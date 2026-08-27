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«Πρώτα θα έπρεπε να έχουμε συμφωνήσει στις βασικές αρχές καθώς και στη φιλοσοφία που πρέπει να διέπουν το σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών στη Δημόσια Εκπαίδευση και μετά συζητούμε τις τεχνικές του λεπτομέρειες, όπως γίνεται τώρα».

Αυτό ανέφερε ο γενικός γραμματέας της ΟΕΛΜΕΚ, Ανδρέας Μαυράτσας, κληθείς από το philenews να σχολιάσει το πώς πήγε η σημερινή συνάντηση της οργάνωσης των καθηγητών με την υπουργό Παιδείας για το επίμαχο θέμα του συστήματος διορισμού και της πρότασης του Υπουργείου που βρίσκεται στο τραπέζι.

Ο κ. Μαυράτσας τόνισε ότι η συζήτηση αυτή έχει αρχίσει λανθασμένα, προσθέτοντας πως από πλευράς της η ΟΕΛΜΕΚ σήμερα έθεσε με ξεκάθαρο τρόπο στην Υπουργό, τις σοβαρές της ανησυχίες και τα προβλήματα που διαβλέπει να προκύπτουν από τον τρόπο με τον οποίο το υπουργείο Παιδείας προσανατολίζεται να διαμορφώσει και να εφαρμόσει το νέο σύστημα διορισμού.

«Τονίσαμε ξεκάθαρα ότι βασική μας θέση είναι να διασφαλιστούν οι εκπαιδευτικοί αορίστου χρόνου, οι συμβασιούχοι, καθώς και αντικαταστάτες που ήδη υπηρετούν στο δημόσιο σχολείο, από τον Κατάλογο Διοριστέων, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται και να έχουν προοπτική μονιμοποίησης χωρίς να υποχρεωθούν να παρακαθίσουν σε εξέταση, λόγω της σημαντικής εμπειρίας τους στα σχολεία. Και εδώ πρέπει να υπενθυμίσω την ξεκάθαρη απόφαση της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης Γενικών Αντιπροσώπων της ΟΕΛΜΕΚ που αναφέρει ότι εάν δεν μπορούν να διασφαλιστούν οι πιο πάνω, ο Κατάλογος Διοριστέων πρέπει να διατηρηθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μαυράτσας.

Την ίδια ώρα, η ΟΕΛΜΕΚ επισημαίνει ότι πρέπει να διασφαλιστούν και όσοι βρίσκονται ήδη στον Πίνακα Διορισίμων και έχουν παρακαθίσει στις υφιστάμενες εξετάσεις, με τον γενικό της γραμματέα να κάνει λόγο για «απαιτητικές εξετάσεις».

«Θεωρούμε ότι δεν είναι δίκαιο να βρεθούν να συγκρίνονται στον ίδιο πίνακα με υποψηφίους που θα παρακαθίσουν μετά το 2027 σε μια διαφορετική και, όπως η ίδια η Υπουργός ανέφερε, πιο βατή εξέταση», σημείωσε ο κ. Μαυράτσας, διευκρινίζοντας πως «η δική μας φιλοσοφία είναι ξεκάθαρη: Η μετάβαση σε οποιοδήποτε νέο σύστημα δεν πρέπει να θυματοποιήσει ανθρώπους που ήδη υπηρετούν στο δημόσιο σχολείο, ούτε ανθρώπους που ακολούθησαν τις διαδικασίες του υφιστάμενου συστήματος και πέτυχαν στις εξετάσεις που το ίδιο το κράτος καθόρισε».

Αναφορικά με σημεία που οι εκπαιδευτικές οργανώσεις θέτουν αλλά η πλευρά του Υπουργείου δεν είναι θετική, ο κ. Μαυράτσας ανέφερε ότι στη συνάντηση με την Αθηνά Μιχαηλίδου η ΟΕΛΜΕΚ της μετέφερε ότι θέλει να έχει γραπτώς και με σαφήνεια τη νομική τεκμηρίωση για όσα υποστηρίζει ότι δεν μπορούν να γίνουν και για τα οποία επικαλείται τη θέση της Νομικής Υπηρεσίας. «Και αυτό», όπως είπε, «για να γνωρίζουμε επακριβώς ποια είναι η σχετική νομική θέση και πού ακριβώς βασίζεται».

Όσον αφορά στα επόμενα βήματα, ο κ. Μαυράτσας ανέφερε ότι η υπουργός Παιδείας αναμένει τώρα από την οργάνωση να της αποστείλει γραπτώς και αναλυτικότερα τις θέσεις της και στη συνέχεια θα καθοριστεί νέα συνάντηση. «Η Υπουργός είπε οτι ειναι πρόθυμη να λάβει υπόψη τις ανησυχίες και τις θέσεις μας αλλά κι εμείς περιμένουμε αυτό να το δούμε στην πράξη μέχρι την επόμενη συνάντηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας της ΟΕΛΜΕΚ.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο είναι προγραμματισμένη η συνεδρία του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της οργάνωσης, το οποίο θα αξιολογήσει όλα όσα τέθηκαν επί τάπητος σήμερα στο Υπουργείο.