της μεταρρύθμισης άρχισε τον Ιούλιο και συνεχίζεται με τις νέες πληρωμές της 28ης Αυγούστου, ενώ για την περίοδο 2026-2028 έχουν εξασφαλιστεί επιπλέον €106 εκατ.

Η νέα πολιτική στηρίζεται στον Νόμο για την Κοινωνική Συμμετοχή, τη Συμπερίληψη και την Ανεξάρτητη Διαβίωση των Ατόμων με Αναπηρίες και, σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, στόχος είναι οι αλλαγές να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των δικαιούχων.

Πόσο αυξάνονται οι παροχές:

Για παιδιά με αναπηρία έως 18 ετών, η παροχή αναπηρίας αυξάνεται από €848 σε €935 τον μήνα, δηλαδή κατά €87.

Για άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, η αντίστοιχη παροχή αυξάνεται από €368 σε €405, με μηνιαία αύξηση €37.

Παράλληλα, η εγκεκριμένη κατ’ οίκον φροντίδα αυξάνεται κατά 10%, ενώ κατά το ίδιο ποσοστό αυξάνονται οι παροχές προς τυφλά άτομα και άτομα με βαριά κινητική αναπηρία, παραπληγία ή τετραπληγία. Οι αυξήσεις στις συγκεκριμένες κατηγορίες κυμαίνονται από €37,60 έως €110 τον μήνα.

Στα €200 το Επίδομα Διακίνησης για νέους δικαιούχους

Το Επίδομα Διακίνησης έχει ήδη αυξηθεί από τον Ιούλιο, από €75 σε €100 και από €150 σε €200, δηλαδή κατά 33%.

Ταυτόχρονα διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων. Ειδικότερα, 629 τετραπληγικά άτομα άνω των 65 ετών, τα οποία μέχρι σήμερα δεν λάμβαναν το επίδομα, εντάσσονται πλέον στο σχέδιο και θα λαμβάνουν €200 τον μήνα, με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου 2026.

Οι αυξήσεις, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, θα καταβάλλονται αυτόματα, χωρίς οι υφιστάμενοι δικαιούχοι να χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση ή να ακολουθήσουν πρόσθετη διαδικασία.

Αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου

Οι αυξήσεις δεν αφορούν μόνο τις μελλοντικές πληρωμές, καθώς προβλέπεται και η καταβολή αναδρομικών από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Μέρος των αναδρομικών έχει ήδη καταβληθεί, ενώ τα υπόλοιπα ποσά αναμένεται να δοθούν εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λετυμπιώτης, η φιλοσοφία της πολιτικής είναι «περισσότερη στήριξη, χωρίς νέα αίτηση, χωρίς πρόσθετη γραφειοκρατία και χωρίς νέα ταλαιπωρία».

Αποσύνδεση από τα εισοδηματικά κριτήρια

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τη σταδιακή αποσύνδεση των αναπηρικών παροχών από το οικογενειακό εισόδημα για άτομα με σοβαρές αναπηρίες.

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, η λογική της αλλαγής είναι ότι η αναπηρία δημιουργεί από μόνη της πρόσθετες ανάγκες και οικονομικό κόστος, ανεξάρτητα από το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος.

Η πρώτη φάση αφορά περίπου 15.000 υφιστάμενους δικαιούχους, ενώ μέσα στην επόμενη τριετία προβλέπεται η σταδιακή ένταξη ακόμη περίπου 5.000 ατόμων.

Τι αλλάζει για τους νέους μετά τα 22

Ξεχωριστό σκέλος της πολιτικής αφορά τους νέους με αναπηρίες μετά την ολοκλήρωση της φοίτησής τους στην Ειδική Εκπαίδευση.

Η Κυβέρνηση επιχειρεί να καλύψει το κενό που υπήρχε μετά την ηλικία των 22 ετών, μέσω της πολιτικής που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις 4 Αυγούστου.

Για πρώτη φορά, σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, διαμορφώνεται οργανωμένη διαδρομή μετά την αποφοίτηση, με τρεις βασικές επιλογές: